Dàn nữ MC VTV nổi tiếng, xinh đẹp nhưng chọn làm mẹ đơn thân

Bén duyên với truyền hình từ khi cầm mic dẫn "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Điều ước thứ 7"... tên tuổi MC Diệp Chi (1986) có lẽ không còn xa lạ với công chúng. Diệp Chi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam đồng nghiệp, cả hai có với nhau cô con gái xinh đẹp Sumo Nguyễn Ngọc An Nhiên. Thế nhưng sau đó hôn nhân tan vỡ, và nữ MC trở thành mẹ đơn thân. Ngoài đời, nữ MC Diệp Chi là một bà mẹ đơn thân sành điệu, tâm lý khi có thể nuôi dạy con gái vừa xinh xắn lại tài năng. Ái nữ càng lớn ngoại hình càng sao y bản chính của mẹ. Hành trình làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, để có thể thân thiết làm bạn với con, MC Diệp Chi đều học cách làm mẹ mỗi ngày. Cô thường đưa ái nữ đi du lịch khắp nơi, 2 mẹ con tình cảm và thân thiết đến nỗi nhiều người còn nhầm là chị em. Ngoài MC Diệp Chi, Bạch Lan Phương cũng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV. Cô đảm nhận vai trò MC trên một số chương trình như "Thời trang và cuộc sống", "VTV kết nối". Năm 2010, Bạch Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ khi công khai ly hôn người chồng đầu tiên và làm mẹ đơn thân của một nàng tiểu công chúa. Con gái Lan Phương tên Khánh An (tên thường gọi ở nhà là Cherry). Cô bé có vẻ được thừa hưởng hết những nét đẹp từ mẹ nên ngay từ bé đã bộc lộ rõ vẻ ngoài tiểu thư, xinh xắn và lại rất điệu đà. Nhan sắc ngoài đời thực của Bạch Lan Phương không ít lần khiến nhiều người đoán sai độ tuổi, thậm chí còn nhầm lẫn nữ MC là chị gái, chị em song sinh với con vì quá trẻ trung, xinh đẹp. Vân Hugo là gương mặt không còn xa lạ với làng giải trí phía Bắc, là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Ngoài làm MC, cô còn tham gia đóng phim. Năm 2008, Vân Hugo bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên. Cả hai có một con trai. Tuy nhiên chỉ sau 4 năm chung sống, cặp đôi đã đường ai nấy đi và Vân Hugo trở thành mẹ đơn thân Chia sẻ về con trai, Vân Hugo nghẹn ngào cho biết trước đây bé Bin (tên ở nhà của con trai Vân Hugo) bỗng nhiên mắc phải căn bệnh sang chấn tâm lý khiến cô bất lực và đau khổ tột cùng. Thời điểm đó, 2 mẹ con đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười khi sau bao giông bão, nữ MC đã sang trang mới cuộc đời khi gặp được người bạn đời hiện tại, và sinh cho anh một nàng tiểu công chúa.

