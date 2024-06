Ukraine, Mỹ tranh cãi về đào tạo phi công lái máy bay F-16

Theo thông tin trên trang Politico của Mỹ ngày 13/6 cho biết, Ukraine và các nước phương Tây đang mâu thuẫn về tốc độ và quy mô đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Kiev đang yêu cầu Mỹ và các đối tác châu Âu mở rộng chương trình đào tạo phi công lái F-16, trong khi các đồng minh phản bác rằng, phi công Ukraine vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mà họ sắp nhận. Trong khi đó, các quan chức Ukraine khẳng định, họ có 30 phi công sẵn sàng bắt đầu huấn luyện chuyển loại trên máy bay chiến đấu F-16; đồng thời họ phàn nàn rằng, các cơ sở huấn luyện phi công quân sự của Mỹ và Đan Mạch không có đủ chỗ huấn luyện cho phi công Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, hiện tình hình chiến trường rất nguy ngập, nên Ukraine cần khẩn cấp có thêm phi công được đào tạo để lái máy bay F-16 ngay, để giúp chống lại Quân đội Nga ở tiền tuyến. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, họ đã nỗ lực để đào tạo cho Ukraine số lượng phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất, để có thể khai thác số lượng máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine vào mùa hè này. Trong khi các quan chức Mỹ và phương Tây nói rằng, số máy bay F-16 sẽ đến Ukraine theo từng đợt và hiện tại cơ sở đào tạo phi công quân sự ở bang Arizona (Mỹ), chỉ có thể đào tạo 12 phi công lái F-16 cùng lúc. Theo thông tin của tờ Politico, dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Nếu Ukraine đưa những chiếc F-16 vào chiến trường, chúng tôi hy vọng họ có thể sử dụng số máy bay đó một cách hiệu quả. Nếu một chiếc F-16 bị Nga phá hủy ngay ngày đầu tiên, thì mọi hoạt động của loại máy bay này nên phải dừng lại” Theo những thông tin được truyền thông phương Tây đăng tải, tranh chấp về vấn đề phi công là trở ngại mới nhất mà Ukraine gặp phải. Kiev bắt đầu yêu cầu máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden không sẵn lòng bật đèn xanh. Tuy nhiên trước việc Quân đội Ukraine liên tiếp thất bại ở chiến trường, cuối cùng Tổng thống Biden đã chấp thuận việc chuyển máy bay F-16 từ bên thứ ba là Na Uy, Bỉ, Đan Mạch và Hà Lan vào năm ngoái. Tuy nhiên kế hoạch đào tạo phi công F-16 cho Ukraine đã bị cản trở bởi những thách thức về hậu cần. Còn tờ The Times đưa tin, Mỹ đang cố tình trì hoãn việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Theo người đứng đầu Ủy ban quốc hội đặc biệt của Ukraine về vũ khí và đạn dược, bà Alexandra Ustinova cho biết, Mỹ đang đưa ra những lý do bào chữa cho việc không đào tạo đủ phi công Ukraine để lái những chiếc máy bay này. Bà Ustinova lưu ý rằng, do sự chậm trễ, Ukraine có thể sẽ chỉ có 20 phi công được đào tạo đầy đủ để lái F-16 vào cuối năm nay. Bà nói thêm: “Chúng ta sẽ có ít phi công được đào tạo hơn so với số máy bay chiến đấu F-16”. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết chuyển hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Những chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ xuất xưởng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, như bà Ustinova nhấn mạnh, hiện tại chỉ có 8 phi công Ukraine đang được đào tạo ở Trung tâm huấn luyện phi công ở Tucson, bang Arizona và 12 phi công khác tại căn cứ không quân ở Đan Mạch. Trong khi chương trình đào tạo ở Romania vẫn chưa thể bắt đầu. Hiện Kiev yêu cầu Washington cung cấp thêm 10 suất cho các chương trình đào tạo dài hạn phi công lái F-16, nhưng yêu cầu này bị từ chối. Đây là những phi công đào tạo từ A-Z, chứ không phải là huấn luyện chuyển loại máy bay như hiện nay. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các phi công Ukraine gặp khó khăn với ngôn ngữ tiếng Anh và chương trình bay với máy bay của phương Tây. Đồng thời lưu ý rằng, tiến độ huấn luyện trên máy bay F-16 của phi công Ukraine còn “khiêm tốn”. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, Politico, The Time).

