Ukraine tăng quân ở mặt trận Kursk, sẵn sàng chơi “tất tay” ở đây?

Quân đội Ukraine một lần nữa tung lực lượng chi viện cho chiến trường Kursk, theo hãng tin TASS của Nga dẫn lời Thiếu tướng Apti Alaudinov, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Akhmat ngày 20/10 cho biết, số lượng quân Ukraine hiện đang chiến đấu ở Kursk lên tới 14 lữ đoàn. Trong khi đó hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 10/10, Quân đội Ukraine chỉ có 8 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn ở mặt trận Kursk. Như vậy chỉ trong hơn một tuần, 6 lữ đoàn chiến đấu đã được Quân đội Ukraine bổ sung.Lực lượng chiến đấu Ukraine được tăng cường cho mặt trận Kursk, chủ yếu đến từ chiến trường Donbass, bao gồm các lữ đoàn 21, 47 và 116 và đều là các đơn vị tinh nhuệ do NATO huấn luyện. Với việc bổ sung 6 lữ đoàn chiến đấu mới này, Quân đội Ukraine đã lấy lại sức mạnh trên mặt trận Kursk, thậm chí đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, giống như khi họ bắt đầu trận chiến Kursk. Các lữ đoàn tăng viện của Ukraine được trang bị vũ khí tiên tiến của phương Tây và là quân át chủ bài của Quân đội Ukraine. Được biết, NATO đã huấn luyện cho Ukraine tổng cộng 10 lữ đoàn như vậy, nhưng hiện chỉ triển khai 3 lữ đoàn này trên chiến trường Kursk. Hiện tại, Quân đội Nga đang liên tục tiến công ở khu vực Donbass và có tiềm năng rất lớn để chọc thủng mặt trận này trong một đòn tấn công. Mặt khác, Ukraine tiếp tục hy vọng bao vây Kursk và giải cứu Donbass, dường như sẵn sàng chơi “tất tay” tại đây. Các chuyên gia quân sự cho rằng, mặt trận Kursk sẽ là bước ngoặt trong toàn bộ cuộc chiến Ukraine. Một khi Quân đội Nga có thể đánh bại thành công cụm quân Ukraine đột nhập vào Kursk sẽ gây tổn thất nghiêm trọng đến lực lượng tinh nhuệ Ukraine; đồng thời làm giảm nhiệt tình của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine. Nhưng nếu Quân đội Nga không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở Kursk, và khi Quân đội Ukraine ngày càng tấn công hiệu quả vào chiều sâu chiến lược của Nga, thì Quân đội Nga rất có thể sẽ rút quân khỏi mặt trận Donbass để tiếp viện cho Kursk. Khi đó, toàn bộ cục diện chiến trường sẽ thay đổi. Vì vậy, cả Nga và Ukraine đều rất coi trọng mặt trận Kursk. Sau khi Quân đội Nga phát động cuộc phản công Kursk, chiến lược được áp dụng là cắt đứt đường rút lui và đường tiếp tế của Quân đội Ukraine. Họ chỉ để một “khe nhỏ” để quân tiếp viện Ukraine đi qua; sau đó quân Nga bắt đầu áp sát đội hình “cổ chai” và tiêu hao lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine bằng hỏa lực. Tại “nút cổ chai” Tolstoy Lug là nơi chia quân Ukraine ở khu vực Kursk ra thành hai phần bắc - nam; nhìn có vẻ Quân đội Nga đã sẵn sàng “thắt nút cổ chai”. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của quân tiếp viện, tuyến phòng thủ vốn sắp sụp đổ của Ukraine tại đây lại một lần nữa lấy lại thế trận. Nhưng quân Nga vẫn thực hiện bao vây từ ba hướng, trong khi quân Ukraine dựa vào khu vực rừng ở thung lũng Snagost để chống trả. Tại khu vực Novoivanovka, Quân đội Nga đã giành được lợi thế toàn diện và kiểm soát hầu hết các khu vực xung quanh làng. Tại khu vực Leonidovo, cuộc phản công của Quân đội Ukraine trong khu vực diễn ra ác liệt hơn nhiều. Đặc biệt, sau khi quân tiếp viện Ukraine đến, họ mở cuộc phản công mạnh mẽ bằng hỏa lực; nhưng Quân đội Nga đã điều pháo hạng nặng, không quân thả bom lượn và trực thăng vũ trang đến triển khai hỏa lực phản công, khiến quân Ukraine thiệt hại nặng. Tại các khu vực Malaya Loknya và Viktorovka, Quân đội Nga đã chiếm lại hầu hết các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi quân tiếp viện Ukraine đến từ hướng Sudzha, đã đánh bật quân Nga, giành lại vị trí. