Ukraine vượt sông Dnepr, Nga tung kế "vườn không nhà trống"

Theo thông tin của Nga, nhiều bức không ảnh cho thấy lực lượng đặc biệt Ukraine đã vượt sông Dnepr và đổ bộ lên bờ tây ở khu vực Kherson, cách thành phố Kherson 7 km về phía bắc. Hiện quân Ukraine đang thiết lập điểm đổ bộ nhỏ đầu tiên và đang cố gắng mở rộng khu vực kiểm soát. Theo bản đồ, quân đội Ukraine đã chiếm được một số bãi đất bồi ven sông Dnepr, nhưng từ đó vào bờ là đầm lầy và không hề có đường giao thông. Trong khi đó tại thành phố Kherson, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã xây dựng các trận địa xuất phát tiến công. Hiện tại, vẫn chưa rõ ý định và quy mô của quân đội Ukraine là một hoạt động chiến đấu thăm dò hay trinh sát của một đơn vị nhỏ; hay một cuộc tấn công nghi binh trước cuộc phản công lớn; hay để thiết lập và mở rộng một đầu cầu như một bàn đạp, để đột phá phản công? Tuy nhiên, sau khi quân đội Ukraine đổ bộ, không có dấu hiệu của quân Nga ngăn chặn và trận địa của của quân Nga bị bỏ trống. Việc quân đội Nga không triển khai các trận địa phòng ngự ở phía bên kia sông Dnepr tại Kherson, là điều “rất kỳ lạ”. Có hai giả thuyết về lý do tại sao các trận địa của quân Nga bỏ trống. Thứ nhất theo Quân đội Ukraine tuyên bố, kể từ khi quân đội Nga triệt thoái khỏi thành phố Kherson vào tháng 11/2022, Ukraine với sự hỗ trợ của vệ tinh tình báo Mỹ, đã sử dụng một số lượng lớn UAV đến trinh sát các mục tiêu của Nga đối diện với thành phố Kherson. Sau đó quân Ukraine sử dụng pháo tầm xa 155mm và pháo phản lực tấn công liên tục quân Nga hàng ngày. Các mục tiêu như kho nhiên liệu, trận địa pháo binh, điểm tập kết quân và kho vũ khí, đạn dược của Nga trong phạm vi 30 km đều bị tấn công. Sau nhiều tháng quân Ukraine liên tục tấn công bằng pháo binh vào khu vực giới tuyến (vùng xám), khiến quân Nga đã phải chịu “tổn thất nghiêm trọng” dọc theo bờ tây Kherson. Vì vậy, dọc bờ sông Dnepr phía tây Kherson, tuyến phòng thủ của quân đội Nga tương đối trống trải. Còn theo thông tin của Nga, do khu vực sông dọc theo bờ tây Kherson có nhiều đầm lầy và ao bùn, nên không có lợi cho việc phòng ngự. Do vây ở Kherson, Quân đội Nga tập trung chủ lực ở khu vực phía sau bờ tây Dnepr, nơi thích hợp hơn để phòng thủ và chủ yếu sử dụng hỏa lực pháo binh để kiểm soát từ xa khu vực bờ sông. Qua đoạn phim công khai có thể thấy lực lượng đặc nhiệm số 73 của Hải quân Ukraine, đang sử dụng nhiều xuồng cao tốc do Mỹ mới viện trợ để vượt sông Dnepr. Bước đầu tiên có thể là kiểm soát các vị trí bên ngoài của thị trấn Oeshki gần đó, sau đó chiếm toàn bộ thị trấn Oeshki. Tin mới nhất là tại khu vực bờ Tây sông Dnepr tại Kherson, UAV Orlan-30 của Nga đang tích cực dẫn đường cho pháo binh Nga phóng đạn pháo dẫn đường bằng laser, tập trung hỏa lực vào bãi đổ bộ Ukraine, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. Giới phân tích quân sự độc lập đặt câu hỏi, có phải cuộc đổ bộ lên bờ Tây sông Dnepr tại Kherson là “mở màn” cho cuộc phản công của quân đội Ukraine, áp dụng chiến thuật phản công tổng lực của Quân đội Liên Xô trước kia? Hành động đó có thể là cuộc phản công của Ukraine đã thực sự bắt đầu. Từ góc độ học thuyết quân sự của Liên Xô, trinh sát ở các vị trí hẹp hay riêng lẻ, không thể xác định được tình hình địch. Vì vậy, hoạt động trinh sát phải được tiến hành đồng thời và toàn diện trên một mặt trận rộng lớn, để có sự hiểu