Việt Nam đã chế tạo súng chống tăng mạnh ngang B40 từ rất lâu

Hiện nay, trong lĩnh vực chế tạo vũ khí chống tăng, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, chúng ta không chỉ làm chủ công nghệ chế tạo súng và đạn dược khẩu B41 (hay là RPG-7) mà cả RPG-29 rất hiện đại. Tuy nhiên, có lẽ không quá nhiều người biết rằng, thực ra Việt Nam sản xuất thành công súng chống tăng từ cách đây vài chục năm. Tính năng của khẩu súng này được cho tương đương cả huyền thoại RPG-2 hay Việt Nam gọi là B40 – vũ khí đã khiến quân Mỹ-VNCH “thất kinh bạt vía”. Ảnh: QDND Theo cuốn Lịch sự Kỹ thuật Quân sự Việt Nam, đầu những năm 1960, ngành quân giới Việt Nam đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển một loại súng chống tăng nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu Khẩu súng được đặt tên là CT-62, chữ “CT” có lẽ là viết tắt cụm từ “chống tăng”, “62” là năm thiết kế. Cục Quân khí dự định phát triển trên cơ sở cấu tạo súng B40 và kinh nghiệm chế tạo súng ĐKZ. Nhà máy Z1 có nhiệm vụ chế thử súng và gia công phần cơ khí của vỏ đạn, Z2 có nhiệm vụ chế thử ống nổ, hạt lửa, nhồi lắp đạn và tổ chức bắn thử. Ảnh: Wikipedia Với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, trong gần 2 năm vừa thiết kế vừa chế thử, nhóm nghiên cứu cứu đã giải quyết được mọi khó khăn. Ngày 26/8/1963, Cục quân giới tổ chức bắn thử kiểm tra tổng hợp súng và đạn CT-62 tại Trường bắn quốc gia Sơn Tây. Ảnh: báo Hà Tĩnh Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu đề ra. Năm 1964, hai nhà máy Z1 và Z2 đưa vào sản xuất loạt "0" được 54 khẩu súng và 3.762 quả đạn CT-62. Số súng đạn này được chuyển ngay vào chiến trường. Các tài liệu được công khai cho biết, súng chống tăng CT-62 được sản xuất bằng vật liệu thép hợp kim 35X/CA. Trong đó, nòng súng cỡ 50mm được gia công qua nhiều công đoạn như khoan, doa, miết và nhiệt luyệt đảm bảo chịu được áp suất cực đại 700kG/cm2. Chiều dài của nòng được tính để bảo đảm sơ tốc ban đầu đạt trung bình 82m/s. Để triệt tiêu toàn bộ độ giật lùi, súng thiết kế loa phụt ở phần đuôi nòng. Giai đoạn chế tạo súng CT-62 mà ta gặp nhiều khó khăn nhất đó là việc tạo ra quả đạn – vũ khí chính phá hủy xe tăng. Khi đó, các cán bộ kỹ thuật Z1 quyết định thiết kế đạn cỡ 100mm theo nguyên lý có miếng chắn sóng giống như đạn chống tăng B-40, góc nón 60 độ (góc nón tối ưu đạn SKZ). Cán bộ ta đã thực hiện gần 30 lần thử nổ xuyên trục thép để xác định khoảng cách tối ưu giữa miếng chắn sóng và đỉnh nón, bề dày của miếng chắn sóng. Ảnh: báo Hà Tĩnh Phần gia công đuôi đạn không phức tạp về mặt kỹ thuật nhưng ta lại không có ống thép đúng qui định của Liên Xô. Nếu thay bằng thép thường thì phải tăng độ dày, như vậy ống đuôi sẽ nặng và làm hạn chế tốc độ đầu đạn. Sau quá trình tìm tòi, các cán bộ ta quyết định dùng gỗ nghiến làm đuôi đạn. Chưa hết, các cán bộ kĩ thuật nhà máy Z2 phải rất vất vả mới tìm ra phương án tối ưu chế ngòi đạn – phần phức tạp nhất với quả đạn. Ảnh: QĐND “Thực tế sử dụng ngòi nổ AT và Bazoka cho thấy sức xuyên đạn rất hạn chế, không giữ được khoảng cách tối ưu của luồng xuyên. Để giải quyết vấn đề này, cán bộ Z2 quyết định sản xuất ngòi kiểu AT nhưng rút ngắn tối đa khoảng cách giữa mũi kim hỏa và đáy đạn lửa. Ngoài ra, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dung, ngòi đạn được thiết kế thêm một bộ phận an toàn – ngòi đạn chỉ phát hỏa khi đạn rời nòng súng từ 1-1,5m”, tài liệu Lịch sử Kỹ thuật Quân sự Việt Nam cho biết. Ảnh: Tư liệu Súng chống tăng CT-62 có tầm bắn hiệu quả tầm 100m, tầm bắn xa nhất 150m, độ xuyên thép trên 200mm và độ xuyên bê tông 600mm. Sức công phá này không hề thua kém B40, CT-62 đủ sức xuên phá bất kỳ loại xe tăng hiện đại nào của Mỹ-VNCH ở chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, bao gồm cả loại M48 Patton hiện đại nhất. Ảnh: Tư liệu Video huấn luyện bắn súng chống tăng B41. Nguồn: QPVN

