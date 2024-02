Tuyến phòng thủ Avdiivka sụp đổ, nhiều quân Ukraine bị bắt làm tù binh

Theo tờ New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin, vào ngày 17/2, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky đã tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi thành phố Avdiivka và cùng ngày, thành phố này đã bị Nga chiếm đóng. Sau đó, truyền thông Ukraine tuyên bố việc rút quân là "thành công và hiệu quả". Trước những nghi ngờ từ bên ngoài, nhiều người yêu cầu Ukraine công bố số thương vong và số quân Ukraine bị phía Nga bắt giữ nhưng không nhận được phản hồi. Bộ chỉ huy cấp cao Quân đội Ukraine phủ nhận việc rút lui của họ khỏi Avdiivka là “hỗn loạn”; đồng thời Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi cuộc rút lui vì đã "cứu sống binh lính" và ông biểu dương lực lượng phòng thủ ở Avdiivka đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không quên gửi lời cảm ơn họ. Ngoài ra một số phương tiện truyền thông Ukraine thậm chí còn đưa tin, việc triệt thoái khỏi Avdiivka của Ukraine là một "sự thay đổi chiến lược thành công"; cho rằng việc rút quân của Ukraine diễn ra “rất có trật tự”, sau khi gây “tổn thất nặng nề” cho Quân đội Nga. Tuy nhiên sau đó phía Nga đã tung liên tiếp 2 video ghi lại cảnh quân Ukraine vội vàng rút chạy trước khi "thành phố bị phá vỡ". Một số hình ảnh gây sốc khi quân Ukraine liên tục bị Nga bắn phá trên lối thoát hiểm hẹp, UAV bay lượn trên bầu trời, khiến nhiều người ngã gục dưới làn đạn. Phía Nga tuyên bố, Ukraine đã không phản ứng kịp thời trước khi kênh rút lui bị Nga phong tỏa hoàn toàn, nên xe bọc thép khó có thể vượt qua vòng vây. Về việc “rút lui an toàn” mà Ukraine đề cập đến, thì “hoàn toàn không tồn tại”. Ngày 20/2 vừa qua, tờ New York Times đăng một bài viết tiết lộ sự "hỗn loạn" trong cuộc rút lui của Ukraine, họ phỏng vấn một số binh sĩ trốn thoát và những người lính này xác nhận rằng, họ đã không thực hiện việc rút quân có trật tự và tình trạng hỗn loạn là do sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ; đây là nguyên nhân trực tiếp khiến số lượng lớn binh sĩ bị bắt. Các binh lính trả lời phỏng vẫn của New York Times cho biết, đơn vị của họ rơi vào tình trạng không có chỉ huy, "một số lượng lớn lính Ukraine đã bị quân Nga bắt giữ" và một số người khác đã tử nạn trong cuộc rút lui. Truyền thông Mỹ kết luận, thất bại này là tổn thất nặng nề đối với Quân đội Ukraine và không phải là “sự thay đổi chiến lược thành công”. Đồng thời, với điều kiện viện trợ hiện nay, việc kêu gọi viện trợ của Tổng thống Zelensky ngày càng khó khăn. Giới phân tích cho rằng, truyền thông phương Tây vốn có xu hướng “lên tiếng” bảo vệ cho Ukraine, nhưng lần này dường như họ không đứng về phía Tổng thống Zelensky, khi đưa ra những lời nhận xét thẳng thật. Đầu tiên, đoạn video do Quân đội Nga tung ra là những thông tin trực tiếp minh chứng điều kiện chiến trường, có thể thấy quân Ukraine không chạy tán loạn mà phân tán theo từng đợt, và những người này gần như trở thành "mục tiêu sống", khi bị pháo binh Nga và UAV tấn công. Khu vực mà quân Nga bắn phá và ném bom đã "gây sốc" cho phương Tây; do đó truyền thông phương Tây cho rằng, tuyên bố của lãnh đạo Kiev đương nhiên là “không đáng tin cậy”. Thứ hai là Ukraine đã tô điểm cho thất bại và hậu quả của chiến dịch phòng thủ này của họ. Theo logic cơ bản là, nếu tình thế của họ thực sự tốt thì Ukraine có lẽ sẽ không rút lui, chỉ khi sụp đổ thì họ mới vội vàng đến mức, thành phố bị thất thủ chỉ trong một ngày. Điều đáng nói, liên quan đến thất bại của Avdiivka, các quan chức cấp cao Ukraine vẫn kiên quyết với lập luận này: Quân đội Nga cũng chịu tổn thất nặng nề trong chiến đấu, và dù họ chiếm đóng thành phố nhưng kết quả cuối cùng là lực lượng phòng thủ Ukraine hoàn thành