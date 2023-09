Ukraine quyết tâm đột phá ở Verbovoe, quân Nga tiến vào Marinka

Trong những ngày qua, lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở phía đông nam làng Rabotino. Để đạt được bước đột phá càng sớm càng tốt trong cuộc tiến công trên hướng này, 2 xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ, đã được tăng cường cho lực lượng tấn công ở đây. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, được mệnh danh là loại xe tăng có hiệu suất bảo vệ cao nhất của phương Tây, lại bị tên lửa chống tăng Nga tiêu diệt ngay khi vừa xuất hiện. Cùng với đó là một số lượng lớn vũ khí tấn công bọc thép, đã bị chôn vùi trong các đợt tấn công dồn dập của cuộc chiến cơ giới không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã quyết tâm thực hiện cuộc chiến tiêu hao đến cùng. Mặc dù khởi đầu không tốt và chịu tổn thất nặng nề, nhưng quân đội Ukraine không hề bỏ cuộc, cũng không có dấu hiệu điều chỉnh chiến lược cục bộ; mà thay vào đó, họ chuẩn bị “làm mọi cách để đạt được mục tiêu”. Tiếp tục tập trung lực lượng lớn ở hướng nam Orekhiv. Theo thông tin từ kênh Telegram Vatfor, Sau khi “thông chốt” Rabotino không thành công, Quân đội Ukraine chuyền canh sang bên trái Rabotino 10 km, tập trung công phá làng Verbovoe, nhằm mở rộng “chiếc nêm” vào tuyến phòng ngự của quân Nga và gây áp lực lên lực lượng phòng ngự của Nga ở hướng nam Orekhiv. Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, vào ngày 7/9, quân đội Ukraine đã tiến vào tuyến phòng thủ phía bắc của Nga ở phía tây bắc làng Verbovoe và chiếm một phần nhỏ chiến hào của Nga. Quân đội Ukraine mặc dù giành được quyền kiểm soát một phần trận địa của Nga, nhưng không có nhiều tiến triển. Điều cần nhấn mạnh là Verbovoe là một phần trong “Phòng tuyến Surovikin”, được đặt theo tên của Tướng Sergey Surovikin, người giám sát việc xây dựng các hệ thống phòng thủ này, khi ông là tư lệnh chiến trường Ukraine. Như vậy các mũi tấn công của Ukraine thực sự tiến vào các khu vực phòng thủ trọng điểm của quân đội Nga. Tuy nhiên, NATO vẫn coi thường kết quả “cuộc tấn công theo nhóm nhỏ” của quân đội Ukraine; đặc biệt khi Mỹ luôn phàn nàn rằng tốc độ tấn công của quân đội Ukraine quá chậm và khẩn trương yêu cầu quân đội Ukraine phải dồn lực tiến nhanh hơn nữa (bản đồ vùng màu xanh là kết quả cuộc phản công kéo dài 3 tháng của quân đội Ukraine, còn vùng màu đỏ là khu vực do quân đội Nga kiểm soát). Đối với chính quyền Biden, cần phải nhìn thấy những thành tích đáng kể của quân đội Ukraine trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, để giành được phiếu bầu trong nước. Chính vì sự cân nhắc này mà NATO, do Mỹ dẫn đầu, đã yêu cầu quân đội Ukraine sử dụng toàn bộ lực lượng vào khu vực Zaporozhye. Kế hoạch mở cửa, đánh chiếm đầu cầu ở khu vực phía nam và tập hợp lực lượng tấn công vào thị trấn Tokmak, tuyến phòng thủ lớn của quân đội Nga trước cuối năm nay. Tuy nhiên, quân đội Nga đã thiết lập tuyến phòng thủ cách Rabotino 15 km về phía nam, và quân Ukraine cần tiếp tục tiến khoảng 20 km để đến khu vực Tokmak và cần tiến thêm 70 km để đến được Melitopol. Hơn 10 lữ đoàn của quân đội Ukraina đã chiến đấu hơn hai tháng mới có thể tiếp cận đến gần tuyến phòng thủ thứ nhất của quân đội Nga; với tốc độ như vậy, rất khó để nói liệu họ có thể đột phá được tuyến phòng thủ thứ hai bên trong năm nay hay không. Do vậy, yêu cầu "chiếm Tokmak trong tháng 9" của NATO giờ đây dường như không thể đạt được. Trong tuần qua, Quân đội Ukraine đã tập hợp gần như toàn bộ lực lượng bộ binh cơ giới chủ lực gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, 