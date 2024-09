Tướng Syrsky điều chỉnh chiến thuật, rút quân từ Kursk về Donbass

Ngày 11/9 là một ngày thắng lợi của Quân đội Nga, Tướng Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya, phát biểu với truyền thông rằng khi Quân đội Ukraine nhanh chóng rút lui, Quân đội Nga đã tái chiếm được hơn 10 khu dân cư và bắt được nhiều tù binh Ukraine, do không kíp rút lui. Quân đội Nga đã giành lại hơn 150 km2 lãnh thổ khu vực Kursk do Quân đội Ukraine kiểm soát chỉ trong 36 tiếng đồng hồ. Trước đây, tuyên bố của Ukraine chiếm được vùng lãnh thổ của Nga rộng hơn 1.200 km2, nhưng sau 4 ngày phản công của Quân đội Nga, diện tích chiếm đóng chỉ còn hơn 900 km2. Khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk nhiều nhất là hơn 1.200 km2, nhưng một số phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây đã phóng đại nó lên tới hơn 1.500 km2. Sau một thời gian, Tướng Syrsky thừa nhận, mặc dù đã tung 30.000 quân tinh nhuệ để giành cho mặt trận Donbass vào mặt trận Kursk, nhưng mục tiêu “vây Ngụy cứu Triệu” của Ukraine về cơ bản vẫn chưa đạt được. Nếu không thể chiếm được Nhà máy điện hạt nhân Kurchatov ở Kursk, thì việc tiến tới thành phố Kursk sẽ càng khó khăn hơn. Quân đội Ukraine đã huy động lực lượng tinh nhuệ và chịu tổn thất lớn, nhưng chỉ chiếm được phần lãnh thổ là đất nông nghiệp và đất rừng ở tỉnh Kursk của Nga. Ở khu vực biên giới Kursk của Nga, dân cư thưa thớt, không có các thành phố, thị trấn kiên cố để quân Ukraine biến thành trận địa phòng thủ. Việc chiếm đóng lãnh thổ Nga của Ukraine, về mặt tích cực, đã gây tiếng vang quốc tế và nâng cao tinh thần của quân và dân người Ukraine; nhưng ở mặt tiêu cực, nó đã trở thành một cỗ máy xay thịt mới đối với Quân đội Ukraine. Nếu kéo dài thêm một tháng nữa, mùa đông lạnh giá của nước Nga và nguồn cung cấp hậu cần bị cắt sẽ càng khiến Ukraine khó khăn hơn. Sau khi bị tấn công bất ngờ, Quân đội Nga đã nhanh chóng ổn định tình hình mặt trận Kursk, tung lực lượng tinh nhuệ vào tham chiến. Từ ngày 10/9, quân Nga đã bắt đầu phản công vào bên sườn phía bắc. Khó khăn nhất với quân Ukraine hiện nay ở khu vực Kursk đó là chiến trường lạ, chiến đấu ngoài công sự kiên cố, trong khi hỏa lực của quân Nga tấn công liên tục. Với hơn 1.000 km2 mà quân Ukraine đã chiếm được ở Kursk, so với hơn 1.000 km2 ở Donetsk mà Quân đội Nga đã tốn quá nhiều công sức để chiếm được từ đầu năm tới nay, thì có vẻ Quân đội Ukraine “lãi” hơn so với Quân đội Nga. Nhưng thực tế, có thể Kursk thực sự là “cài bẫy”, mà Ukraine hiện đang “tiến thoái lưỡng nan”. Có vẻ như Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông không còn dám mơ tới việc sử dụng Kursk làm con bài mặc cả để gây áp lực lên Nga và đạt được những điều kiện đàm phán có lợi. Nếu Kiev quyết tâm giữ khu vực ở Kursk, sẽ tiêu tốn của Ukraine nguồn lực lớn. Thay vì thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu”, họ lại bị quân Nga ép mạnh ở chiến trường trung tâm Donbass. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách hiệu quả nhất của Ukraine hiện nay là thu hẹp dần tuyến phòng thủ khỏi Kursk, rút số quân có hạn để gấp rút hỗ trợ tuyến phòng thủ ở Donbass. Tuy nhiên những đơn vị Ukraine được chuyển đến Kursk, hiện nhận được mệnh lệnh đứng vững hoặc không được rút lui. Cho dù quyết tâm cao, Kiev cũng không thể chịu đựng được nữa, khi tổn thất của họ ở Kursk đã lên tới 11.000 quân. Sau giai đoạn đầu có phần bị bất ngờ, Quân đội Nga đã cầm chân quân Ukraine ở khu vực Kursk. Nếu không có quyết định nào được đưa ra, quân Ukraine ở Kursk và Donbass sẽ lần lượt bị đánh bại. Từ ngày 10/9, sau khi tập trung lực lượng, Quân đội Nga bắt đầu phản công, quân Ukraine sau giai đoạn đầu tấn công mạnh, đã phải rút vào lâm thời phòng ngự. Với sức tiến công như vũ bão, Quân đội Nga đã cho thấy lại hình ảnh của một quân đội siêu cường. Nhưng nếu quân Ukraine tiếp tục rút lui như thế này, thậm chí rút lui hoàn toàn khỏi Kursk, điều đáng thất vọng nhất sẽ không phải là Ukraine, mà chính là Nga. Vì Quân đội Nga muốn lợi dụng “mùa đông nước Nga”, sẽ tiêu diệt toàn bộ số quân Ukraine đột nhập vào Kursk, điều này có thể làm cho tính toán của người Nga thất bại. Tuy nhiên, việc Quân đội Nga đã chiếm được hơn chục ngôi làng mà không tốn nhiều xương máu và bắt được nhiều tù binh, có thể phán đoán rằng, quân Ukraine lại bị bất ngờ, hoặc họ đã bí mật rút lực lượng về để cứu Donbass. Với tình hình này, có thể thấy tình hình ở Donbass đối với Quân đội Ukraine nghiêm trọng đến mức nào. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).