nhiệm vụ? Các quan chức Ukraine cho rằng, họ vẫn còn tuyến phòng thủ thứ ba đang chờ sẵn quân Nga, chiến tuyến của Ukraine sẽ không sụp đổ nhanh chóng và Quân đội Nga sẽ không thể tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới. Còn theo trang Topwar của Nga, tính đến ngày 23/2/2024, sau khi tràn ngập Avdiivka, quân Nga đã đạt được những tiến bộ theo ít nhất hai hướng trên khu vực Avdiivka. Điều này dựa trên các nguồn tài liệu của Ukraine và các cuộc trò chuyện với các phóng viên Ukraine với binh lính Ukraine. Một sĩ quan của Quân đội Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến về phía đông làng Orlovka; tại đây, các đơn vị Nga đã đạt được những thành công rõ ràng. Theo ông, quân Nga đang cố gắng vượt qua Lastochkino từ hai hướng cùng một lúc, một hướng qua làng Severnoye và một hướng qua làng Orlovka. Binh lính Ukraine thừa nhận rằng, quân Nga đã đạt được thành công trên cả hai hướng tấn công. Tình hình thuận lợi nhất cho quân Nga là ở hướng nam, tức là trong làng Severnoye. Một số phóng viên chiến trường Nga đưa tin, quân Nga đã tràn ngập làng này, nhưng vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hiện cũng có thông tin cho rằng, quân Ukraine đang rút lui về khu vực làng Tonenkoye; và trong khi rút lui, quân Ukraine bị tổn thất nặng nề vì pháo binh Nga đang tấn công rất mạnh; ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật cũng tham gia thả bom. Làng Orlovka, nơi có con đường chính dẫn đến Avdiivka chạy qua, hiện là một trong những mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga trên khu vực này của mặt trận. Chính tại đây, sau khi rút lui khỏi Avdiivka, quân Ukraine đã thiết lập tuyến phòng thủ mới tại đây. Pháo binh của Nga trong những ngày qua vẫn tiếp tục pháo kích vào làng Lastochkino, nơi đây được Nga cho rằng là nơi bố trí lực lượng dự bị của Ukraine, để tiếp viện cho thành phố Avdiivka khi chưa bị thất thủ. Ngoài ra giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực làng Stepovoy, thuộc sườn bắc Avdiivka.

Theo tờ New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin, vào ngày 17/2, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky đã tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi thành phố Avdiivka và cùng ngày, thành phố này đã bị Nga chiếm đóng. Sau đó, truyền thông Ukraine tuyên bố việc rút quân là "thành công và hiệu quả". Trước những nghi ngờ từ bên ngoài, nhiều người yêu cầu Ukraine công bố số thương vong và số quân Ukraine bị phía Nga bắt giữ nhưng không nhận được phản hồi. Bộ chỉ huy cấp cao Quân đội Ukraine phủ nhận việc rút lui của họ khỏi Avdiivka là “hỗn loạn”; đồng thời Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi cuộc rút lui vì đã "cứu sống binh lính" và ông biểu dương lực lượng phòng thủ ở Avdiivka đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không quên gửi lời cảm ơn họ. Ngoài ra một số phương tiện truyền thông Ukraine thậm chí còn đưa tin, việc triệt thoái khỏi Avdiivka của Ukraine là một "sự thay đổi chiến lược thành công"; cho rằng việc rút quân của Ukraine diễn ra “rất có trật tự”, sau khi gây “tổn thất nặng nề” cho Quân đội Nga. Tuy nhiên sau đó phía Nga đã tung liên tiếp 2 video ghi lại cảnh quân Ukraine vội vàng rút chạy trước khi "thành phố bị phá vỡ". Một số hình ảnh gây sốc khi quân Ukraine liên tục bị Nga bắn phá trên lối thoát hiểm hẹp, UAV bay lượn trên bầu trời, khiến nhiều người ngã gục dưới làn đạn. Phía Nga tuyên bố, Ukraine đã không phản ứng kịp thời trước khi kênh rút lui bị Nga phong tỏa hoàn toàn, nên xe bọc thép khó có thể vượt qua vòng vây. Về việc “rút lui an toàn” mà Ukraine đề cập đến, thì “hoàn toàn không tồn tại”. Ngày 20/2 vừa qua, tờ New York Times đăng một bài viết tiết lộ sự "hỗn loạn" trong cuộc rút lui của Ukraine, họ phỏng vấn một số binh sĩ trốn thoát và những người lính này xác nhận rằng, họ đã không thực hiện