Viện trợ của Mỹ sẽ không theo kịp cuộc tấn công mới của Nga?

Tờ The Independent chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine không phải không có lý do khi lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga, điều này được dự đoán bởi Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Kirill Budanov. Giới tinh hoa quân sự Ukraine tin rằng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ hoạt động tích cực hơn vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Đồng thời, Moscow sẽ không chờ đợi nguồn viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine và đang tập trung nhân lực và thiết bị vào một số lĩnh vực. The Independent cũng cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine khó có khả năng trấn giữ hiệu quả tuyến phòng thủ dài 600 km vì thiếu tên lửa và các loại đạn dược khác. Sự chậm trễ trong viện trợ vũ khí của phương Tây có tác động tiêu cực đến tinh thần của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong khi đó, cựu chiến binh Ukraine Viktor Kovalenko đồng thời là chuyên gia phân tích, cho biết: "Lô viện trợ này chắc chắn sẽ giúp ích cho người Ukraine, nhưng thật không may, nó không mang tính quyết định liệu Ukraine có giành chiến thắng, hoặc sớm giành chiến thắng, trong cuộc xung đột này hay không". "Dù được trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD của Mỹ, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế trong một cuộc chiến, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động, đào tạo thêm binh lính cũng như tích cực đấu tranh để giành lại lãnh thổ, Kiev đứng trước nguy cơ lãng phí viện trợ này của Mỹ cho các hoạt động phòng không và tấn công tầm xa", ông Kovalenko chia sẻ. Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc tự tin rằng những chuyến hàng vũ khí đầu tiên sẽ đến vào cuối tháng 4. Vũ khí có thể được gửi từ các căn cứ của NATO ở châu Âu. Politico dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết có khả năng Mỹ đã sớm chuẩn bị kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển giao gói viện trợ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, khẳng định: "Có một mạng lưới hậu cần cực kỳ mạnh mẽ cho phép chúng tôi chuyển hàng viện trợ nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vài ngày". Theo Financial Times, một số hàng viện trợ của Mỹ, bao gồm vũ khí và đạn dược, đã được đóng gói tại các kho ở Ba Lan cũng như một số nơi khác ở châu Âu và đều đã sẵn sàng để vận chuyển. Ông Bill Keating, Nghị sĩ đảng Dân chủ bang Massachusetts, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 22/4: "Đợt viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ sẽ được chuyển giao sớm hơn mọi người nghĩ". Tuy nhiên, cựu Thiếu tướng Quân đội Australia Mick Ryan cũng lưu ý thêm: "Toàn bộ khoản viện trợ của Mỹ sẽ cần thời gian để triển khai chứ không thể hoàn tất chuyển giao trong một lần". Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/4 tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát được làng Novomykhailivka, khu vực nằm giữa Marinka và Vuhledar, nhưng Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát một phần. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cùng ngày cho biết, lực lượng Moscow gần đây đã tiến vào khu vực biên giới hành chính giữa hai tỉnh Donetsk - Zaporizhia. Nga đang tập trung mở rộng quyền kiểm soát ở khu vực miền Đông Ukraine và chiến lược này đang cho thấy tính hiệu quả. Chuyên gia phân tích tình báo cấp cao của Công ty an ninh Global Guardian, ông Zev Faintuch, cho biết, trong khi Kiev chờ viện trợ đến, mặt trận Avdiivka có thể xem là nơi dễ bị tổn thương nhất. "Trong những tuần tới, Ukraine có thể sẽ phải rút lui về khu vực có khả năng phòng thủ tốt hơn. Họ có lẽ sẽ tận dụng lợi thế tự nhiên của sông Vovcha và các hồ chứa lớn", ông Faintuch lập luận. Tuy nhiên, ông Faintuch cũng dự đoán dòng viện trợ của Mỹ có thể cập bến Ukraine kịp thời. "Ở giai đoạn này, Kiev vẫn có thể tạm nhường quyền kiểm soát lãnh thổ để câu giờ, không bên nào đạt được mục tiêu đã đề ra". "Ukraine sẽ cố gắng tiếp tục cô lập bán đảo Crimea, đồng thời tấn công cơ sở hạ tầng công nghiệp và dầu mỏ của Nga cũng như các kho cung ứng. Moscow sẽ tiếp tục giành thêm Donbass", chuyên gia này dự đoán. "Đạn pháo sẽ củng cố tiền tuyến, còn hệ thống phòng không và đạn dược sẽ làm chậm chiến dịch tàn phá cơ sở hạ tầng mà Moscow đang tiến hành. Kiev vẫn sẽ cần thêm ngân sách để tiếp tục triển khai các hoạt động tấn công, đồng thời giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất", ông Faintuch kết lại. (Nguồn ảnh: Reuters, New York Times, US Army)

