Tiểu đoàn Azov đã quay trở lại Bakhmut, quân Ukraine thiếu tiếp viện

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cùng các cơ quan tình báo của Mỹ và NATO đang hết sức căng thẳng triển khai kế hoạch chiến đấu giai đoạn tiếp theo của chiến trường Nga-Ukraine. Một trong những tiêu điểm, đó chính là hướng chiến trường Bakhmut. Đặc biệt là tuyến Chasov Yar – Slavyansk – Kramatorsk – Drusskovka – Konstantinovka -Siversk ở xung quanh Bakhmut; ở những nơi này, Quân đội Ukraine đã tập kết một số lượng lớn binh lính, vũ khí và lực lượng dự bị. Quân đội Ukraine triển khai hai lữ đoàn xe tăng là Lữ đoàn xe tăng 4 và Lữ đoàn xe tăng 17 trên tuyến này, là lực lượng thiết giáp chủ lực, với nhiệm vụ cơ động phản công cùng với các đơn vị khác, do xe tăng của Ukraine hiện rất khan hiếm. Đồng thời, Quân đội Ukraine còn triển khai xung quanh khu vực Bakhmut các đơn vị như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 28, 30, 67 và 93 . Ngoài ra còn các lực lượng phản ứng nhanh bao gồm Lữ đoàn sơn cước 10, Lữ đoàn dù số 46, 77, 80 và Lữ đoàn phản ứng nhanh số 1. Ngay cả Lữ đoàn xung kích Azov số 3 được thành lập với các cựu binh của Tiểu đoàn Azov và các tù binh của Tiểu đoàn Azov được Nga trao trả làm nòng cốt, đều đã đến chiến trường Bakhmut. Thậm chí có thông tin, Lữ đoàn Azov số 3 có cả cố vấn quân sự Mỹ. Về lực lượng phòng thủ, Quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn tác chiến phòng thủ số 1, 3, 4 và 12, cũng như các Lữ đoàn phòng thủ nội địa 113, 119 và 241. Thậm chí Tiểu đoàn Chechnya Mansour, Tiểu đoàn Aydar, Tiểu đoàn Gruzia và Trung đoàn cảnh sát tuần tra đặc biệt Kiev cũng ở Bakhmut. Mục tiêu của Quân đội Ukraine trước mắt là chặn đòn tấn công như vũ bão của lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga; đồng thời tìm cơ hội phản công. Một mục tiêu khác là kiềm chế càng nhiều quân Nga ở vùng Donbass càng tốt, tạo cơ hội phản công quân Ukraine ở các hướng khác. Trong khi đó, hãng tin Nga Sputnik dẫn thông tin từ Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn quân sự của Lầu Năm Góc cho biết, do Quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut thiếu nguồn cung cấp hậu cần, nên có thể sẽ phải triệt thoái sớm. Còn hiện tại, họ chỉ còn giữ chưa đầy 10% khu vực đô thị Bakhmut. Theo Đại tá McGregor, sau khi tràn ngập Bakhmut, quân Nga sẽ mở cuộc tấn công về phía bắc và phía tây. Mục tiêu tiếp theo có thể là Seversk ở phía bắc và Chasov Yar ở phía tây; lúc này Bakhmut sẽ trở thành trung tâm phòng thủ và giao thông quan trọng nhất của Quân đội Nga và là trung tâm tác chiến để họ tràn ngập toàn bộ vùng Donbass. Có thể thấy, một số lượng lớn vũ khí hạng nặng và quân số của Nga cũng liên tục tiến vào Ukraine. Xét theo tình hình hiện tại, sau khi các dc trang bị nặng của Quân đội Nga tập trung đông đảo thì có thể khẳng định, Bakhmut, hạt nhân tuyến phòng thủ đầu tiên của Quân đội Ukraine ở Donbass, sẽ là chiến trường lớn. Ngoài ra còn có thông tin hiện Không quân Nga đang tăng cường sử dụng bom dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu quan trọng. Sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Kh-22 phóng từ máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3 và bom dẫn đường vệ tinh từ tiêm kích bom Su-34 trên chiến trường Donbass. Mới đây, máy bay chiến đấu Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng một tên lửa dẫn đường hạng nặng, phá hủy cây cầu tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine ở phía bắc Ukraine. Rất có thể Không quân Nga sẽ sớm tiến hành ném bom một số cây cầu quan trọng của Quân đội Ukraine trên sông Dnepr, cắt đứt nguồn cung cấp cho cụm chủ lực của Quân đội Ukraine ở Donbass. Tạo thời cơ thuận lợi cho những trận đánh quyết định ở Donbass. Theo các tài liệu của Cơ quan tình báo Quân đội Mỹ bị rò rỉ mới đây tiết lộ, Quân đội Ukraine đã nâng lên thành 34 lữ đoàn dã chiến, 27 lữ đoàn phòng thủ nội địa và 11 lữ đoàn pháo binh. