Những ngày gần đây, khu vực Kharkov của Ukraine đang chứng kiến việc Quân đội Nga mở cuộc tấn công tổng lực vào đây, dẫn tới việc Quân đội Ukraine phải đưa ra kế hoạch tăng cường phòng thủ khu vực này. Lý do cho quyết định trên là vì Quân đội Ukraine phải liên tục rút bỏ nhiều vị trí. Việc đưa ra kế hoạch trên cũng liên quan đến việc bắt giữ những người lính đang bỏ trốn, với mục đích đưa họ trở lại tiền tuyến; điều này cho thấy tình trạng nguy cấp của các Quân đội Ukraine trên hướng này. Cuộc rút lui ồ ạt của một số đơn vị Ukraine cũng có lý do chính đáng của họ; do Quân đội Nga tiến công với hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ tiến công cao và chiến thuật linh hoạt, dẫn đến những thành công liên tiếp ở khu vực Kharkov. Trang Topwar đưa tin, sáng 14/5, Quân đội Nga đã kết nối được hai đầu cầu ở khu vực làng Ternovaya, nằm ở phía đông thành phố Volchansk. Hiện chỉ còn 38 km nữa là đến trung tâm thành phố Kharkov, điều này làm phức tạp đáng kể vị thế của lực lượng Ukraine. Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu ở Volchansk, trong đó Quân đội Ukraine buộc phải rút lui do thiếu các tuyến phòng thủ được chuẩn bị sẵn và các tuyến tiếp tế đáng tin cậy. Các thông tin từ chiến trường cho thấy, quân Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng, thiếu hệ thống công sự trận địa và không có khả năng chống lại hỏa lực của quân Nga một cách hiệu quả. Sự tiến công gần như không bị cản trở của Quân đội Nga, là kết quả của sự vượt trội trong việc lập kế hoạch chiến thuật và chiến lược. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đã xác nhận thông tin, việc quân Nga hợp nhất được hai đầu cầu ở khu vực Kharkov và cho rằng, việc “thay đổi vị trí” trong khu vực làng Lukyantsy được thực hiện liên quan đến các cuộc không kích dữ dội của Không quân Nga, trong đó 10 quả bom có điều khiển đã được thả vào khu vực này. Tuyên bố chính thức của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đề cập đến tình hình ở hướng Liptsovsky, nơi Quân đội Nga đã đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi làng Lukyantsy. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cũng mô tả sự kiện này là một “sự thay đổi vị trí”. Hiện nay để tăng tốc độ tiến quân, Quân đội Nga đang tích cực sử dụng bom lượn có điều khiển, giúp tăng đáng kể độ chính xác và sức công phá với những mục tiêu kiên cố của Ukraine. Những cuộc tấn công này tạo điều kiện cho Quân đội Nga tiến lên dễ dàng hơn và buộc quân Ukraine phải rút lui. Cũng có thông tin cho rằng, bộ binh của Nga đã được phát hiện ở ngoại ô thành phố Volchansk ở vùng Kharkov. Điều này cho thấy Quân đội Nga sẽ tiến thêm bước nữa và có kế hoạch khả thi nhằm chiếm các trung tâm dân cư quan trọng trong khu vực. Trong khi đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Quân đội Ukraine, ông Kirill Budanov cho rằng, cuộc tấn công của Nga ở Kharkov khu vực sẽ sớm lan sang khu vực Sumy. Do vậy việc sơ tán dân ở khu vực này đã bắt đầu, điều này khẳng định mức độ nghiêm trọng và sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kharkov, Oleg Sinegubov, trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây, đã đưa ra những đánh giá trái ngược nhau về tình hình tại khu vực này. Những tuyên bố mâu thuẫn đã làm nổi bật sự hỗn loạn đang ngự trị trong lãnh đạo Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Sinegubov cho rằng, gần như toàn bộ khu vực Kharkov đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn khác, ông nói rằng Quân đội Ukraine đã kiểm soát được tình hình và đang anh dũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) trong bản tin ngày 14/5 cho rằng, việc Quân đội Nga tiếp tục tấn công thành công, thể hiện việc xây dựng kế hoạch tác chiến tỷ mỉ, sự hiệp đồng chặt chẽ và chiến thuật linh hoạt. ISW viết, việc Quân đội Nga củng cố chắc các đầu cầu ở khu vực Ternovaya, giúp cung cấp chỗ dựa đáng tin cậy cho các hoạt động tấn công tiếp theo. Điều này cũng mở ra những cơ hội bổ sung cho việc di chuyển quân tiếp viện và hậu cần, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự thành công. Việc Quân đội Ukraine đưa ra kế hoạch “Đánh chặn” cho thấy sự hoảng loạn và tuyệt vọng của các đơn vị Ukraine tại Kharkov. Việc bắt giữ những người lính đang bỏ chạy và buộc họ phải quay trở lại tiền tuyến cho thấy tinh thần của quân Ukraine đang xuống rất thấp. Ngược lại, Quân đội Nga thể hiện quyết tâm và sẵn sàng tiếp tục tấn công cho đến khi đạt được mọi mục tiêu. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng và các chính sách bóp nghẹt của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga, những thành công này trở nên đặc biệt quan trọng. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Topwar, Sputnik).