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Quân đội Nga phải tiếp tục tăng quân vào khu vực, nếu không sẽ khó đạt được mục tiêu bao vây toàn diện nhóm quân Ukraine đột nhập. Tuy nhiên Quân đội Nga có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực không quân + pháo binh, nhưng quân Ukraine có lợi thế về quân số. Mặc dù có một lượng lớn quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đã đến mặt trận Kursk, tuy đã bổ sung hiệu quả chiến đấu cho Quân đội Ukraine trong thời gian ngắn, nhưng họ khó có thể thực hiện các cuộc phản công để mở rộng khu vực chiếm đóng; bởi Quân đội Nga có lợi thế về quân số và hậu cần, khi chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Trong giai đoạn đầu chiến dịch Kursk, do Quân đội Nga mất cảnh giác, nên họ phải mất một khoảng thời gian nhất định để triển khai quân từ tất cả các mặt trận để tiếp viện cho Kursk; đồng thời cũng cần thời gian để một lượng lớn vũ khí, đạn dược có thể đến được mặt trận này. Trong khoảng thời gian này, Quân đội Ukraine đã chiếm đóng hàng nghìn km2 lãnh thổ Kursk. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, khi quân số và vũ khí của Quân đội Nga đều đã sẵn sàng, và các vòng vây đã được thiết lập với quân Ukraine xâm nhập. Đặc biệt là Không quân Nga hoạt động liên tục, tấn công các đoàn xe hậu cần của Quân đội Ukraine từ bên kia biên giới và các kho vũ khí dã chiến của Quân đội Ukraine. Trên thực tế, quân Ukraine càng tiến sâu vào lãnh thổ Nga, thì Quân đội Nga càng dễ dàng chiến đấu. Do Quân đội Nga có lợi thế lớn về ưu thế trên không, nên xe tăng và thiết giáp Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga sẽ trở thành mục tiêu sống của trực thăng vũ trang Nga. Cùng lúc đó, khi quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đến chiến trường Kursk, quân Ukraine vốn trước đó bị Quân đội Nga dồn vào rừng để trú ẩn, nên phải tốn nhiều công sức để tìm ra các đơn vị thất lạc này. Khi quân Ukraine chủ động tới cửa, quân Nga lập tức siết chặt vòng vây, tập trung hỏa lực để thực hiện đòn tấn công tàn khốc. Quân đội Nga đã bố trí các bệ phóng tên lửa và pháo tầm xa, đồng thời điều động máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa hành trình và trực thăng vũ trang để tiến hành chế áp hỏa lực mạnh mẽ. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, Quân đội Ukraine hoàn toàn không có khả năng lật ngược tình thế ở mặt trận Kursk, mà họ còn mất đi một lượng vũ khí trang bị quý giá và nhiều đơn vị tinh nhuệ ở mặt trận này. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).

Quân đội Ukraine một lần nữa tung lực lượng chi viện cho chiến trường Kursk, theo hãng tin TASS của Nga dẫn lời Thiếu tướng Apti Alaudinov, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt Akhmat ngày 20/10 cho biết, số lượng quân Ukraine hiện đang chiến đấu ở Kursk lên tới 14 lữ đoàn. Trong khi đó hãng tin TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 10/10, Quân đội Ukraine chỉ có 8 đơn vị chiến đấu cấp lữ đoàn ở mặt trận Kursk. Như vậy chỉ trong hơn một tuần, 6 lữ đoàn chiến đấu đã được Quân đội Ukraine bổ sung. Lực lượng chiến đấu Ukraine được tăng cường cho mặt trận Kursk, chủ yếu đến từ chiến trường Donbass, bao gồm các lữ đoàn 21, 47 và 116 và đều là các đơn vị tinh nhuệ do NATO huấn luyện. Với việc bổ sung 6 lữ đoàn chiến đấu mới này, Quân đội Ukraine đã lấy lại sức mạnh trên mặt trận Kursk, thậm chí đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, giống như khi họ bắt đầu trận chiến Kursk. Các lữ đoàn tăng viện của Ukraine được trang bị vũ khí tiên tiến của phương Tây và là quân át chủ bài của Quân đội Ukraine. Được biết, NATO đã huấn luyện cho Ukraine tổng cộng 10 lữ đoàn như vậy, nhưng hiện chỉ triển khai 3 lữ đoàn này trên chiến trường Kursk. Hiện tại, Quân đội Nga đang liên tục tiến công ở khu vực Donbass và có tiềm năng rất lớn để chọc thủng mặt trận này trong một đòn tấn công. Mặt khác, Ukraine tiếp tục hy vọng bao vây Kursk và giải cứu Donbass, dường như sẵn sàng chơi “tất tay” tại đây. Các chuyên gia quân sự cho rằng, mặt trận Kursk sẽ là bước ngoặt trong toàn bộ cuộc chiến Ukraine. Một khi Quân đội Nga có thể đánh bại thành công cụm quân Ukraine đột nhập vào Kursk sẽ gây tổn thất nghiêm trọng đến lực lượng tinh nhuệ Ukraine; đồng thời làm giảm nhiệt tình của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine. Nhưng nếu Quân đội Nga không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở Kursk, và khi Quân đội Ukraine ngày càng tấn công hiệu quả vào chiều sâu chiến lược của Nga, thì Quân đội Nga rất có thể sẽ rút quân khỏi mặt trận Donbass để tiếp