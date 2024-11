Gu ăn mặc táo bạo của Vũ Ngọc Anh được chồng ủng hộ

Phong cách thời trang của Vũ Ngọc Anh được Cường Seven ủng hộ. Cường Seven không cấm cản Vũ Ngọc Anh mặc táo bạo. Vóc dáng của Vũ Ngọc Anh đầy nóng bỏng với eo con kiến, lưng ong, ngực đầy, vòng ba nảy nở. Bởi vậy, cô tự tin diện váy áo hở hang táo bạo. Vũ Ngọc Anh yêu thích váy áo xuyên thấu, có khoảng hở ở hông, vòng một. Nữ diễn viên còn chuộng trang phục bó sát ngắn cũn cỡn. Vũ Ngọc Anh diện trang phục hở chân ngực, xuyên thấu. Vợ Cường Seven khoe triệt để lưng trần gợi cảm. "Ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp từng khen thân hình Vũ Ngọc Anh đẹp nhất Vbiz. Vợ Cường Seven mặc như không khi xuất hiện bên Khắc Tiệp. Nhan sắc bốc lửa của Vũ Ngọc Anh đã qua "dao kéo". Nữ diễn viên phim Quyên nâng vòng một. Tuy nhiên, cô phủ nhận "dao kéo" mặt. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV

