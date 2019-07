Vạch trần tàu ngầm “lạ” đang khiến Đài Loan sợ hãi

Theo tờ Liberty Times, thủy thủ đoàn phà Taima Star đang trên đường từ quần đảo Matsu tới Keelung không khỏi hốt hoảng khi phát hiện tàu ngầm "lạ" nổi lên mặt nước lúc 1h15 chiều ngày 4/7 (giờ địa phương). Con tàu này sau đó di chuyển theo hướng đông bắc, về phía tỉnh Chiết Giang. Nguồn ảnh: Liberty Times Dựa trên "cánh buồm" của chiếc tàu ngầm, đây chắc chắn không phải tàu Đài Loan mà là của Trung Quốc. Ban đầu, người ta cho nó là tàu ngầm động cơ diesel-điện Type 039 lớp Nguyên. Nguồn ảnh: Wikipedia Tuy vậy, theo chuyên gia Collin Kor - Nghiên cứu viên Trường Rajaratnam thì đó là tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 lớp Thương chứ không phải là Type 039 lớp Nguyên. Tuy vậy, phía Trung Quốc và cả giới chức Đài Loan không xác nhận về kiểu loại tàu. Nguồn ảnh: Flick Vị chuyên gia này cũng táo bạo cho rằng, chiếc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có khả năng là thuộc phiên bản cải tiến Type 093G trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu âm YJ-18 và tên lửa hành trình đối đất tầm xa DF-10.Nguồn ảnh: The National Interest Type 093 do Công ty đóng tàu Bột Hải, Hồ Lô Đảo chế tạo từ năm 2006 với số lượng 6 chiếc. Lớp tàu có lượng giãn nước 7.000 tấn khi lặn, dài 110m, rộng 11m, mớn nước 7,5m. Nguồn ảnh: GlobalSecurity.org Con tàu trang bị hai lò phản ứng hạt nhân nhưng không rõ công nghệ kiểu loại áp dụng cũng như độ an toàn, tính tin cậy. ước tính nó có tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Nguồn ảnh: SinoDefence Về mặt hỏa lực, giới chuyên gia ước đoán nó được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm hoặc kết hợp cả 650mm cho phép triển khai ngư lôi và tên lửa hành trình chống hạm/đối đất. Nguồn ảnh: GlobalSecurity.org Năm 2002, một nguồn tin Trung Quốc khẳng định mức độ tiếng ồn của Type 093 ngang bằng tàu ngầm Los Angeles của Mỹ. Tuy vậy, theo Cục tình báo Hải quân Mỹ năm 2009 thì Type 093 ồn hơn cả tàu ngầm Đề án 671RTM Victor III của Liên Xô được đưa vào phục vụ năm 1979. Nguồn ảnh: GlobalSecurity.org Mời độc giả xem video: Tàu ngầm Type 093 của Trung Quốc. Nguồn: Youtube