65, 116, 118 trên mặt trận phía Nam và tiếp tục tiến lên về phía khu vực Verbovoe. Có lẽ Quân đội Ukraine đã đến lúc kiểm tra tuyến phòng thủ của Nga mạnh đến mức nào. Nếu tuyến phòng thủ của quân đội Nga có thể cầm cự được làn sóng tấn công này kéo dài đến mùa thu-đông, khi đó mưa và tuyết sẽ trở thành vật cản tự nhiên cho cuộc phản công của quân Ukraine và sự tiến công cơ giới của quân đội Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Điều đáng chú ý là trước cuộc tấn công của quân đội Ukraine xung quanh Rabotino, quân đội Nga không chỉ tập trung bảo vệ vị trí hiện có, mà còn có hoạt động nhằm khôi phục vị trí ở trung tâm làng Rabotino. Hiện Sư đoàn đổ bộ đường không 76 của Nga đã có mặt ở phía nam tuyến Rabotino – Verbovoe. Về mặt chiến lược, quân đội Nga đã nắm bắt cơ hội và tiếp tục phan tán hoạt động của quân đội Ukraine bằng các hoạt động phản công theo hướng Kupyansk ở Kharkov và hướng tới Marinka, một thị trấn nhỏ ở Donetsk; với nhiệm vụ kiềm chế quân đội Ukraine dồn lực lượng tấn công theo hướng Tokmak. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã kích hoạt ba mặt trận ở Kharkiv, Donetsk và Zaporozhye. Kết quả của sự tương tác giữa ba mặt trận là quy mô giao tranh giữa hai bên ngày càng mở rộng. Trên hướng Kupyansk thuộc Kharkov, Quân đội Nga đang “đánh chắc, tiến chắc”, mũi xung kích đã vượt sông Oskol ở khu vực Novomlynsk. Điều đáng chú ý là quân đội Nga tăng cường sử dụng không quân, UAV tự sát và pháo binh để yểm trợ hỏa lực; đồng thời tiến công thành công về phía các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực phía bắc Marinka, hiện đã tiến tới thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine trong khu vực đô thị. Hiện có khoảng 6.000 quân Ukraine đang cố gắng liều lĩnh đột phá gần các công sự ngầm ở phía tây thành phố Marinka, nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến vào khu trung tâm đô thị. Sau khi quân Nga tấn công vào hệ thống công sự ngầm, họ đã thực hiện những biện pháp cực đoan, thẳng tay tiêu diệt bất cứ ai chống cự. Hiện tại, các binh sĩ của Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 của Nga đã triển khai sâu vào nhiều tòa nhà khác nhau ở thành phố Marinka và tiến vào khu vực phòng thủ cốt lõi của Quân đội Ukraine. Marinka là thị trấn này có vị trí vô cùng quan trọng, bởi nó là hướng gần nhất tiếp cận phía tây thành phố Donetsk và có tuyến đường cao tốc H15 quan trọng nối thành phố Donetsk với thành phố Zaporizhia, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Tại đây quân đội Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc và hệ thống công sự ngầm khổng lồ từ năm 2014 đến nay. Ngoài ra, Marinka nằm rất gần Avdiivka - một thị trấn quan trọng khác nằm ở tây bắc thành phố Donetsk hơn 20km, hiện cũng đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Ukraine, là một điểm tập trung hỏa lực lớn của Quân đội Ukraine nhằm vào thành phố Donetsk hiện do quân Nga kiểm soát. Nếu Quân đội Nga kiểm soát được cả Marinka và Avdiivka, không những giải tỏa áp lực cho thành phố thủ phủ của tỉnh Donetsk, tiến một bước quan trọng trên con đường giải phóng hoàn toàn tỉnh này và cả vùng Donbass. Điều này sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường địa phương và gây tổn hại lớn đến tinh thần của quân đội Ukraine. Nhìn chung, sức mạnh của quân đội Ukraine ở khu vực phía nam còn hạn chế, khiến quân đội Nga có quá nhiều thời gian để xây dựng tuyến phòng thủ. Chiến lược của quân đội Nga dường như giữ vững mặt trận phía nam và phản công từ mặt trận phía bắc và phía đông. Nếu quân đội Ukraine cố “thông chốt” xuống phía nam, thì có thể đối mặt với hậu quả “tham bát, bỏ mâm”.

