Ukraine "sập bẫy' Nga khi rút quân về tăng viện cho mặt trận Kharkov?

Chiến trường Ukraine trong những ngày qua vẫn diễn biến ác liệt; ngoài mặt trận Kharkov thu hút nhiều sự chú ý, Quân đội Nga còn có những bước tiến trên một số mặt trận khác. Bắt đầu có dấu hiệu cho thấy, Quân đội Ukraine đang tập trung vào một thứ mà bỏ qua thứ kia trên nhiều mặt trận ở phía đông và phía nam. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào mặt trận Kharkov được nhiều người theo dõi. Sau giao tranh mấy ngày qua, quân Nga trên hướng này đã san bằng mặt trận giữa Liptsy và Volchansk. Có thể nhìn thấy rõ từ Liptsy ở phía tây đến Ternova ở trung tâm, đến Volchansk ở phía đông. Trên hướng Liptsy, các mũi tiên phong của Nga đã cố gắng đột phá vào Liptsy dưới sự bảo vệ của hai bên sườn. Tuy nhiên, cho đến nay, kết quả đột phá vẫn chưa rõ ràng, điều này về cơ bản phù hợp với những dự đoán trước đó của giới phân tích, là quân Nga không thể nhanh chóng chiếm mục tiêu này, mà phải lấn từng bước. Trên hướng Ternova ở giữa, Quân đội Nga đang bao vây phòng tuyến giữa Ternova và Izbizik. Cuộc tấn công vào hai khu định cư này ít khó khăn hơn ở Liptsy rất nhiều, do lực lượng Ukraine ở đây mỏng, lại không có nhiều khu dân cư để quân Ukraine phòng thủ. Nếu so với tuyên bố của Tổng thống Putin khi tấn công Kharkov, là lập vùng đệm an toàn, thì nhiệm vụ của quân đội Nga trên tuyến Ternova-Izbizik phải tiến xa hơn nữa; ít nhất là đến được khu vực phía Bắc sông Lubyzhne, thì mới có thể đảm bảo an ninh biên giới của khu vực Belgorod Oblast. Về phía đông Izbizik, hiện Quân đội Nga vẫn chưa mở chiến dịch. Tuy nhiên, đánh giá tình hình tiến công của toàn mặt trận, Symynivka nằm cách Izbizik khoảng 12 km về phía đông và cách Volchansk khoảng 5 km về phía tây nam sẽ sớm bị chiếm. Nếu quân Nga chiếm được Symynivka sớm, thì áp lực lên quân Ukraine ở phía nam Volchansk càng lớn. Khu làng này, có thể cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine ở Volchansk về phía sau theo quốc lộ T2104. Tuy nhiên quân Ukraine chắc chắn đã có đề phòng. Sau đó là trận chiến ở thành phố Volchansk. Quân đội Nga đã chiếm đóng phía bắc Volchansk trong nhiều ngày, nhưng tiền tuyến vẫn chưa thể tiến về phía nam. Quân đội Ukraine ở thành phố phía nam sông Vovcha vẫn đang phòng ngự rất quyết liệt. Tất nhiên, Quân đội Nga dường như không vội nuốt chửng phía nam thành phố Volchansk. Chiến thuật của quân Nga hiện tại, là sử dụng lực lượng không quân chiến thuật, dùng loại bom dẫn đường chính xác nặng 1.500 kg để phá hủy mục tiêu. Đánh giá khả năng của Quân đội Ukraine ở phía nam Volchansk, với tình hình dự trữ và hỗ trợ đạn pháo hiện tại, họ vẫn có thể cầm chân được quân Nga. Nhưng nếu Quân Nga đột phá đến khu vực Symynivka, thì quân Ukraine sẽ buộc phải rút lui. Về toàn bộ mặt trận Kharkov, hiện tại hai bên đang ở thế giằng co, quân Nga cũng không thể tiến lên, mà quân Ukraine cũng không thể phản công. Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách nhất định so với mục tiêu vùng đệm an toàn do Tổng thống Putin đề xuất. Để đạt được mục tiêu này, Nga phải tăng quân và có thể phải đến tháng Bảy hoặc tháng Tám mới hoàn thành. Tuy nhiên, kết hợp với những tiến bộ gần đây của Quân đội Nga trên một số mặt trận khác, tác dụng kéo dãn chiến trường đối với tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine, sau khi mở mặt trận Kharkov đã bắt đầu xuất hiện. Trên hướng Chasov Yar và Klishchiivka, Quân đội Nga đã giành được những cơ hội tiến quân chưa từng có trong những ngày gần đây; rõ ràng là do áp lực phòng thủ quá lớn về hướng Kharkov. Hiện tại ở tây Bakhmut, Quân đội Nga có ba mục tiêu trọng điểm là Chasov Yar, Klishchiivka và Andriyivka. Trong đó 2/3 mục tiêu Nga đã hoàn thành. Sau khi chiếm được Klishchiivka và Andriyivka, mục tiêu của Quân đội Nga có thể là Dzerzhinsk (Toren’k), kết hợp với mũi tiến công từ Avdiivka; nếu thành công sẽ trực tiếp đe dọa Kostiantynivka. Nếu có thể chiếm được Kostiantynivka trong năm nay, thì mục tiêu của Quân đội Nga trên hướng Bakhmut trong năm nay về cơ bản đã đạt được. Về phía Lisichansk, mặc dù trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố chiếm được làng Bilogorivka, nhưng dựa trên thông tin từ các nguồn tin của Nga và Ukraine, giao tranh tại làng Bilogorivka vẫn đang tiếp diễn. Nhìn chung, kể từ khi bắt đầu mở mặt trận Kharkov, Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ tại một số nút thắt quan trọng trên mặt trận phía bắc và phía đông Donetsk. Khi áp lực về phía Kharkov ngày càng gia tăng, mặt trận Donetsk sẽ có khả năng tăng tốc. Hiện Nga đang nắm thế chủ động, và họ vẫn còn một vài con bài trong tay, chẳng hạn như mở mặt trận ở hướng Sumy, thì Ukraine sẽ không thể phân tán lực lượng phòng thủ thêm nữa, mà sẽ phải xé lực lượng từ Kharkov ra tăng cường. Như vậy, tuyến phòng thủ của Ukraine chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, khi họ tập trung vào thứ này thì sẽ đánh mất thứ khác. (Nguồn ảnh: cm.163, Kyiv Independent, Sputnik).

