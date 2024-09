Máy bay Su-30SM của Nga nghi bị F-16 của Ukraine bắn hạ

Kênh quân sự Telegram Fighterbomber của một cựu phi công quân sự Nga, dẫn nguồn tin riêng từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, một máy bay chiến đấu Su-30SM của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, sau khi đã phóng 4 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine trên Biển Crimea vào tối 10/9, đã biến mất khỏi màn hình radar.



Hiện chưa rõ dấu vết dầu loang và mảnh vụn được tìm thấy gần địa điểm chiếc máy bay Su-30SM bị mất tích; đồng thời các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ của Không quân Nga vẫn đang tích cực diễn ra. Tin tức này cũng đã được xác nhận bởi tài khoản Telegram Crimea Wind.



Hiện đã thấy trực thăng Mi-8 và Ka-27 từ Căn cứ không quân Kacha của Hạm đội Biển Đen Nga tham gia chiến dịch cứu hộ. Cuộc giải cứu bắt đầu từ nơi chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM biến mất. Hiện trên mặt biển có vết dầu loang đường kính khoảng 3 km và mảnh vỡ máy bay được tìm thấy tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không trục vớt được bất kỳ vật dụng nào. Có thể kết luận rằng, chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM đã bị rơi và phi công có thể đã thiệt mạng. Theo một số thông tin, vào tối 10/9, chiếc tiêm kích Su-30SM và Su-35 đã phóng tên lửa chống radar Kh-31P về phía lãnh thổ Ukraine trên vùng biển phía bắc khu vực Sasevastopol, trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga, rồi biến mất khỏi khu vực. Chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM-30 khi xuất kích, mang theo 6 tên lửa chống radar Kh-31P, sau khi đã phóng 4 quả tên lửa, máy bay biến mất khỏi màn hình radar; thời điểm máy bay biến mất là vào lúc 23h42 ngày 10/9. Điều này có nghĩa là máy bay chiến đấu đã bị rơi trước khi tên lửa được phóng. Một kênh Telegram của Ukraine cho biết, có thể chiếc máy bay Su-30SM này, đã bị tiêm kích F-16 của Ukraine bắn hạ bằng tên lửa không đối không tầm trung, phóng ngoài tầm nhìn (MRAAM) AIM-120, mà Ukraine mới nhận được của Mỹ. Su-30SM là mẫu máy bay chiến đấu mới nhất trị giá 50 triệu USD; trước đó Nga đã triển khai loại máy bay chiến đấu này để đối đầu với F-16 của Ukraine. Như trường hợp thường thấy của những chiếc máy bay chiến đấu như vậy, giá trị của phi công cao hơn bản thân chiếc máy bay chiến đấu. Các hoạt động tác chiến không quân bình thường của Quân đội Nga cho thấy, các máy bay chiến đấu Su-30/35 thường bay ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine và phóng tên lửa từ ngoài tầm phòng không của đối phương. Dù Ukraine có thể bắn hạ máy bay chiến đấu Nga, nhưng hiếm khi nghe nói đến điều này, khi tên lửa không đối không của Ukraine khó có thể bắn tới gần bán đảo Crimea. Thường là Ukraine dùng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình, phá hủy máy bay chiến đấu của Nga ngay tại sân bay. Tất nhiên, không thể loại trừ một cuộc tấn công bất ngờ của máy bay chiến đấu F-16, khiến Quân đội Nga bất ngờ. Một khả năng khác là hệ thống phòng không tầm xa của Ukraine, như Patriot, S-300 và S-200, bất ngờ triển khai về phía trước để tiêu diệt máy bay Nga. Trong mọi trường hợp, hành động này, sẽ hạn chế rất nhiều hoạt động của máy bay chiến đấu Nga trong khu vực. Sau khi chiếc F-16 của Ukraine bị rơi, truyền thông Nga đã rất phấn khích, cho rằng nó bị hệ thống phòng không của nước này bắn hạ; nhưng rõ ràng là không có cơ sở, bởi vì F-16 của Ukraine hiện tại về cơ bản, là chưa bao giờ đã xâm nhập vào mạng lưới phòng không Nga. Nếu chiếc Su-30SM này, quả thực bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, được phóng đi từ máy bay F-16 bắn hạ, thì cú sốc đối với quân đội Nga sẽ còn lớn hơn nhiều, so với việc để mất chiếc máy bay chiến đấu trị giá 50 triệu USD. Trong khi đó, trang tin Avia của Nga, dẫn nguồn tin của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MO), đã công bố một đoạn video mà Kiev cho rằng, chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã bị tên lửa Ukraine bắn hạ trên Biển Đen. Một ngày trước đó, xuất hiện thông tin không chính thức về việc Không quân Nga mất tích một máy bay chiến đấu trên Biển Đen. Điều này đã được một số kênh truyền thông và kênh Telegram Fighterbomber đưa tin. Không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về vấn đề này và cũng không có xác nhận nào từ Bộ Quốc phòng Nga. Để xác nhận, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn phim, trong đó có thể thấy khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công vào máy bay chiến đấu của Nga. Kênh Telegram “ChP Sevastopol” cung cấp thông tin chi tiết cho biết, “Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine công bố đoạn video do một UAV trinh sát quay về thời điểm chiếc SU-30SM bị trúng tên lửa trên Biển Đen trong chuyến xuất kích ngày hôm qua. Thật không may, các phi công đã thiệt mạng”. (Nguồn ảnh: theins.ru, Ria Novosti, nv.ru, online.ua, The Insider).