viện cho Kursk. Khi đó, toàn bộ cục diện chiến trường sẽ thay đổi. Vì vậy, cả Nga và Ukraine đều rất coi trọng mặt trận Kursk. Sau khi Quân đội Nga phát động cuộc phản công Kursk, chiến lược được áp dụng là cắt đứt đường rút lui và đường tiếp tế của Quân đội Ukraine. Họ chỉ để một “khe nhỏ” để quân tiếp viện Ukraine đi qua; sau đó quân Nga bắt đầu áp sát đội hình “cổ chai” và tiêu hao lực lượng chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine bằng hỏa lực. Tại “nút cổ chai” Tolstoy Lug là nơi chia quân Ukraine ở khu vực Kursk ra thành hai phần bắc - nam; nhìn có vẻ Quân đội Nga đã sẵn sàng “thắt nút cổ chai”. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của quân tiếp viện, tuyến phòng thủ vốn sắp sụp đổ của Ukraine tại đây lại một lần nữa lấy lại thế trận. Nhưng quân Nga vẫn thực hiện bao vây từ ba hướng, trong khi quân Ukraine dựa vào khu vực rừng ở thung lũng Snagost để chống trả. Tại khu vực Novoivanovka, Quân đội Nga đã giành được lợi thế toàn diện và kiểm soát hầu hết các khu vực xung quanh làng. Tại khu vực Leonidovo, cuộc phản công của Quân đội Ukraine trong khu vực diễn ra ác liệt hơn nhiều. Đặc biệt, sau khi quân tiếp viện Ukraine đến, họ mở cuộc phản công mạnh mẽ bằng hỏa lực; nhưng Quân đội Nga đã điều pháo hạng nặng, không quân thả bom lượn và trực thăng vũ trang đến triển khai hỏa lực phản công, khiến quân Ukraine thiệt hại nặng. Tại các khu vực Malaya Loknya và Viktorovka, Quân đội Nga đã chiếm lại hầu hết các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi quân tiếp viện Ukraine đến từ hướng Sudzha, đã đánh bật quân Nga, giành lại vị trí. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Quân đội Nga phải tiếp tục tăng quân vào khu vực, nếu không sẽ khó đạt được mục tiêu bao vây toàn diện nhóm quân Ukraine đột nhập. Tuy nhiên Quân đội Nga có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực không quân + pháo binh, nhưng quân Ukraine có lợi thế về quân số. Mặc dù có một lượng lớn quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đã đến mặt trận Kursk, tuy đã bổ sung hiệu quả chiến đấu cho Quân đội Ukraine trong thời gian ngắn, nhưng họ khó có thể thực hiện các cuộc phản công để mở rộng khu vực chiếm đóng; bởi Quân đội Nga có lợi thế về quân số và hậu cần, khi chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Trong giai đoạn đầu chiến dịch Kursk, do Quân đội Nga mất cảnh giác, nên họ phải mất một khoảng thời gian nhất định để triển khai quân từ tất cả các mặt trận để tiếp viện cho Kursk; đồng thời cũng cần thời gian để một lượng lớn vũ khí, đạn dược có thể đến được mặt trận này. Trong khoảng thời gian này, Quân đội Ukraine đã chiếm đóng hàng nghìn km2 lãnh thổ Kursk. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, khi quân số và vũ khí của Quân đội Nga đều đã sẵn sàng, và các vòng vây đã được thiết lập với quân Ukraine xâm nhập. Đặc biệt là Không quân Nga hoạt động liên tục, tấn công các đoàn xe hậu cần của Quân đội Ukraine từ bên kia biên giới và các kho vũ khí dã chiến của Quân đội Ukraine. Trên thực tế, quân Ukraine càng tiến sâu vào lãnh thổ Nga, thì Quân đội Nga càng dễ dàng chiến đấu. Do Quân đội Nga có lợi thế lớn về ưu thế trên không, nên xe tăng và thiết giáp Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga sẽ trở thành mục tiêu sống của trực thăng vũ trang Nga. Cùng lúc đó, khi quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đến chiến trường Kursk, quân Ukraine vốn trước đó bị Quân đội Nga dồn vào rừng để trú ẩn, nên phải tốn nhiều công sức để tìm ra các đơn vị thất lạc này. Khi quân Ukraine chủ động tới cửa, quân Nga lập tức siết chặt vòng vây, tập trung hỏa lực để thực hiện đòn tấn công tàn khốc. Quân đội Nga đã bố trí các bệ phóng tên lửa và pháo tầm xa, đồng thời điều động máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa hành trình và trực thăng vũ trang để tiến hành chế áp hỏa lực mạnh mẽ. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, Quân đội Ukraine hoàn toàn không có khả năng lật ngược tình thế ở mặt trận Kursk, mà họ còn mất đi một lượng vũ khí trang bị quý giá và nhiều đơn vị tinh nhuệ ở mặt trận này. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).