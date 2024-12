Quân đội Nga (RFAF) đã đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi khu vực của nhà máy nhiệt điện ở Kurakhove; điều này được cung cấp bởi các nguồn tin của Ukraine. Còn các nguồn tin của Nga nhấn mạnh rằng, việc “dọn sạch” những tàn quân Ukraine còn sót lại sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Kênh Rybar của Nga đưa tin, trong tin nhắn của mình, lính Ukraine phòng thủ ở Kurakhove trước đó thừa nhận rằng, số phận của họ ở Nhà máy điện Kurakhove đang đếm ngược, khi các mũi xung kích của RFAF đang tích cực siết chặt vòng vây đối với quân Ukraine trong nhà máy điện, tước đi cơ hội thoát ra an toàn của các đơn vị Ukraine. Còn kênh Deep State của Ukraine đã dẫn lời chỉ huy Quân đội Ukraine, ra lệnh nghiêm khắc cho các đơn vị của họ ở Kurakhove chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, các hành động kháng cự của quân Ukraine thực sự không hiệu quả, khi họ không có hỏa lực chi viện. Kênh Military Summary cho biết, nhóm hoạt động đặc biệt của Ukraine gồm khoảng 500 người đã cố gắng cải trang lẻn vào mặt trận Donbass. Đơn vị Ukraine này, mặc quân phục lính Nga, tìm cách lẻn vào khu vực do Quân đội Nga (RFAF) kiểm soát, với ý định mở cuộc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu quan trọng phía sau của Nga. Nhóm binh sĩ Ukraine này không chỉ mặc quân phục Nga mà còn sử dụng thiết bị liên lạc và dấu hiệu phương tiện của RFAF, nhằm giữ bí mật. Kế hoạch của họ là sử dụng màn đêm bao phủ, để vượt qua nhiều tuyến phòng thủ do RFAF thiết lập và để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu và đường tiếp tế phía sau quân Nga. Chiến thuật thâm nhập luồn sâu này, không phải là hiếm trong chiến tranh hiện đại, nhưng hoạt động ngụy trang trên quy mô lớn như vậy vẫn rất hiếm. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã triển khai các hệ thống trinh sát tiên tiến ở tiền tuyến và đã phát hiện các hành động của quân Ukraine. Thông qua thiết bị trinh sát ảnh nhiệt và trinh sát bằng UAV, quỹ đạo di chuyển bất thường của lực lượng luồn sâu Ukraine này, đã nhanh chóng bị quân Nga được phát hiện. Sau khi xác nhận danh tính, RFAF lập tức huy động sức mạnh không quân để thực hiện cuộc tấn công. Do tính đến số lượng lớn quân Ukraine và tính chất phân tán, ẩn nấp của quân Ukraine, chỉ huy đơn vị Nga đã quyết định sử dụng bom cháy để thực hiện các cuộc tấn công vào nhóm quân Ukraine đột nhập. Hiệu ứng nhiệt độ cao của bom cháy không chỉ quét sạch mục tiêu trên mặt đất một cách hiệu quả, mà còn tạo ra một khu vực cản trở rộng lớn, cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine. Trong suốt trận đánh, Quân đội Nga cũng điều cả trực thăng vũ trang và pháo binh dã chiến, tên lửa phóng loạt hỗ trợ hỏa lực; cuối cùng lực lượng xâm nhập Ukraine bị tiêu diệt. Chiến dịch này bộc lộ tình thế bất lực, khi AFU phải áp dụng những chiến lược mạo hiểm, sau khi các chiến thuật thông thường bị thất bại. Kênh Topwar cho biết, tình hình xung quanh Kurakhove đang xấu đi đối với người Ukraine. Các video có định vị địa lý cho thấy, quân Nga đã chiếm khu vực nhà máy điện và đang tiến xa hơn. Theo các nguồn tin của Ukraine, tình trạng thiếu quân, vũ khí và các tuyến đường tiếp tế hậu cần bị quân Nga đánh phá, đã gây ra những khó khăn này. Các binh sĩ Ukraine chiến đấu tại khu vực Kurakhove cho biết, họ đang phải chịu áp lực chưa từng có. Pháo binh Nga liên tục bắn phá vào các vị trí phòng thủ của họ, tiếng đạn pháo có thể nghe thấy từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Một số binh sĩ Ukraine trốn thoát mô tả rằng, việc ở lại trong chiến hào giống như trải qua "địa ngục thực sự" và có thể bị đạn pháo giết chết bất cứ lúc nào. Do bị tổn thất nặng nề ở những trận đánh triền miên, nhiều đơn vị AFU đã phải cử lính kỹ thuật, ra làm lính bộ binh chiến đấu trực tiếp với quân Nga. Cách làm này chẳng khác nào “giết ngỗng đẻ trứng”, không chỉ làm mất đi nhân lực kỹ thuật quý giá, mà còn ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu tổng thể của AFU về lâu dài. Cho dù Kiev luôn tỏ ra tin tưởng trước giới truyền thông, nhưng tình hình thực tế lại không hề lạc quan. Việc bổ sung nguồn cung cho quân đội ngày càng khó khăn và khó đảm bảo chất lượng huấn luyện cho tân binh. Một số tân binh thậm chí còn được đưa ra tiền tuyến, sau chưa đầy hai tuần huấn luyện đơn giản. Những tân binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế này, đã phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của Quân đội Nga và chịu tỷ lệ thương vong cực cao. Một số đại đội đã mất hơn một phần ba quân số, chỉ trong một trận đánh. Trong các trận đánh đêm, lính Nga được trang bị số lượng lớn khí tài quan sát ban đêm và kính ngắm ảnh nhiệt, giúp họ tấn công chính xác các mục tiêu vào ban đêm. Trong các trận đánh ở trung tâm Kurakhove và Nhà máy nhiệt điện Kurakhove, quân Nga thường lợi dụng bóng tối để mở các cuộc tấn công bất ngờ vào các vị trí phòng thủ của quân Ukraine. Đánh giá tình hình chiến sự hiện tại, cuộc tấn công của RFAF trên hướng Kurakhove sẽ tiếp tục, mà không có thời gian nghỉ Tết. Mục tiêu chính của RFAF là sau khi tràn ngập hoàn toàn khu vực thành phố Kurakhove, phát triển tấn công theo hướng đường H15 về hướng Tây, kết hợp với hai gọng kìm từ phía bắc và phía nam, làm phẳng mặt trận. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Liveuamap, Ukrinform).

