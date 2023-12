Ukraine liên tiếp tuyên bố dùng Patriot bắn rơi tên lửa siêu thanh Nga

Vào ngày 14/12, truyền thông Ukraine dẫn lời người phát ngôn của lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Inhat, thông báo rằng nước này đã bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kinzhal Kh-47M trên bầu trời thủ đô Kiev, trong một cuộc tập kích tên lửa do Quân đội Nga tiến hành. Loại tên lửa của Nga bị phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ là tên lửa siêu thanh Kinzhal, loại tên lửa được Tổng thống Nga Putin coi là "bất khả chiến bại". Điều này có thể mang lại niềm động viên cho quân và dân Ukraine đang bị sức ép từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa có thông tin gì về vấn đề này và trong thời gian qua, truyền thông thế giới cũng thường xuyên nghe thông tin về việc phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa của Nga và Nga cũng liên tục tuyên bố tên lửa của họ tiêu diệt các mục tiêu của Ukraine. Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, người dân thủ đô Kiev đã nghe thấy những tiếng nổ lớn do hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine. Theo ông Inhat, Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal và một số mục tiêu mồi nhử, để gây nhầm lẫn và né tránh hệ thống phòng không Ukraine. Ông Ihnat giải thích: “Điều này là cần thiết để gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không Ukraine”. Người phát ngôn này cảnh báo thêm rằng, Nga có thể sử dụng tên lửa Kinzhal một lần nữa để tấn công các mục tiêu bên trong thủ đô Kiev, nơi đã bị tấn công nhiều lần trong những ngày gần đây. Kinzhal là tên lửa siêu thanh của Nga, được phóng từ trên không, có thể đạt tốc độ lớn hơn Mach 10 và tầm bắn từ 1.500 km đến 2.000 km; có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Tên lửa được phóng đi bằng máy bay MiG-31K, mặc dù Su-34 cũng được cho là đã bắn thử tên lửa Kinzhal vào Ukraine vào đầu năm nay. Vào ngày 14/12, việc máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga cất cánh, đã dẫn đến việc ban hành 4 báo động không kích ở Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine thông báo rằng, Kinzhal đã nhắm mục tiêu vào Kiev, Starokostiantyniv, Khmelnytskyi và Sumy. Ông Inhat cho biết, tên lửa Kinzhal của Nga có thể bay tới Kiev trong vòng “chưa đầy hai phút”, điều này cũng từng được một số nhà quan sát quân sự khẳng định. Một chuyên gia quân sự đã viết trên Platform X rằng, tên lửa Kinzhal có thể bay tới bất kỳ khu vực nào của Ukraine trong vòng vài phút và đăng một hình ảnh minh họa về thời gian Kinzhal cần, để bay đến một số thành phố cụ thể của Ukraine. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh "bất khả chiến bại" của Nga. Vào tháng 5 năm nay, phòng không Ukraine tuyên bố rằng, họ đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal chỉ trong một đêm, bằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, những tuyên bố này của Ukraine đã nhanh chóng bị người Nga bác bỏ, họ ca ngợi Kinzhal là tên lửa thế hệ tiếp theo “không thể ngăn cản”. Khi được hỏi về tuyên bố của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bác bỏ và thay vào đó nói với các cơ quan truyền thông rằng, Kinzhal đã phá hủy một khẩu đội Patriot. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: “Một cuộc tấn công có độ chính xác cao của tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã đánh trúng hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev”. Tuy nhiên, người Ukraine không hề nao núng và luôn khẳng định, tên lửa Patriot của họ có thể bắn hạ Kinzhal. Việc “lời qua tiếng lại” giữa hai bên cũng châm ngòi cho một cuộc tranh luận về sức mạnh của những tên lửa này, khi một số nhà phân tích cho rằng, tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga không thể đáp ứng được sự “cường điệu”, như lời các quan chức Moscow tuyên bố. Tình tiết trên và những tuyên bố của các bên tham chiến cũng khiến hiệu quả chiến đấu của hệ thống tên lửa Patriot trở nên nổi bật. Các chuyên gia cho rằng, đây có thể là cuộc thử nghiệm đáng tin cậy nhất về khả năng thực chiến của Patriot. Tuy nhiên, Ukraine cho biết, họ cần nhiều hơn hai tiểu đoàn Patriot mà nước này đang trang bị. Yêu cầu đó cuối cùng đã được nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine là Đức đáp ứng. Giới chức Ukraine ngày 15/12 thông báo, Đức đã chuyển giao hoàn toàn tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot thứ hai cho Ukraine. Theo một tài liệu trên trang web chính thức của Chính phủ Đức, Berlin đã viện trợ tiếp một tiểu đoàn Patriot hoàn chỉnh với bệ phóng, tên lửa và các bộ phận dự phòng. Nhưng vào ngày 26/12, trang Avia.pro của Nga cho biết, Lực lượng Hàng không vũ trụ của Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung NASAMS của Ukraine trong khu vực Căn cứ không quân Starokonstantinov ở vùng Khmelnitsky. Để đảm bảo tính chính xác của các cuộc tấn công, đầu dẫn radar chủ động-thụ động của tên lửa Kinzhal đã được sử dụng, có lẽ hoạt động ở chế độ thụ động, lấy sóng điện từ phát ra từ radar NASAMS. Thông tin này được cung cấp bởi Russian Weapons. Trong số các hệ thống phát hiện được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa Kinzhal có radar đa chức năng MPQ-64F1 và radar giám sát 360 độ TRS2630 E-band. Cần lưu ý rằng, các hệ thống phòng không NASAMS với “trái tim” là tên lửa đánh chặn VT1 và AIM-120B mà Na Uy và Mỹ hợp tác phát triển, không có khả năng đánh chặn tên lửa Kinzhal di chuyển với tốc độ từ 2,9 đến 3,3 M và khả năng cơ động phức tạp của Kinzhal.

