Tướng Mỹ: Tàu gián điệp của Trung Quốc là vô dụng!

Trong cuộc tập trận Sabre 2021 của Hải quân Mỹ và đồng minh tại nam Thái Bình Dương vừa qua đã chứng minh rằng, Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương có thể hình thành "một lực lượng hàng hải thống nhất và hùng mạnh" trong vòng vài ngày. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, Hải quân Mỹ và đồng minh cũng chứng kiến vị khách "không mời mà đến", đó là hai tàu trinh sát của Trung Quốc là Tianwangxing và Haiwangxingtheo dõi các vụ phóng tên lửa và thu thập các tín hiệu tình báo của cuộc tập trận. Trang web của Hải quân Mỹ ngày 29/7 cho biết, trong hội nghị vào ngày 28/7, Thiếu tướng Chris Endal, chỉ huy của Nhóm tấn công viễn chinh thứ bảy của Hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận Sabre đã mang lại kinh nghiệm chung quý báu cho tất cả các lực lượng quốc gia tham gia; nhất là hiệp đồng giữa các lực lượng hải quân. Tướng Endal cho biết: "Các tàu hải quân của Australia, Mỹ và các quốc gia khác đã cùng nhau huấn luyện trong các tình huống chiến tranh rất phức tạp, để tăng cường khả năng tương tác. Cuộc tập trận chung trên biển đã chứng minh rằng, chúng ta không cần đến 5 tuần kỹ năng tích hợp, mà chỉ mất khoảng 44 giờ để hình thành hiệu quả chiến đấu". Các tàu chiến từ các quốc gia khác nhau, sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu đầy đủ chức năng và mạnh mẽ trong một đội hình chung. Các tàu này đều trang bị radar, cảm biến, sonars và trực thăng khác nhau, nhưng chúng thực sự có thể tích hợp; Tướng Endal cho biết thêm. Tướng Endal cũng đề cập cụ thể đến "hai tàu do thám của Trung Quốc theo dõi cuộc tập trận" và cho rằng, "sự tồn tại của chúng hầu như không ảnh hưởng đến cuộc tập trận". Chuẩn tướng Michael Nakonets, chỉ huy của Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến 31 nói: "Cuộc tập trận Sabre là cơ hội tuyệt vời để chứng minh khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân; không chỉ giữa Thủy quân lục chiến và Hải quân, mà còn giữa các đồng minh". Theo thông tin, lực lượng hải quân của các nước tham gia cuộc tập trận bao gồm tàu tấn công đổ bộ, tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans, tàu đổ bộ USS Germantown, tàu khu trục phòng không USS Brisbane của Hải quân Mỹ; khinh hạm HMAS Parramatta của Australia; khu trục hạm Wang Jian của Hàn Quốc; khu trục hạm Junbo của Nhật Bản và khinh hạm Calgary của Canada. Đánh giá từ trang bị của các tàu chiến tham gia, sự khẳng định của lãnh đạo Hải quân Mỹ không phải là không có cơ sở, vì hầu hết các tàu đồng minh này đều dựa vào thiết bị cốt lõi do Mỹ sản xuất và áp dụng các tiêu chuẩn và vũ khí của NATO; vì vậy, hầu như không có trở ngại phần cứng nào, đối với việc tích hợp. Ví dụ, tàu khu trục phòng không HMAS Brisbane của Australia được trang bị phiên bản nâng cấp của hệ thống chiến đấu Aegis, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không tầm trung Standard-2 và cải tiến Sea Sparrow; đây đều là cấu hình tiêu chuẩn của tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ. Lý do Mỹ và đồng minh tổ chức cuộc tập trận Sabre để “tái tổ chức Hạm đội Thái Bình Dương” với sự phô trương lớn? Lý do là việc Hải quân Trung Quốc trong những năm qua phát triển "quá nóng", dẫn đến Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản khó có thể đối đầu; nên cần phải tập hợp một hạm đội khác, để tạo áp lực với Trung Quốc tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng lo ngại các chiến hạm chủ lực của Hải quân Mỹ bị phân tán khắp nơi; so với Hải quân Trung Quốc vốn chỉ tập trung vào các vùng biển xung quanh của Trung Quốc, thì sức mạnh của Hải quân Mỹ triển khai ở Tây Thái Bình Dương sẽ gặp bất lợi. Nếu xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ nổ ra, các tàu chiến chủ lực của Hải quân Mỹ triển khai ở Tây Thái Bình Dương có thể là "vật tế thần" trước hỏa lực tấn công tầm xa của Trung Quốc, và các tàu chiến Mỹ được triển khai ở những nơi khác sẽ khó đến đúng giờ. Từ những vấn đề trên, vậy làm thế nào để nhanh chóng bổ sung cho Hạm đội Thái Bình Dương bị thiệt hại do chiến đấu, đã trở thành một vấn đề mới đối với Hải quân Mỹ. Cuộc tập trận Sabre cũng nhằm hoàn thiện học thuyết khôi phục khả năng chiến đấu ban đầu của Hải quân Mỹ. Thông tin được tiết lộ trong cuộc tập trận Sabre-21 cho thấy, giải pháp của Hải quân Mỹ trong vấn đề này là nhanh chóng tích hợp các tàu hải quân đồng minh trong vòng vài ngày và khôi phục sức mạnh chiến đấu tổng thể của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Đánh giá về sức mạnh hàng hải của các nước tham gia, tàu mặt nước của Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia là mạnh nhất, chẳng hạn như số lượng tàu Aegis mà họ sở hữu không kém gì các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hạm đội Thái Bình Dương. Về số lượng tàu chiến, cả ba quốc gia này được trang bị tàu sân bay hạng nhẹ hoặc tàu tấn công đổ bộ; về lý thuyết có thể chở máy bay chiến đấu tàng hình F-35B do Mỹ sản xuất, có thể đóng vai trò bổ sung đắc lực cho các siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ trong thời chiến. Từ cuộc tập trận Sabre, giới phân tích quân sự cho rằng, kể cả với tốc độ đóng tàu kiểu bánh bao (đóng tàu với tốc độ quá nhanh) của Hải quân Trung Quốc hiện nay, thì Hải quân Trung Quốc cũng không thể giành lợi thế trước Hải quân Mỹ và đồng minh ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nếu có tình huống xảy ra. Nguồn ảnh: BI. Sức mạnh của lực lượng Hải quân Mỹ được thể hiện thông qua những cuộc tập trận hải quân cực khủng trên biển.