Tờ The Independent chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine không phải không có lý do khi lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga, điều này được dự đoán bởi Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Kirill Budanov. Giới tinh hoa quân sự Ukraine tin rằng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ hoạt động tích cực hơn vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Đồng thời, Moscow sẽ không chờ đợi nguồn viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine và đang tập trung nhân lực và thiết bị vào một số lĩnh vực. The Independent cũng cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine khó có khả năng trấn giữ hiệu quả tuyến phòng thủ dài 600 km vì thiếu tên lửa và các loại đạn dược khác. Sự chậm trễ trong viện trợ vũ khí của phương Tây có tác động tiêu cực đến tinh thần của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong khi đó, cựu chiến binh Ukraine Viktor Kovalenko đồng thời là chuyên gia phân tích, cho biết: "Lô viện trợ này chắc chắn sẽ giúp ích cho người Ukraine, nhưng thật không may, nó không mang tính quyết định liệu Ukraine có giành chiến thắng, hoặc sớm giành chiến thắng, trong cuộc xung đột này hay không". "Dù được trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD của Mỹ, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế trong một cuộc chiến, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động, đào tạo thêm binh lính cũng như tích cực đấu tranh để giành lại lãnh thổ, Kiev đứng trước nguy cơ lãng phí viện trợ này của Mỹ cho các hoạt động phòng không và tấn công tầm xa", ông Kovalenko chia sẻ. Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc tự tin rằng những chuyến hàng vũ khí đầu tiên sẽ đến vào cuối tháng 4. Vũ khí có thể được gửi từ các căn cứ của NATO ở châu Âu. Politico dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết có khả năng Mỹ đã sớm chuẩn bị kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển giao gói viện trợ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, khẳng định: "Có một mạng lưới hậu cần cực kỳ mạnh mẽ cho phép chúng tôi chuyển hàng viện trợ nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vài ngày". Theo Financial Times, một số hàng viện trợ của Mỹ , bao gồm vũ khí và đạn dược, đã được đóng gói tại các kho ở Ba Lan cũng như một số nơi khác ở châu Âu và đều đã sẵn sàng để vận chuyển. Ông Bill Keating, Nghị sĩ đảng Dân chủ bang Massachusetts, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev ngày 22/4: "Đợt viện trợ quân sự đầu tiên của Mỹ sẽ được chuyển giao sớm hơn mọi người nghĩ". Tuy nhiên, cựu Thiếu tướng Quân đội Australia Mick Ryan cũng lưu ý thêm: "Toàn bộ khoản viện trợ của Mỹ sẽ cần thời gian để triển khai chứ không thể hoàn tất chuyển giao trong một lần". Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/4 tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát được làng Novomykhailivka, khu vực nằm giữa Marinka và Vuhledar, nhưng Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát một phần. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cùng ngày cho biết, lực lượng Moscow gần đây đã tiến vào khu vực biên giới hành chính giữa hai tỉnh Donetsk - Zaporizhia. Nga đang tập trung mở rộng quyền kiểm soát ở khu vực miền Đông Ukraine và chiến lược này đang cho thấy tính hiệu quả. Chuyên gia phân tích tình báo cấp cao của Công ty an ninh Global Guardian, ông Zev Faintuch, cho biết, trong khi Kiev chờ viện trợ đến, mặt trận Avdiivka có thể xem là nơi dễ bị tổn thương nhất. "Trong những tuần tới, Ukraine có thể sẽ phải rút lui về khu vực có khả năng phòng thủ tốt hơn. Họ có lẽ sẽ tận dụng lợi thế tự nhiên của sông Vovcha và các hồ chứa lớn", ông Faintuch lập luận. Tuy nhiên, ông Faintuch cũng dự đoán dòng viện trợ của Mỹ có thể cập bến Ukraine kịp thời. "Ở giai đoạn này, Kiev vẫn có thể tạm nhường quyền kiểm soát lãnh thổ để câu giờ, không bên nào đạt được mục tiêu đã đề ra". "Ukraine sẽ cố gắng tiếp tục cô lập bán đảo Crimea, đồng thời tấn công cơ sở hạ tầng công nghiệp và dầu mỏ của Nga cũng như các kho cung ứng. Moscow sẽ tiếp tục giành thêm Donbass", chuyên gia này dự đoán. "Đạn pháo sẽ củng cố tiền tuyến, còn hệ thống phòng không và đạn dược sẽ làm chậm chiến dịch tàn phá cơ sở hạ tầng mà Moscow đang tiến hành. Kiev vẫn sẽ cần thêm ngân sách để tiếp tục triển khai các hoạt động tấn công, đồng thời giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất", ông Faintuch kết lại. (Nguồn ảnh: Reuters, New York Times, US Army)