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu thực tế không mạnh. Lý do là số lượng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép mà một lữ đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine sở hữu, không bằng một tiểu đoàn thiết giáp của Quân đội Mỹ. Trong toàn bộ quân đội hơn 700.000 người của Ukraine, có chưa đầy 500 xe tăng, 1.185 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh; chủ yếu vẫn là bộ binh nhẹ. Trên tiền tuyến, các đơn vị xe tăng Ukraine đã biến mất từ lâu. Ngay cả trên chiến trường Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất, Quân đội Nga cũng chỉ tiêu diệt được hơn 20 xe tăng Ukraine. Không phải là khả chống tăng của quân Nga yếu, mà là do số lượng xe tăng Ukraine trên chiến trường quá ít. Mặc dù Ukraine có 11 lữ đoàn pháo binh, nhưng hầu hết chỉ là trên danh nghĩa. Khi Quân đội Ukraine ở mức thấp nhất, họ chỉ có thể bắn 1.104 viên đạn pháo mỗi ngày. Trong khi đó, Quân đội Nga có thể bắn 20.000-30.000 viên đạn pháo mỗi ngày. Với khoảng cách hỏa lực gấp 20-30 lần Quân đội Ukraine, do vậy Quân đội Nga đang tăng tốc tiến công với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực pháo binh, không quân. Vì thiếu hỏa lực chi viện, các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine phải chống đỡ vất vả và chịu nhiều thiệt hại. Tờ "Washington Post" của Mỹ đưa tin, một lữ đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine ở mặt trận chỉ bắn vài chục quả đạn pháo mỗi ngày. Thậm chí mệnh lệnh chỉ dùng hỏa lực pháo binh để phá hủy vũ khí và trang bị hạng nặng của Quân đội Nga; còn các đơn vị bộ binh nhỏ của quân Nga, trừ khi tấn công, còn sẽ không khai hỏa. Do thiếu đạn pháo, hiệu quả chiến đấu tổng thể của Quân đội Ukraine đang suy giảm nhanh chóng. Giờ đây, phương Tây đang tìm kiếm vũ khí và đạn từ thời Liên Xô mà Ukraine có thể sử dụng, nhưng ngày càng khan hiếm; những vũ khí được ưu tiên bao gồm tên lửa phòng không S-300, xe tăng T-72 và đặc biệt là đạn pháo kiểu Liên Xô. Mặc dù Mỹ và NATO đã viện trợ cho Ukraine một lượng lớn vũ khí và đạn pháo, nhưng vẫn chỉ như “muối bỏ biển”; hiện sản lượng đạn pháo Mỹ sản xuất một tháng, chỉ đủ cho Quân đội Ukraine sử dụng 2 ngày trên chiến trường. Nhiều kho đạn pháo dự trữ của Mỹ và một số nước NATO đã vét sạch để viện trợ cho Ukraine. Điều đáng sợ nhất ở chiến trường Ukraine, là Quân đội Nga hiện đang dùng pháo hạng nặng, trực tiếp bắn sập tòa nhà rồi mới xung phong đánh chiếm mục tiêu, làm giảm lợi thế chiến đấu trong đô thị của Ukraine. Trong khi đó, thành phố Bakhmut đang dần bị san bằng. Trận chiến Bakhmut chủ yếu được chiến đấu bằng hỏa lực mạnh của lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga. Trong khi Quân đội Ukraine thiếu đạn pháo, phản công ngày càng yếu ớt. Còn lực lượng chủ lực chính quy với hàng trăm nghìn quân, được trang bị tận răng của Quân đội Nga đang chờ tác chiến; có lẽ mục đích là để chuẩn bị đối phó với những “đối thủ thực sự”.

