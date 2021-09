Ukraine thiệt hại nặng ở miền Đông, pháo binh Donetsk quá mạnh!

Truyền thông Nga cho biết, lực lượng quân đội Ukraine vừa hứng chịu thiệt hại nặng, và buộc phải rút lui sau khi cố tiến quân tấn công vào khu vực Donetsk. Tờ Avia của Nga cho biết, truyền thông Ukraine đăng tải thông tin xác nhận về việc ít nhất 10 binh lính của nước này đã bị thương, trong khi hai người khác đã bị thương sau đợt tấn công không thành. Hỏa lực pháo binh của phe ly miền Đông Ukraine ở Donetsk được cho là nguyên nhân gây ra thương vong lớn cho phía quân đội quốc gia Ukraine. Trong cuộc tấn công, quân đội quốc gia Ukraine đã sử dụng nhiều máy bay không người lái trong nỗ lực phá hủy các mỏ dầu, được cho là đang nằm trong vùng kiểm soát của phe ly khai miền Đông. Theo nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, các vị trí đóng quân của quân chính phủ Ukraine đã phải hứng chịu hỏa lực mạnh từ pháo binh ly khai, buộc các lực lượng này phải sử dụng biện pháp mạnh để đối phó. Phía Nga cho rằng, việc quân đội Ukraine tiến quân vào miền Đông, đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được hai bên thiết lập từ trước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bên nào đã nổ súng trước. Cách đây ít ngày, quân đội Ukraine từng khẳng định rằng, nếu không có sự can thiệp của Nga, các lực lượng vũ trang của nước này có thể "giải tỏa" toàn bộ miền Đông chỉ trong 72 giờ. Hồi đầu năm nay, Ukraine từng tiến quân áp sát miền Đông, tạo thế gọng kìm vào các vị trí đóng quân của phe ly khai. Tuy nhiên hai bên không tiến hành giao tranh, do có sự can thiệp của Nga. Truyền thông phương Tây cho biết, Ukraine dường như đã bỏ lỡ cơ hội để bao vây và giải tỏa toàn bộ phe ly khai từ đầu năm. Tình hình hiện tại đang chuyển biến theo hướng bất lợi cho Kiev. Trong khi đó truyền thông Nga lại cho biết, nếu một cuộc chiến lớn nổ ra ở phía Đông Ukraine, quân đội nước này sẽ phải chịu sự tổn thất nặng nề, trước sự phòng thủ kiên cố ở Lugansk và Donetsk. Chiến sự tại khu vực miền Đông Ukraine đang diễn biến rất phức tạp, khi Ukraine thường xuyên mở những đợt tấn công quy mô nhỏ, như một cách thử phản ứng của phe ly khai miền Đông. Mặc dù vậy, truyền thông trong nước vẫn cho rằng, Ukraine sẽ rất khó giải tỏa được hoàn toàn khu vực miền Đông Ukraine, nhất là khi lực lượng này đang được Moscow công khai bảo vệ. Nguồn ảnh: Pinterest. Nga và Ukraine suýt nữa rơi vào chiến tranh sau một tháng căng thẳng leo thang tột độ hồi đầu năm nay. Nguồn: BBC.



