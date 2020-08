Ukraine nhờ Israel nâng cấp tiêm kích MiG 29: Khi lực bất tòng tâm...

Gần đây không quân Ukraine đang có kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu MiG-29 có từ thời Liên Xô, nhưng với tình cảnh hiện tại, Ukraine không đủ lực, phải nhờ vào nước ngoài để tiến hành nâng cấp. Ảnh: Máy bay MiG-29 do Ukraine tự nâng cấp - Nguồn: Sina Theo trang "Defense Express" của Ukraine, trích dẫn lời quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Ukraine hiện đang đàm phán với Công ty Elbit của Israel để nâng cấp cho hàng chục máy bay đang trong biên chế của Không quân Ukraine. Ảnh: MiG-29MU1 của Ukraine - Nguồn: Sina Hiện nay Không quân Ukraine có khoảng trên 200 máy bay chiến đấu, nhưng hầu hết đã bị loại biên; hiện số máy bay chiến đấu còn bay được, thì chỉ còn một số MiG-29; số này cần được hiện đại hóa và nâng cấp, mới có thể “đối đầu” với lực lượng không quân hùng hậu của Nga. Ảnh: MiG-29 hiện tại của Ukraine - Nguồn: Sina Hiện Ukraine có ý định để Elbit giúp nâng cấp 11 tiêm kích MiG-29 để "bay thử"; những nâng cấp bao gồm trang bị buồng lái tiên tiến, radar, hệ thống vũ khí và dẫn đường; nhưng tờ "Defense Express" tiết lộ, ước tính ban đầu chi phí hiện đại hóa mỗi chiếc MiG-29 là khoảng 40 triệu USD. Ảnh: MiG-29 của Ukraine đều là những mẫu đời đầu - Nguồn: Sina Với giá thành nâng cấp một máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, nhưng thuộc đời đầu với giá thành đến 40 triệu USD thực sự là quá đắt; nếu so sánh với một chiếc chiến đấu cơ J-10CE mới tinh của Trung Quốc để xuất khẩu, giá thành chỉ từ 30 đến 35 triệu USD, thì giá nâng cấp MiG-29 của Ukraine là quá đắt. Ảnh: Chiến đấu cơ J-10CE của Trung Quốc - Nguồn: Sina Công ty Elbit là tập đoàn vũ khí khổng lồ của Israel, chủ yếu chế tạo các thiết bị điện tử như radar, máy bay cảnh báo sớm, trong đó có loại Felcon; ngoài ra Elbit còn là đối tác quan trọng của Công ty Raphael cũng của Israel trong chế tạo tên lửa không đối không và không đối đất tiên tiến. Ảnh: UAV Hermes 900 nổi tiếng của Elbit - Nguồn: Elbitsystems Elbit đã có kinh nghiệm trong giúp lực lượng không quân của nhiều quốc gia nâng cấp các máy bay chiến đấu cũ, từ MiG-21 của Nga đến F-5 của Mỹ. Giờ đây Elbit muốn nâng cấp số MiG-29 hiện có trong biên chế một số nước Đông Âu. Nhiều khả năng, trong tương lai họ sẽ nâng cấp cả chiến đấu cơ hạng nặng Su-27. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Indonesia mà Elbit tham gia nâng cấp - Nguồn: Elbitsystems Từ năm 1995, Elbit đã giúp Romania nâng cấp thành công máy bay chiến đấu MiG-21 Lancer lên chuẩn Lancer C-belt, với 2 màn hình LCD hiển thị đa chức năng; phi công được trang bị kính ngắm gắn trên mũ bay, lắp radar PD cỡ nhỏ EL/M-2032 ở mũi. Ảnh: MiG-21 Lancer của Romania - Nguồn: Sina Bản nâng cấp này giúp chiếc MiG-21 Lancer C-belt có thể chiến “ngang ngửa” với F-16A và giúp Elbit tiến vào thị trường nâng cấp máy bay đầy tiềm năng và trở thành công ty nâng cấp máy bay được nhiều quốc gia lựa chọn. Ảnh: MiG-21 Lancer của Romania - Nguồn: Wikipedia Đối với Ukraine, việc lựa chọn Israel để nâng cấp số máy bay chiến đấu của họ là việc chẳng đừng, vì Ukraine từng là trung tâm sản xuất hàng không của Liên Xô và thế giới; hiện Ukraine vẫn còn những công ty hàng không khổng lồ như Công ty Motor Sich và công ty chế tạo máy bay vận tải Antonov. Ảnh: Máy bay vận tải lớn nhất thế giới AN-225 do Antonop sản xuất dưới thời Liên Xô - Nguồn: Wikipedia Nhưng đen đủi cho Ukraine là họ không có nhà sản xuất radar hàng không nào như "Faztron" của Nga và cũng không có kinh nghiệm trên lĩnh vực này; với tiềm lực hiện tại, ngành hàng không của Ukraine chỉ có thể đại tu, nâng cấp đơn giản với loại máy bay MiG-29. Ảnh: Radar Faztron của Nga lắp trên các máy bay chiến đấu - Nguồn: Wikipedia Trước đó, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine UkrOboronProm (UOP) đã chỉ đạo Nhà máy Hàng không Lviv nâng cấp số MiG-29 của họ lên chuẩn MiG-29MU1; việc nâng cấp chủ yếu là tăng hạn sử dụng máy bay, nâng cấp tên lửa không đối không R-27ER1 và R-27ET1 với đầu dò mới. Ảnh: MiG-29UPG Nga nâng cấp cho Ấn Độ - Nguồn: Sina Tuy nhiên Nhà máy Hàng không Lviv đã dính bê bối vào tháng 6 năm nay, sau khi một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 đã sử dụng từ thời Liên Xô được đưa đến nhà máy, nhưng nhiều bộ phận của máy bay đã bị đánh cắp. Ảnh: Tăng hạn máy bay tại Nhà máy Hàng không Lviv - Nguồn: Sina Ukraine là quốc gia được thừa hưởng từ Liên Xô số máy bay chiến đấu nhiều thứ hai (chỉ sau Nga); nhưng suốt một thời gian dài, quốc gia này đã sống dựa vào nhưng di sản của Liên Xô để lại; số máy bay được thừa hưởng từ Liên Xô, số thì bán, số thì không được bảo quản bảo dưỡng, dẫn đến không thể bay và số dự trữ trong kho thì đã hết. Ảnh: Không quân Ukraine vẫn dùng những chiếc Su-24 cổ lỗ - Nguồn: Sina Đến thời điểm hiện tại, khi cần máy bay chiến đấu thì Ukraine không còn; trong khi đó, lo ngại phản ứng của Nga, Mỹ và phương Tây không dám bán máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine. Ảnh: MiG-29MU1 của Ukraine - Nguồn: Sina Từ lý do trên, buộc Ukraine phải tiến hành nâng cấp những máy bay chiến đấu đã hết, hoặc gần hết niên hạn sử dụng. Đây là việc làm lãng phí và tiềm ẩn những rủi ro hàng không hết sức nguy hiểm, do số giờ bay của máy bay chiến đấu được chế tạo dưới thời Liên Xô rất ngắn; nhưng Ukraine còn lựa chọn nào khác. Ảnh: MiG-29MU1 của Ukraine - Nguồn: Sina Video Ấn Độ gặp rắc rối với Mig-29K của Nga - Nguồn: QPVN