Hiện nay, trong lĩnh vực chế tạo vũ khí chống tăng, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, chúng ta không chỉ làm chủ công nghệ chế tạo súng và đạn dược khẩu B41 (hay là RPG-7) mà cả RPG-29 rất hiện đại. Tuy nhiên, có lẽ không quá nhiều người biết rằng, thực ra Việt Nam sản xuất thành công súng chống tăng từ cách đây vài chục năm. Tính năng của khẩu súng này được cho tương đương cả huyền thoại RPG-2 hay Việt Nam gọi là B40 – vũ khí đã khiến quân Mỹ-VNCH “thất kinh bạt vía”. Ảnh: QDND Theo cuốn Lịch sự Kỹ thuật Quân sự Việt Nam, đầu những năm 1960, ngành quân giới Việt Nam đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển một loại súng chống tăng nhằm đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Ảnh: Tư liệu Khẩu súng được đặt tên là CT-62, chữ “CT” có lẽ là viết tắt cụm từ “chống tăng”, “62” là năm thiết kế. Cục Quân khí dự định phát triển trên cơ sở cấu tạo súng B40 và kinh nghiệm chế tạo súng ĐKZ. Nhà máy Z1 có nhiệm vụ chế thử súng và gia công phần cơ khí của vỏ đạn, Z2 có nhiệm vụ chế thử ống nổ, hạt lửa, nhồi lắp đạn và tổ chức bắn thử. Ảnh: Wikipedia Với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, trong gần 2 năm vừa thiết kế vừa chế thử, nhóm nghiên cứu cứu đã giải quyết được mọi khó khăn. Ngày 26/8/1963, Cục quân giới tổ chức bắn thử kiểm tra tổng hợp súng và đạn CT-62 tại Trường bắn quốc gia Sơn Tây. Ảnh: báo Hà Tĩnh Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu đề ra. Năm 1964, hai nhà máy Z1 và Z2 đưa vào sản xuất loạt "0" được 54 khẩu súng và 3.762 quả đạn CT-62. Số súng đạn này được chuyển ngay vào chiến trường. Các tài liệu được công khai cho biết, súng chống tăng CT-62 được sản xuất bằng vật liệu thép hợp kim 35X/CA. Trong đó, nòng súng cỡ 50mm được gia công qua nhiều công đoạn như khoan, doa, miết và nhiệt luyệt đảm bảo chịu được áp suất cực đại 700kG/cm2. Chiều dài của nòng được tính để bảo đảm sơ tốc ban đầu đạt trung bình 82m/s. Để triệt tiêu toàn bộ độ giật lùi, súng thiết kế loa phụt ở phần đuôi nòng. Giai đoạn chế tạo súng CT-62 mà ta gặp nhiều khó khăn nhất đó là việc tạo ra quả đạn – vũ khí chính phá hủy xe tăng. Khi đó, các cán bộ kỹ thuật Z1 quyết định thiết kế đạn cỡ 100mm theo nguyên lý có miếng chắn sóng giống như đạn chống tăng B-40, góc nón 60 độ (góc nón tối ưu đạn SKZ). Cán bộ ta đã thực hiện gần 30 lần thử nổ xuyên trục thép để xác định khoảng cách tối ưu giữa miếng chắn sóng và đỉnh nón, bề dày của miếng chắn sóng. Ảnh: báo Hà Tĩnh Phần gia công đuôi đạn không phức tạp về mặt kỹ thuật nhưng ta lại không có ống thép đúng qui định của Liên Xô. Nếu thay bằng thép thường thì phải tăng độ dày, như vậy ống đuôi sẽ nặng và làm hạn chế tốc độ đầu đạn. Sau quá trình tìm tòi, các cán bộ ta quyết định dùng gỗ nghiến làm đuôi đạn. Chưa hết, các cán bộ kĩ thuật nhà máy Z2 phải rất vất vả mới tìm ra phương án tối ưu chế ngòi đạn – phần phức tạp nhất với quả đạn. Ảnh: QĐND “Thực tế sử dụng ngòi nổ AT và Bazoka cho thấy sức xuyên đạn rất hạn chế, không giữ được khoảng cách tối ưu của luồng xuyên. Để giải quyết vấn đề này, cán bộ Z2 quyết định sản xuất ngòi kiểu AT nhưng rút ngắn tối đa khoảng cách giữa mũi kim hỏa và đáy đạn lửa. Ngoài ra, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và sử dung, ngòi đạn được thiết kế thêm một bộ phận an toàn – ngòi đạn chỉ phát hỏa khi đạn rời nòng súng từ 1-1,5m”, tài liệu Lịch sử Kỹ thuật Quân sự Việt Nam cho biết. Ảnh: Tư liệu Súng chống tăng CT-62 có tầm bắn hiệu quả tầm 100m, tầm bắn xa nhất 150m, độ xuyên thép trên 200mm và độ xuyên bê tông 600mm. Sức công phá này không hề thua kém B40, CT-62 đủ sức xuên phá bất kỳ loại xe tăng hiện đại nào của Mỹ-VNCH ở chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, bao gồm cả loại M48 Patton hiện đại nhất. Ảnh: Tư liệu Video huấn luyện bắn súng chống tăng B41. Nguồn: QPVN