biết toàn diện về hoạt động toàn diện của đối phương. Đánh giá thông tin từ chiến trường cho thấy, quân đội Ukraine đang tiến hành những bước đầu tiên, của một cuộc tấn công theo chiến thuật kiểu Quân đội Liên Xô; khi tiến hành các hoạt động trinh sát nhiều điểm, trên mặt trận rộng lớn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Quân đội Ukraine đang tiến hành nhiều cuộc tấn công thăm dò và hoạt động trinh sát trên khắp mặt trận Zaporozhye-Kherson, nhằm trinh sát tình hình phòng ngự của quân Nga, việc bố trí hỏa lực, vị trí các tuyến chiến đấu, tuyến dự bị và cũng như các mục tiêu khác. Trinh sát chiến đấu của Ukraine chủ yếu là hoạt động trinh sát nhằm nắm toàn bộ việc triển khai của quân đội Nga; đồng thời phá vỡ các chướng ngại vật, giảm bớt “vùng xám” giữa quân Nga và Ukraine; đồng thời làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Nhưng quân Nga tại một số khu vực trên đã xây dựng hệ thống công sự phòng ngự vững chắc, liên hoàn với nhiều bãi mìn chống tăng dày đặc; đồng thời bố trí lực lượng, không chỉ đủ sức ngăn chặn quân Ukraine phản công, mà sẵn sàng hỗ trợ cho một cuộc tổng tấn công trong tương lai. Cùng với đó Không quân Nga cũng nhanh chóng đưa các loại bom dẫn đường bằng vệ tinh có trọng lượng 500kg, 1.000kg và 1.500kg vào chiến trường Ukraine. Một khi quân đội Ukraine phát động phản công, Không quân Nga sẽ sử dụng hàng loạt bom dẫn đường lớn này, để tấn công toán tiên phong của Ukraine. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine đã tiếp tục tăng cường lực lượng phòng không tại vị trí đột phá đã định trước, nhằm bảo vệ đội hình chiến đấu phản công và thiết lập một số lượng lớn mục tiêu giả để thu hút Không quân Nga. Thậm chí, một số thông tin cho rằng, Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không Patriot tại vị trí đột phá tuyến đầu đã định trước, để yểm trợ cho cụm xung kích của quân đội Ukraine. Đồng thời tích cực phối hợp với Mỹ để truy tìm vị trí kho đạn phía sau chiến tuyến của quân đội Nga. Tuy nhiên, rất khó có thể xác định hướng tấn công chính của quân đội Ukraine là ở đâu. Năm ngoái, quân đội Ukraine liên tục nói về việc phản công Kherson, nhưng trong đợt phản công đầu tiên, họ đã bất ngờ tấn công Kharkov, nơi gần biên giới Nga. Bây giờ, Ukraine có thể đang chơi trò “tránh cái thật và tấn công cái giả”. Quân đội Ukraine và lãnh đạo Kiev tung tin rằng, họ sẽ phản công Zaporozhye, nhưng họ cũng có thể tấn công khu vực Kherson và thậm chí nó có thể phản công trên hướng Luhansk. Tuy nhiên, khả năng cao là Ukraine đang “giấu bài” của mình, khi nhiều lữ đoàn chủ lực của quân đội Ukraine đã vài tháng qua không xuất hiện; các loại vũ khí trang bị mới do Mỹ và NATO viện trợ cũng chưa xuất hiện trên chiến trường. Tất cả điều này cho thấy những gì mà Quân đội Ukraine đang chuẩn bị. Do Quân đội Ukraine không có ưu thế về lực lượng , không có ưu thế về hỏa lực, không có ưu thế trên không, không có ưu thế về thiết giáp, do vậy họ không thể tiến hành tấn công tổng lực. Do vậy Quân đội Ukraine nhất định sẽ phát động phản công theo kiểu thần tốc, bất ngờ và chấp nhận mạo hiểm. Cơ hội thành công duy nhất của cuộc phản công Ukraine là dựa vào yếu tố bất ngờ và tốc độ; do vậy họ phải tìm ra mắt xích yếu của quân Nga và tấn công bất ngờ vào những mắt xích yếu đó. Đây có thể là chìa khóa chiến thắng trong cuộc phản công sắp tới của Quân đội Ukraine.

