Vệ binh quốc gia Mỹ bước qua tuổi 382 và những "cuộc chiến" kỳ lạ

Không chỉ là một lực lượng tham chiến trực tiếp trên chiến trường, Vệ binh Quốc gia Mỹ còn là một trong những lực lượng cơ động, phản ứng nhanh để đối phó với các vấn đề thiên tai, thảm hoạ tự nhiên xảy ra trong lòng nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Các trang bị của lực lượng này cũng được tối ưu để họ có thể đối phó với cả những thảm hoạ tự nhiên như cháy rừng, động đất, sóng thần xảy ra ở quy mô lớn. Nguồn ảnh: BI. Mỗi Bang của Mỹ đều có một lực lượng Vệ binh Quốc gia riêng. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia tham gia cứu hộ, cứu nạn sau khi siêu bão Michael đổ bộ vào nước Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia Mỹ được huấn luyện để đối phó cả với các thảm hoạ tự nhiên. Về một khía cạnh nào đó, lực lượng này rõ ràng có khả năng ứng phó tốt hơn so với cả Lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Trong cơn bão Florence - cơn bão lớn nhất tấn công Carolina, Mỹ trong năm vừa rồi, Vệ binh Quốc gia của nhiều Bang lân cận đã được đổ về đây để tham gia nhiệm vụ viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Nguồn ảnh: BI. So với Vệ binh Quốc gia, Lục quân Mỹ không thể đủ khả năng và kinh nghiệm để tiếp tế cùng lúc cho hàng chục nghìn người dân thường đang trong cảnh màn trời chiếu đất sau các thảm hoạ tự nhiên. Nguồn ảnh: BI. Trong chiến đấu, biên chế khí tài của Vệ binh Quốc gia cũng hiện đại không thua kém gì Lục quân Mỹ, tuy nhiên Vệ binh Quốc gia cũng là lực lượng được nâng cấp cuối cùng mỗi khi quân đội Mỹ trang bị mới hoặc thay thế một loại vũ khí nào đó. Nguồn ảnh: BI. Ngoài các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, Vệ binh Quốc gia còn tham gia các hoạt động tập trận quy mô lớn. Lực lượng này hàng năm vẫn "xoay vòng" giữa các đơn vị túc trực trong nước và tham chiến ở nước ngoài. Nguồn ảnh: BI. Thực tế có thể thấy, các đơn vị Vệ binh Quốc gia túc trực trong nước Mỹ thậm chí còn vất vả hơn cả các lực lượng tham chiến ở nước ngoài khi họ phải căng mình ra đối phó với đủ loại khí hậu cực đoan của quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Lính bắn tỉa của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Lính biên phòng Nga canh gác đường biên dưới cái lạnh -20 độ C.