việc rút quân có trật tự và tình trạng hỗn loạn là do sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ; đây là nguyên nhân trực tiếp khiến số lượng lớn binh sĩ bị bắt. Các binh lính trả lời phỏng vẫn của New York Times cho biết, đơn vị của họ rơi vào tình trạng không có chỉ huy, "một số lượng lớn lính Ukraine đã bị quân Nga bắt giữ" và một số người khác đã tử nạn trong cuộc rút lui. Truyền thông Mỹ kết luận, thất bại này là tổn thất nặng nề đối với Quân đội Ukraine và không phải là “sự thay đổi chiến lược thành công”. Đồng thời, với điều kiện viện trợ hiện nay, việc kêu gọi viện trợ của Tổng thống Zelensky ngày càng khó khăn. Giới phân tích cho rằng, truyền thông phương Tây vốn có xu hướng “lên tiếng” bảo vệ cho Ukraine, nhưng lần này dường như họ không đứng về phía Tổng thống Zelensky, khi đưa ra những lời nhận xét thẳng thật. Đầu tiên, đoạn video do Quân đội Nga tung ra là những thông tin trực tiếp minh chứng điều kiện chiến trường, có thể thấy quân Ukraine không chạy tán loạn mà phân tán theo từng đợt, và những người này gần như trở thành "mục tiêu sống", khi bị pháo binh Nga và UAV tấn công. Khu vực mà quân Nga bắn phá và ném bom đã "gây sốc" cho phương Tây; do đó truyền thông phương Tây cho rằng, tuyên bố của lãnh đạo Kiev đương nhiên là “không đáng tin cậy”. Thứ hai là Ukraine đã tô điểm cho thất bại và hậu quả của chiến dịch phòng thủ này của họ. Theo logic cơ bản là, nếu tình thế của họ thực sự tốt thì Ukraine có lẽ sẽ không rút lui, chỉ khi sụp đổ thì họ mới vội vàng đến mức, thành phố bị thất thủ chỉ trong một ngày. Điều đáng nói, liên quan đến thất bại của Avdiivka, các quan chức cấp cao Ukraine vẫn kiên quyết với lập luận này: Quân đội Nga cũng chịu tổn thất nặng nề trong chiến đấu, và dù họ chiếm đóng thành phố nhưng kết quả cuối cùng là lực lượng phòng thủ Ukraine hoàn thành nhiệm vụ? Các quan chức Ukraine cho rằng, họ vẫn còn tuyến phòng thủ thứ ba đang chờ sẵn quân Nga, chiến tuyến của Ukraine sẽ không sụp đổ nhanh chóng và Quân đội Nga sẽ không thể tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới. Còn theo trang Topwar của Nga, tính đến ngày 23/2/2024, sau khi tràn ngập Avdiivka, quân Nga đã đạt được những tiến bộ theo ít nhất hai hướng trên khu vực Avdiivka. Điều này dựa trên các nguồn tài liệu của Ukraine và các cuộc trò chuyện với các phóng viên Ukraine với binh lính Ukraine. Một sĩ quan của Quân đội Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến về phía đông làng Orlovka; tại đây, các đơn vị Nga đã đạt được những thành công rõ ràng. Theo ông, quân Nga đang cố gắng vượt qua Lastochkino từ hai hướng cùng một lúc, một hướng qua làng Severnoye và một hướng qua làng Orlovka. Binh lính Ukraine thừa nhận rằng, quân Nga đã đạt được thành công trên cả hai hướng tấn công. Tình hình thuận lợi nhất cho quân Nga là ở hướng nam, tức là trong làng Severnoye. Một số phóng viên chiến trường Nga đưa tin, quân Nga đã tràn ngập làng này, nhưng vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hiện cũng có thông tin cho rằng, quân Ukraine đang rút lui về khu vực làng Tonenkoye; và trong khi rút lui, quân Ukraine bị tổn thất nặng nề vì pháo binh Nga đang tấn công rất mạnh; ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật cũng tham gia thả bom. Làng Orlovka, nơi có con đường chính dẫn đến Avdiivka chạy qua, hiện là một trong những mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga trên khu vực này của mặt trận. Chính tại đây, sau khi rút lui khỏi Avdiivka, quân Ukraine đã thiết lập tuyến phòng thủ mới tại đây. Pháo binh của Nga trong những ngày qua vẫn tiếp tục pháo kích vào làng Lastochkino, nơi đây được Nga cho rằng là nơi bố trí lực lượng dự bị của Ukraine, để tiếp viện cho thành phố Avdiivka khi chưa bị thất thủ. Ngoài ra giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực làng Stepovoy, thuộc sườn bắc Avdiivka.