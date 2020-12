Trung Quốc có thể vận chuyển xe tăng Type-99 bằng vận tải cơ Y-20

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ sớm có phương tiện vận chuyển xe tăng Type-99, bằng máy bay vận tải chiến lược tầm xa Y-20 nâng cấp; hiện Y-20 đã được trang bị động cơ được chế tạo trong nước. Ảnh: Đồ họa xe tăng Type-99 được vận tải bằng máy bay Y-20. Nguồn: Sina Động cơ WS-20 mới, mặc dù vẫn chưa được chính thức công bố là đã được sử dụng trên máy bay Y-20, nhưng trên thực tế, nó đã được sử dụng; nguồn tin trên được trích dẫn từ tờ Thời báo Hoàn Cầu, một phụ san của tờ Nhân dân Nhật báo cho biết. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Tờ Hoàn cầu dẫn lời Tạp chí Kiến thức Hàng không Vũ trụ, có trụ sở tại Bắc Kinh co biết: Tập đoàn chế tạo máy bay Tây An, thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, nhà sản xuất Y-20, đã công bố một bức ảnh về một động cơ phản lực cánh quạt, với tỷ số vòng quay cao chưa từng thấy trước đây. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Theo bài báo, một chiếc Y-20 mới được chế tạo, đã được trang bị động cơ WS-20, có thể hoạt động với lực đẩy mạnh hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn; giúp máy bay có thể cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn hơn. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Việc tăng khả năng hoạt động của Y-20 trong những điều kiện khắc nghiệt của chiến trường, chắc chắn sẽ giúp Quân đội Trung Quốc triển khai nhanh lực lượng ở các hình thái chiến thuật, cũng như trang bị, vũ khí lớn như xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99. Nguồn: Sina Khả năng vận chuyển xe tăng chủ lực Type-99 bằng đường hàng không sẽ rất có ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ việc triển khai quân nào. Lên nhớ rằng, loại xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abram của Mỹ phải vận chuyển bằng tàu biển, lên tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là cơ hội giành chiến thắng. Ảnh: Xe tăng chủ lực M1A1 Abram - Nguồn: Wikipedia. Việc triển khai bằng đường hàng không một số lượng xe tăng lớn, làm tăng thời gian triển khai tấn công theo cấp số nhân và sẽ cho phép một lực lượng cơ giới hạng nặng, bổ sung nhanh hỏa lực cho lực lượng chiến đấu mặt đất; khi khả năng hỏa lực của lực lượng này, khi mới tiếp đất còn rất mỏng, yếu. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Tờ Hoàn Cầu bình luận: “Với động cơ sản xuất trong nước, Y-20 có khả năng bay xa hoặc xuyên lục địa, trong khi mang theo các thiết bị hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, mà không cần dừng lại ở sân bay trung chuyển để tiếp nhiên liệu”. Ảnh: Vận tải cơ Y-20. Nguồn: Sina Quân đội Mỹ nhấn mạnh nhiều vào khả năng triển khai phản ứng nhanh, thứ có thể được mô tả là khả năng tối ưu hóa chiến tranh viễn chinh; tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các phương tiện cơ giới hạng nặng của họ như xe tăng M1A1 Abrams, không thể vận chuyển bằng đường hàng không, do trọng lượng loại xe tăng này quá nặng. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: China Military Lý do này giúp giải thích lý do tại sao, Quân đội Mỹ đang yêu cầu một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực có trọng lượng nhẹ hơn, có thể vận chuyển bằng đường hàng không như Type-99 của Trung Quốc, hoặc có thể thả bằng dù như của Nga. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Việc xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99 của Trung Quốc có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải chiến lược Y-20 sản xuất nội địa có thể mang lại ưu thế cực lớn cho các lực lượng tấn công Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh tổng lực ở tương lai. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Khi đó, Trung Quốc sẽ dễ dàng chuyển quan tới bất cứ đâu nếu thiết lập được đầu cầu đổ bộ và đưa các phương tiện chiến đấu hạng nặng như xe tăng Type-99 vào chiến trường. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Máy bay chở xe tăng theo đường hàng không tất nhiên có thể di chuyển nhanh hơn và ít bị phát hiện hơn rất nhiều, so với các phương tiện như tàu đổ bộ chở xe tăng hoặc tàu vận tải. Ảnh: Máy bay vận tải Y-20. Nguồn: Sina Thậm chí việc máy bay vận tải chiến lược của Trung Quốc có thể chở được các loại vũ khí hạng nặng, điều này hoàn toàn có thể là một phần lý do, tại sao Mỹ quyết định bán 108 xe tăng M1A1 Abrams cho Đài Loan. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để chống lại loại xe tăng Type-99 hạng nặng của Trung Quốc nếu xảy ra xung đột trong tương lai. Nguồn: Wikipedia. Vận tải cơ Y-20 thực hiện không vận thả dù hạng nặng.

