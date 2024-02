Xuất hiện vài giờ trên chiến trường, tăng M1A1 Abrams đã bị diệt

Theo trang Topwar của Nga cho biết, các đơn vị Nga đang tiến về sườn phía tây thành phố Avdiivka đã xác nhận thông tin về việc một chiếc xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở khu vực làng Berdychi, phía tây thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. Thực tế là sự xuất hiện của xe tăng Mỹ trong Quân đội Ukraine theo hướng mặt trận này cho thấy, bộ chỉ huy Ukraine đang cố gắng ngăn chặn sự đột phá của tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây Avdiivka; vì thực tế là tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine là Lastochkino-Severnoye đã bị quân Nga xuyên thủng. Truyền thông Ukraine đang bàn tán về việc chiếc xe tăng Mỹ M1A1 Abrams đầu tiên ở mặt trận bị phá hủy; đây là sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh xung đột hiện nay. Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, chiến công tiêu diệt chiếc tăng M1A1 này thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 của Nga. Còn theo thông tin do phía Ukraine công bố, sau nhiều lần bị trì hoãn, cuối cùng xe tăng M1A1 Abrams đã được đưa tới mặt trận Avdiivka hai ngày trước khi bị phá hủy, nhưng không tham chiến vào ngày đầu tiên. Theo các nguồn thông tin từ mặt trận, chiếc tăng M1A1 của Ukraine chỉ bắn được không quá ba phát đạn pháo, trước khi một UAV Lancet của Nga lao tới và khiến nó nằm tê liệt; trước khi lính của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 “kết liễu” nó bằng súng phóng lựu chống tăng. Như vậy chiếc xe tăng có nguồn gốc Mỹ này chỉ có vài giờ trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng phần lớn thời gian này nó cố gắng “cơ động” liên tục, nhằm “tìm kiếm vị trí thích hợp” để bắn vào mục tiêu từ cự ly xa, tránh bị hỏa lực của Nga tiêu diệt. Tuy nhiên, khi chiếc tăng Mỹ được quân Ukraine đưa vào chiến đấu, nó đã lọt vào tầm trinh sát của quân Nga và nhanh chóng trở thành mục tiêu bị săn đuổi, khi những chiếc UAV trinh sát liên tục bám trên đầu. Do đó, mọi nỗ lực của quân Ukraine nhằm giữ bí mật cho các phân đội xe tăng đều vô ích. Về tình trạng của kíp xe tăng M1A1 của Ukraine vẫn chưa có thông tin cập nhật nào. Các đoạn video được tung lên mạng xã hội không cung cấp đủ sự rõ ràng về số phận cuối cùng của kíp xe này, liệu họ có kịp thoát hiểm khỏi chiếc xe đã bị phá hủy này không? Một vấn đề khó khăn nữa là việc Ukraine đưa chiếc M1A1 bị bắn cháy này ra khỏi khu vực chiến đấu sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, khi quan sát tốc độ tiến quân của Nga gần đây ở khu vực phía tây Avdiivka; cùng với đó là các tuyến đường vận tải quan trọng của quân Ukraine bị hỏa lực quân Nga cắt đứt. Điều đáng chú ý nữa là mặc dù đã đến Ukraine được 5 tháng, nhưng bây giờ tăng của Mỹ mới tham chiến. Có nhiều nguồn tin cho biết, lãnh đạo Mỹ “đã ép” Ukraine không được sử dụng M1A1 trong các trận đánh mà quân Ukraine không có ưu thế; do lo ngại M1A1 sẽ đi vào vết xe đổ như tăng Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Sau khi hàng loạt xe tăng Leopard của Đức bị bắn cháy và chiếc Challenger 2 của Anh “tốt nhất thế giới” bị tiêu diệt ngay trong trận đầu ra quân trong cuộc phản công thất bại của Ukraine, khiến cộng đồng mạng “hóng” khi nào thì những chiếc M1A1 Abrams nổi tiếng của Mỹ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Độ nóng về việc ai sẽ là người tiêu diệt chiếc tăng Mỹ đầu tiên trên chiến trường Ukraine, thậm chí còn khiến nam diễn viên người Nga Ivan Okhlobystin hứa thưởng 10 triệu rúp cho những chiến binh nào tiêu diệt được “cỗ máy thần kỳ” này của Mỹ. Mặc dù bị bắn cháy có video minh chứng, nhưng truyền thông Ba Lan từ chối thừa nhận chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine bị bắn cháy, mà cho rằng, chiếc xe tăng này “chỉ có một lỗ thủng trên giáp xe”? Vì họ lập luận, xe tăng Mỹ có những tiêu chuẩn bảo vệ “vượt trội”? Tờ Defense 24 của Ba Lan viết: “Điều quan trọng cần lưu ý là chiếc xe tăng M1A1 không bị phá hủy như thông tin của Nga, chỉ có một ‘lỗ thủng’ ở phần giáp phía sau tháp pháo, chỗ đó có hai khoang chứa đạn pháo riêng biệt”. Theo Defense 24, khoang chứa đạn pháo ở phía sau xe tăng M1A1 Abrams, được cách ly với khoang chiến đấu bằng các tấm cửa thép trượt, phía trên có tấm chống kích nổ, giống như một chiếc “van an toàn” của nồi áp suất. Tấm chống kích nổ sẽ tự động mở để giải phóng áp suất, ngọn lửa và khí nếu chẳng may khoang đạn pháo trúng đạn của đối phương gây kích nổ đạn, do đó năng lượng được hướng ra ngoài xe, chứ không phải vào khoang chiến đấu hay làm “bay tháp pháo” như của xe tăng Nga. Defense 24 cho biết, qua video cho thấy chiếc tăng M1A1 Abrams ngoài bị hỏng ở khoang chứa đạn phía sau của tháp pháo và tàn tích cháy của đạn pháo tăng, nhưng không bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhìn cửa sập được mở cho thấy, kíp xe đã “thoát hiểm” thành công. Defense 24 cho rằng, những nỗ lực kết liễu chiếc tăng Abrams bằng UAV tự sát của Nga có thể không thành công, vì không có đạn pháo bên trong khoang chiến đấu. Việc dùng lựu đạn ném vào bên trong xe qua cửa sập sẽ gây thêm sát thương, nhưng không thể phá hủy xe. Defense 24 lập luận, xe tăng phương Tây chắc chắn vượt trội về khả năng sống sót và an toàn cho kíp xe, so với các xe tăng cùng loại của Liên Xô. Xét trên thực tế, dòng tăng Abrams có mức độ bảo vệ vượt trội, thì việc người Ba Lan “xuống tiền” mua loại xe tăng này, là “đáng đồng tiền bát gạo”. Defense 24 cũng cho rằng, tổn thất về vũ khí và con người của Quân đội Ukraine thường xảy ra do “thực hành chiến đấu kém”, đặc biệt là do xe bọc thép không hoạt động “trong một hệ thống rộng hơn”, như một phần của hành động chung. Trong những tháng gần đây, hình ảnh những thiết bị quân sự đơn độc hoặc bộ binh không có yểm trợ của quân Ukraine, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Chúng di chuyển độc lập, không tương tác và không có ô bảo vệ từ các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử. Trong điều kiện như vậy, dù là trang bị tốt nhất, thì sớm hay muộn, cũng sẽ bị địch tấn công hiệu quả; Defense 24 kết luận. Video xe tăng M1A1 Abrams bị phá hủy ở khu vực làng Berdychi, phía tây thành phố Avdiivka. Nguồn: X.

