Trung Quốc khả năng tóm sống mọi máy bay tàng hình Mỹ

Tại Triển lãm hàng không Chu Hải vừa qua, Trung Quốc đã giới thiệu một loại radar, được cho là “mang tính cách mạng”, đó là radar YLC-8E. Đây là sự bổ sung đáng kể cho khả năng chống mục tiêu tàng hình của Quân đội Trung Quốc; đồng thời được coi là “thách thức lớn” đối với các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-35 và F-22 của Mỹ. Tờ EurAsian Times của Ấn Độ trước đó đã đưa tin rằng, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC), đã tiết lộ một mẫu radar thử nghiệm và tuyên bố rằng, loại radar này có thể xác định máy bay tàng hình đang bay. Theo những thông tin mở, một công nghệ như vậy được gọi là radar lượng tử, nguyên lý hoạt động bằng cách tạo ra một “cơn bão điện từ (EMW)”, có thể phát hiện và thu được vị trí của chiến đấu cơ tàng hình đang bay tới. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc cho biết, họ có ý định phát triển một nguyên mẫu radar có kích thước đầy đủ. Các nhà khoa học Trung Quốc giải thích rằng, các hạt lượng tử năng lượng cao, sẽ có thể thu được các mục tiêu, mà các radar thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, nhà vật lý Jeffrey Shapiro, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ và là người tiên phong cho ý tưởng radar lượng tử thì cho rằng, radar lượng tử có quá nhiều vấn đề kỹ thuật chưa thể vượt qua, khiến nó không thể sử dụng được. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã khẳng định trong bài báo của mình rằng, cơn bão EMW dẫn đến khả năng phát hiện tàng hình tới 95%. Một phát hiện thú vị khác là độ nhạy của radar không bị ảnh hưởng, mặc dù khoảng cách mục tiêu tăng lên. Chất lượng của vật liệu tàng hình dường như không tạo ra sự khác biệt. Người ta còn khẳng định rằng, việc phát hiện này có thể thực hiện được từ khoảng cách xa ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Sự phát triển này cho thấy rõ ý định của Trung Quốc trong việc phá vỡ công nghệ tàng hình của Mỹ. Radar YLC-8E là sản phẩm trí tuệ của CETC, một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và được coi là “soái ca của radar tàng hình Trung Quốc”. YLC-8E cũng có thể phát hiện các loại mục tiêu khác ở tầm xa và độ nét cao, với các thông số chính vượt trội; giúp nó vượt xa so với các đối thủ nước ngoài. Thiết bị này được mô tả là hệ thống radar chống tàng hình băng tần UFH đầu tiên trên thế giới và cũng là hệ thống tiên phong trong công nghệ radar tần số cao đặc biệt và radar mảng pha chủ động kết hợp với một thiết bị sắc nét chống tàng hình mới. Thời báo Hoàn Cầu trước đó đã giải thích rằng, ăng ten của YLC-8E rất lớn. Với sức mạnh cao và công nghệ xử lý thông tin tiên tiến, nó có thể phát hiện được cả những máy bay tàng hình tiên tiến nhất như F-22 hay F-35 của Mỹ. Radar YLC-8E có các tính năng cơ bản được thấy trong bất kỳ radar tình báo thế hệ thứ 4 nào. YLC-8E có thể cung cấp cho các hệ thống chỉ huy tác chiến quan trọng với thông tin tình báo trên không theo thời gian thực, giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên không. YLC-8E có thể đảm nhiệm vô số chức năng chiến trường quan trọng, bao gồm cung cấp cảnh báo phòng không từ các độ cao khác nhau. YLC-8E cũng chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ dẫn đường cho máy bay, tìm kiếm và xác định tọa độ mục tiêu. Về tầm quan trọng, YLC-8E được coi là “xương sống của mạng lưới radar”. Theo Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông và là cựu sĩ quan của PLA cho rằng, Bắc Kinh đang đạt được những bước tiến về công nghệ trong chế tạo các radar lượng tử, bên cạnh các radar sóng hệ mét nhằm cải thiện chung khả năng phát hiện mục tiêu trên không. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Trung Quốc, nhằm tích hợp radar chống mục tiêu tàng hình vào mạng lưới cảnh báo sớm của mạng phòng không quốc gia, nhằm đảm bảo không phận của họ an toàn trước các quốc gia đang sở hữu máy bay tàng hình. Hiện nay hai đối thủ của Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình F-35; bên cạnh đó, từ năm 2016, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trên lãnh thổ Nhật Bản; tất cả điều đó đã đe dọa nghiêm trọng an ninh không phận của Trung Quốc. Hu Mingchun, Gám đốc của Viện Nghiên cứu thuộc Tập đoàn CETC nói với Hoàn cầu rằng, radar YLC-8E có ăng-ten rất lớn, công suất cao và công nghệ xử lý thông tin hiện đại. Với cấu hình hiện đại, radar YLC-8E có thể phát hiện ra cả những máy bay tàng hình nhất, cũng như có thể phát hiện các mục tiêu khác ở tầm xa với độ nét cao, khiến nó vượt trội hơn nhiều so với các radar khác. Các radar thông thường chỉ chế tạo cho một nhiệm vụ nhất định, như cảnh giới tầm xa, bắt thấp hay trinh sát pháo binh; nhưng YLC-8E là loại radar đa năng, không chỉ có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình và các máy bay khác, mà còn có thể được sử dụng để cảnh báo sớm và trinh sát pháo binh. Với những tính năng đa dạng như vậy, radar YLC-8E có thể đảm nhiệm và thay thế được nhiều radar khác cùng lúc; đó là lý do tại sao YLC-8E được coi là “soái ca của radar tàng hình Trung Quốc”, Hu Mingchun khẳng định. Nguồn ảnh: Sina.

Trung Quốc tự tin cho rằng chiến đấu cơ J-20 của nước này hiện đại hơn tiêm kích F-22 và F-35 của Mỹ. Nguồn: QQ.

