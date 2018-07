Vì sao pháo binh Anh “chia tay" pháo tự hành AS90?

Theo Army Recognition, theo kế hoạch Quân đội 2020, Trung đoàn 26 của Pháo binh Hoàng gia Anh sẽ chuyển từ căn cứ đồn trú ở Đức về doanh trại ở Larkhill, Anh, vào mùa hè năm 2019 để thực hiện vai trò mới. Ảnh: AR. Điều này đồng nghĩa với việc, Trung đoàn 26 sẽ phải nói lời “chia tay” với khẩu đội pháo tự hành AS90. Ảnh: Wikipedia. Được biết, pháo tự hành AS90 đã phục vụ trong Trung đoàn 26 của Pháo binh Hoàng gia Anh trong suốt 29 năm, từng được triển khai tới Iraq, Bosnia, Afghanistan và gần đây hơn là Estonia. Ảnh: Military-Today. Trung tá Kieran Sheldon phát biểu trong buổi lễ diễu hành: “Hôm nay là một ngày quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta phải 'từ biệt' khẩu đội pháo tự hành AS90. Đây là lần cuối cùng AS90 ở lại doanh trại Mansa và chúng sẽ rời xa trung đoàn mãi mãi”. Ảnh: Military-Today. AS90 hay còn được biết với tên Pháo 155 mm L131 là hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép hạng nhẹ chạy trên bánh xích bắn đạn 152 mm do Công ty Vicker Shipbuilding and Engineering của Anh phát triển và chế tạo. Ảnh: Military-Today. Theo Army Technology, pháo AS90 lần đầu tiên được đưa vào hoạt động trong quân đội là vào năm 1993. Ảnh: AT. Trang Military Today cho biết, vũ khí chính của AS90 là pháo 155 mm/L39 với hệ thống nạp đạn tự động. AS90 có tốc độ bắn 3 viên/10 giây, phạm vi hoạt động 420 km. Ảnh: AT. Vũ khí thứ hai của AS90 là khẩu súng máy 7,62 mm. Nó cũng được trang bị ống phóng lựu đạn khói. Ảnh: AT. Được biết, tổng cộng 179 khẩu đội pháo AS90 đã được chế tạo cho Quân đội Anh. Ảnh: AT. Mời độc giả xem video về pháo tự hành AS90 (Nguồn: Youtube)

