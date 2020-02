Mổ xẻ vận tải cơ Y-20 Trung Quốc làm cầu hàng không tiếp tế cho Vũ Hán

Lần đầu tiên kể từ khi được phục vụ trong biên chế của Không quân Trung Quốc, các máy bay vận tải Y-20 đã được đưa vào sử dụng với quy mô lớn. Nguồn ảnh: QQ. Nỗ lực của Trung Quốc đó là sử dụng vận tải cơ Y-20 để thành lập cầu hàng không chuyển nhân lực, vật lực vào Vũ Hán để chiến đấu chống lại đại dịch đang ngày càng lan rộng. Nguồn ảnh: QQ. Chuyến bay đầu tiên của Y-20 diễn ra từ năm 2013 nhưng phải mãi tới năm 2016, loại vận tải cơ này mới được đưa ra giới thiệu. Nguồn ảnh: QQ. Tới nay, Y-20 đã được sử dụng với số lượng lớn và trở thành loại vận tải cơ chiến lược số một của quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Tới thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã có trong tay ít nhất 50 máy bay vận tải chiến lược Y-20 trong đó có tới 8 mẫu thử nghiệm được cải biên lại. Nguồn ảnh: QQ. So với các loại vận tải cơ chiến lược phổ biến khác trên thế giới hiện tại, Y-20 có khả năng mang tải thuộc vào dạng tốt bậc nhất với tải trọng tối đa lên tới 66 tấn. Nguồn ảnh: QQ. Tải trọng này cho phép Y-20 xếp "chung mâm với vận tải cơ C-17 của Mỹ hoặc Il-76DM của Nga hiện tại. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên khi so vơi siêu vận tải cơ chiến lược C-5M có tải trọng tối đa lên tới 129 tấn hoặc An-124 của Nga có tải trọng tối đa tới 150 tấn, Y-20 của Trung Quốc vẫn thua kém vài bậc. Nguồn ảnh: QQ. Như thường lệ, điểm yếu nhất của Trung Quốc trong quá trình chế tạo máy bay đó là động cơ phản lực phải nhập khẩu từ Nga. Hiện tại, máy bay Y-20 đang sử dụng động cơ Soloviev D-30KP-2 do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên trong tương lai, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ sản xuất động cơ WS-20 nội địa để trang bị cho loại máy bay vận tải này. Nguồn ảnh: QQ. Trên lý thuyết, Y-20 có tốc độ bay tối đa lên tới Mach 0,75; tầm bay 4500 km khi mang đầy tải, tối đa 10.000 km khi chỉ mang theo lính dù. Nguồn ảnh: QQ. Trần bay của loại máy bay này vào khoảng 13.000 mét. Nguồn ảnh: QQ. Với tầm bay 10.000 km, Y-20 của Trung Quốc có khả năng chuyển nhân lực tới mọi khu vực trong lãnh thổ nước này hoặc thậm chí là trong khu vực. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Vận tải cơ Y-20 của Quân đội Trung Quốc khi được thử nghiệm.

Lần đầu tiên kể từ khi được phục vụ trong biên chế của Không quân Trung Quốc, các máy bay vận tải Y-20 đã được đưa vào sử dụng với quy mô lớn. Nguồn ảnh: QQ. Nỗ lực của Trung Quốc đó là sử dụng vận tải cơ Y-20 để thành lập cầu hàng không chuyển nhân lực, vật lực vào Vũ Hán để chiến đấu chống lại đại dịch đang ngày càng lan rộng. Nguồn ảnh: QQ. Chuyến bay đầu tiên của Y-20 diễn ra từ năm 2013 nhưng phải mãi tới năm 2016, loại vận tải cơ này mới được đưa ra giới thiệu. Nguồn ảnh: QQ. Tới nay, Y-20 đã được sử dụng với số lượng lớn và trở thành loại vận tải cơ chiến lược số một của quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Tới thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã có trong tay ít nhất 50 máy bay vận tải chiến lược Y-20 trong đó có tới 8 mẫu thử nghiệm được cải biên lại. Nguồn ảnh: QQ. So với các loại vận tải cơ chiến lược phổ biến khác trên thế giới hiện tại, Y-20 có khả năng mang tải thuộc vào dạng tốt bậc nhất với tải trọng tối đa lên tới 66 tấn. Nguồn ảnh: QQ. Tải trọng này cho phép Y-20 xếp "chung mâm với vận tải cơ C-17 của Mỹ hoặc Il-76DM của Nga hiện tại. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên khi so vơi siêu vận tải cơ chiến lược C-5M có tải trọng tối đa lên tới 129 tấn hoặc An-124 của Nga có tải trọng tối đa tới 150 tấn, Y-20 của Trung Quốc vẫn thua kém vài bậc. Nguồn ảnh: QQ. Như thường lệ, điểm yếu nhất của Trung Quốc trong quá trình chế tạo máy bay đó là động cơ phản lực phải nhập khẩu từ Nga. Hiện tại, máy bay Y-20 đang sử dụng động cơ Soloviev D-30KP-2 do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên trong tương lai, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ sản xuất động cơ WS-20 nội địa để trang bị cho loại máy bay vận tải này. Nguồn ảnh: QQ. Trên lý thuyết, Y-20 có tốc độ bay tối đa lên tới Mach 0,75; tầm bay 4500 km khi mang đầy tải, tối đa 10.000 km khi chỉ mang theo lính dù. Nguồn ảnh: QQ. Trần bay của loại máy bay này vào khoảng 13.000 mét. Nguồn ảnh: QQ. Với tầm bay 10.000 km, Y-20 của Trung Quốc có khả năng chuyển nhân lực tới mọi khu vực trong lãnh thổ nước này hoặc thậm chí là trong khu vực. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Vận tải cơ Y-20 của Quân đội Trung Quốc khi được thử nghiệm.