Việt Nam có nên học Na Uy mua pháo tự hành cực mạnh do Samsung sản xuất?

Hàn Quốc vừa chuyển giao cho Na Uy cùng lúc hai tổ hợp pháo tự hành K9 Thunder do tập đoàn Samsung Techwin của quốc gia này chế tạo. Kèm theo hai khẩu pháo tự hành khủng bậc nhất châu Á này, Hàn Quốc cũng chuyển giao thêm cho Na Uy xe hỗ trợ nạp đnạ K10 đầu tiên. Xe hỗ trợ nạp đạn K10 là phương tiện được Hàn Quốc chế tạo để phục vụ riêng cho những hoạt động của pháo tự hành K9 Thunder. Về cơ bản, K10 có cấu tạo khá tương đồng với K9 Thunder do sử dụng chung một hệ thống khung gầm. Sử dụng cỡ nòng 155mm, khẩu pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc hiện được coi là loại pháo tự hành hiện đại bậc nhất châu Á, được ra đời nhằm thay thế cho các khẩu pháo tự hành K55 trước đây từng phục vụ lực lượng này. Có giá ước tính vào khoảng 4 triệu USD cho mỗi khẩu, pháo tự hành K9 Thunder có trọng lượng 47 tấn, dài 12 mét tính cả nòng, rộng 3,4 mét và cao 2,73 mét. Thiết kế của K9 Thunder đòi hỏi phải có kíp chiến đấu bao gồm 5 người, trong đó có một trưởng xa hai nạp đạn viên, một pháo thủ và một lái xe. Tuỳ từng loại đạn mà K9 Thunder có thể khai hoả được ở tầm bắn tối đa từ 18 km cho tới 52 km khi sử dụng đạn tăng tầm có dẫn đường bằng GPS. Đây là tầm bắn cực kỳ nguy hiểm, vượt xa mọi loại pháo kéo thông thường. Đặc biệt, khẩu pháo 155mm có chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính được Samsung đặt hàng sản xuất bởi... Huyndai Hàn Quốc. Có thể nói, K9 Thunder là khẩu pháo tự hành quy tụ những tinh hoa từ các tập đoàn lớn bậc nhất của quốc gia này. Tuy nhiên, động cơ của K9 Thunder lại không sử dụng hàng "nhà" mà lại nhập khẩu. Động cơ 1000 mã lực của khẩu pháo này là loại Friedichshafen do Đức sản xuất. Hiện tại, K9 Thunder đang có mặt tại 7 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, khẩu pháo tự hành này hứa hẹn sẽ sớm phổ biến hơn nữa do nó quá thực dụng, phù hợp với biên chế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Hàn Quốc tích cực mang pháo tự hành K9 Thunder ra quảng cáo khắp thế giới.

