Ukraine “vây Ngụy cứu Triệu” thất bại, quân Nga áp sát Pokrovsk

Trong khi Ukraine đạt được kết quả ở Kursk và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, thì có tin tức bất lợi cho Quân đội Ukraine đến từ mặt trận Donbass; đó là việc Quân đội Nga tiếp tục tấn công và di chuyển về phía tây, với tốc độ ngày càng nhanh hơn (ảnh mặt trận Donetsk ngày 29/8). Hiện tại, mũi xung kích của Nga đang ở làng Krasny Yar, nằm ở phía đông nam thành phố Pokrovsk. Bây giờ khu vực đông dân cư duy nhất trên đường đến Mirnograd từ hướng này là làng Nikolaevka. Hiện quân Nga còn khoảng 4 km nữa mới đến ngoại ô phía đông nam thị trấn Mirnograd và khoảng 8 km đến Pokrovsk. Có vẻ như Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông, đã thực hiện một bước đi mạo hiểm vào Kursk, vì tình hình ở Donbass có thể trở nên tồi tệ hơn do cuộc tấn công của quân Nga. Trong những ngày qua, mặc dù Quân đội Ukraine đã đột kích thành công Kursk, nhưng Nga đã giành được thắng lợi lớn ở chiến trường trung tâm Donetsk. Cuộc tấn công Kursk cũng trở thành tâm điểm chú ý trên chiến trường Nga-Ukraine, khi Quân đội Nga liên tục triển khai binh lính và vũ khí hạng nặng về hướng Kursk; trước hết là củng cố thế trận, ngăn chặn bước tiến của Quân đội Ukraine, làm cơ sở để đánh bật quân Ukraine ra khỏi lảnh thổ Nga. Lần này Kiev dường như đặt nhiều hy vọng vào cuộc tấn công Kursk. Họ đã sử dụng quân cấp lữ đoàn, và quy mô cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga lớn hơn nhiều so với trước đây. Về mục đích chiếm khu vực Kursk của Ukraine đã lộ rõ, đó là nhằm thực hiện kế "vây Ngụy cứu Triệu"; tiếp đó là chiến lược “đổi đất lấy đất” trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng ngay khi Quân đội Ukraine đang bắt đầu sa lầy ở mặt trận Kursk, thì tình hình ở Donbass ngày càng xấu đi theo hướng bất lợi đối với Quân đội Ukraine. Theo thông tin từ Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) và Kênh 24 Ukraine, mặc dù chiến dịch Kursk đã thành công trong việc nâng cao tinh thần của Kiev, nhưng Quân đội Nga không hề dừng tiến công ở khu vực Donbass. Hiện tại, Quân đội Nga đang tiếp tục tiến về phía tây, cuộc tấn công vào khu vực Donbass ngày càng nhanh và hiện đã chiếm được nhiều lãnh thổ Ukraine hơn. Theo cập nhật bản đồ chiến tranh liên quan đến Bộ Quốc phòng Ukraine, trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã chiếm đóng Zelane và Olivka ở khu vực Donetsk, đồng thời cũng tràn ngập thị trấn New York, bắt đầu tổng công kích vào thành phố Toretsk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ngày 20/8 cho biết, giao tranh hiện tại ở những khu vực này rất khốc liệt. Hiện Quân đội Ukraine đang tập trung nỗ lực để bảo vệ thành phố Pokrovsk. Nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ tuyến phòng thủ còn lại của quân Ukraine ở Donetsk sẽ bị đe dọa. Mặc dù những chiến thắng ban đầu của Ukraine trong chiến dịch Kursk đã giúp nâng cao tinh thần của Quân đội Ukraine; nhưng trên thực tế, xét cho cùng, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở Kursk, là một “canh bạc quân sự”. Quân đội Ukraine sử dụng các đơn vị dự bị để tấn công Kursk, những đơn vị dự bị này ban đầu dự định được điều đến Donbass, để thay thế cho các đơn vị ở đây đã kiệt sức. Nhưng hiện tại, những đơn vị dự bị này đã được điều đến Kursk, bỏ mặc chiến trường trung tâm, khiến nhiều sĩ quan và binh lính Ukraine tại đây bất bình. Ngoài ra, đạn pháo của Quân đội Ukraine sử dụng rất hạn chế, hiện tại chiến trường Kursk đã được mở ra. Số đạn pháo ban đầu dành cho chiến trường Donbass đã được ưu tiên cho hướng Kursk; điều này đã gây ra tình trạng thiếu đạn pháo cho Quân đội Ukraine ở Donbass. Phía Nga đương nhiên nhận thức được điều này. Cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk, buộc Quân đội Nga phải tung tiếp quân tiếp viện, nhưng không theo ý muốn của Ukraine. Quân đội Nga không rút quân từ Donbass, mà rút quân từ hướng mặt trận Kherson và Zaporozhye. Ngược lại, quân Nga trên hướng Donbass đã nắm bắt được điểm yếu của quân Ukraine và mở cuộc tấn công ác liệt thẳng về phía trước. Sekach, người phát ngôn Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 của Ukraine cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk, tình hình ở tiền tuyến Donbass bắt đầu xấu đi rõ rệt, nguồn cung cấp đạn pháo của Quân đội Ukraine đã giảm đáng kể, trong khi Quân đội Nga tăng cường tấn công. Một quan chức từ khu vực Donetsk cho biết, Quân đội Nga cố gắng tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk hàng ngày. Ông đã chỉ ra trong một chương trình truyền hình trực tiếp rằng, mục tiêu chính hiện tại của Nga là chiếm thành phố Pokrovsk và thị trấn Mirnograd. Pokrovsk mặc dù chỉ là thành phố nhỏ, nhưng là trung tâm của 3 tuyến đường quốc lộ và 5 tuyến đường sắt. Thành phố này luôn là trung tâm tiếp tế lớn nhất của Quân đội Ukraine trên mặt trận Donetsk. Do bị Quân đội Nga tấn công dữ dội, nên Pokrovsk hiện được được Quân đội Ukraine coi là nơi khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Chỉ trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã tiến hành 58 cuộc tấn công và tập trung một lượng lớn lực lượng không quân và pháo binh, tấn công không ngừng nghỉ vào khu vực thành phố và xung quanh thành phố Pokrovsk. Với mức độ tấn công như hiện nay, việc Pokrovsk thất thủ sẽ không xa. Theo Kênh 24 Ukraine, Quân đội Nga hiện chỉ cách trung tâm Pokrovsk 8 km và thành phố đã hoàn toàn lọt vào tầm bắn của pháo binh Nga. Một khi Pokrovsk bị Quân đội Nga chiếm được, chiến tuyến của Ukraine có thể sụp đổ. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN, TASS).

