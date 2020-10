Vì sao Indonesia phũ phàng từ chối tiếp nhận máy bay P-8A Poseidon Mỹ?

Vừa qua, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin liên quan cho biết Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã khước từ lời đề nghị của Mỹ về việc cho phép các máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon của quân đội nước này hạ cánh và tái nạp nhiên liệu tại các sân bay của Indonesia. Trước đó, giới chức Mỹ vào tháng 7 và tháng 8 năm nay đã tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia để vận động hành lang cho vấn đề trên. Ảnh: P-8A Poseidon là một trong những loại máy bay săn ngầm mạnh nhất hiện nay. Trước sự việc này, các bên liên quan như Người phát ngôn của Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta chưa có phản hồi. Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia cũng từ chối lên tiếng. Ảnh: Máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông đang diễn ra rất phức tạp, nhất là việc Mỹ càng ngày càng can thiệp sâu vào tình hình khu vực và Trung Quốc thì càng hung hăng hơn. Chính phủ của Tổng thống Widodo đã rất ngạc nhiên trước đề xuất này bởi họ từ xưa đến nay luôn duy trì chính sách trung lập, không ngả theo bất cứ bên nào trong tranh chấp và chưa từng cho quân đội nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ của mình. Ảnh: Một chiếc P-8A Poseidon hạ cánh trên đường băng. P-8A Poseidon đang là một loại máy bay hoạt động vô cùng tích cực trên Biển Đông trong thời gian qua với nhiệm vụ theo dõi, quan sát, phát hiện hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc qua lại trong khu vực cũng như thu thập thông tin tình báo. Đã có nhiều trường hợp P-8A bay chỉ cách đường cơ sở của Trung Quốc vài chục hải lý để nắm bắt tình hình. Dù cho Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng tuy nhiên hàng chục lượt máy bay trinh thám của Mỹ thường xuyên có các hành động nêu trên nhằm răn đe Trung Quốc - nước đang có những yêu sách vô lý về chủ quyền trên biển. Ảnh: Một chiếc P-8A Poseidon bay biển. Indonesia dù cho đang có một số vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ở biển Bắc Natunas nhưng sự việc là không quá nghiêm trọng và nước này vẫn coi trọng mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Trong khi đó, Mỹ lại là đối tác quan trọng đối với Indonesia. Ảnh: P-8A Poseidon cất cánh. Theo ông Greg Poling - Một nhà phân tích về Đông Nam Á tại Trung tâm nghiên cứu Quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Washington (Mỹ) cho rằng việc tìm chỗ hạ cánh máy bay tuần thám trên lãnh thổ Indonesia là một ví dụ của việc với quá tầm một cách vụng về của người Mỹ. Rằng đó chính là dấu hiệu rõ ràng về việc những người trong Chính phủ Mỹ không hề hiểu gì về Indonesia. Ảnh: Một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ. Mỹ thời gian qua đã dùng các căn cứ quân sự ở Singapore, Philippines và Malaysia để thực hiện các chuyến bay của P-8A trên Biển Đông. Trung Quốc trong năm nay đã tăng cường các cuộc tập trận hải quân còn Mỹ cũng tăng cường các hoạt động tuần tra tự do hàng hải, triển khai tàu ngầm, tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục và máy bay do thám với mức độ thường xuyên. Ảnh: Một chiếc P-8A Poseidon của hải quân Mỹ cất cánh. P-8A Poseidon là loại máy bay săn ngầm - tuần thám hàng đầu trên thế giới hiện nay sử dụng khung thân máy bay thương mại Boeing-737-800, chính thức đi vào phục vụ từ năm 2013. Nó có vận tốc bay cực đại 490 hải lý/h, vận tốc hành trình 440 hải lý/h, trần bay 12.496m, tầm bay 2.222km. Trang bị nhiều loại cảm biến, radar hiện đại cùng hệ thống săn ngầm tiên tiến, cùng 6 giá treo vũ khí bên ngoài cánh và 5 giá treo ở trong thân có thể mang theo nhiều loại vũ khí chống ngầm như ngư lôi, tên lửa,… Ảnh: P-8A Poseidon của hải quân Mỹ thả phao thủy âm. P-8A Poseidon chính là một gương mặt vô cùng nổi bật, là con bài chiến lược của hải quân Mỹ trên Biển Đông hiện nay nhằm chống lại Trung Quốc với một tần suất hoạt động phải nói là vô cùng tích cực. Đây là một loại vũ khí nguy hiểm, có sức tấn công cao và khả năng tuyệt vời nên việc các quốc gia lo ngại việc tiếp nhận P-8A sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa họ với Trung Quốc cũng là một điều khá dễ hiểu. Ảnh: P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. Video "Sát thủ săn ngầm" của Hải quân Việt Nam trên Biển Đông - Nguồn: QPVN

