Trực thăng vũ trang Mi-35 của Nga rơi ở Syria, phi công thiệt mạng

Theo thông tin mới nhất vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, một trực thăng vũ trang Mi-35 của lực lượng quốc phòng nước này vừa rơi ở Syria cách đây ít giờ. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 28/2 theo giờ địa phương, hiện trường vụ tai nạn trực thăng vũ trang xảy ra ở khu vực Đông Bắc Syria. Theo thông tin được phía Nga xác nhận, phi công điều khiển chiếc trực thăng vũ trang này đã thiệt mạng trong vụ va chạm, nhiều người khác trên trực thăng cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, trực thăng Mi-35 bị rơi do sự cố kỹ thuật, không phải do bị bắn hạ bởi hỏa lực của đối phương. Trực thăng chiến đấu Mi-35 là phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng vũ trang Mi-24 cực kỳ độc đáo do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Đây cũng là một trong những dòng trực thăng vũ trang đông đảo bậc nhất trên thế giới, khi có tới hơn 30 quốc gia đang sử dụng trong biên chế và hàng chục quốc gia đã từng sử dụng trong quá khứ. Điểm đặc biệt của trực thăng chiến đấu Mi-24 và phiên bản xuất khẩu Mi-35 của nó là loại trực thăng này có khoang chở quân với sức chứa lên tới 8 lính. Việc trang bị thêm tính năng chở quân cho loại trực thăng này, cho phép Mi-35 không những có khả năng tác chiến không đối đất, mà còn có khả năng chở quân, đổ bộ đặc nhiệm cực kỳ lợi hại. Trong trường hợp được sử dụng cho nhiệm vụ tải thương, trực thăng Mi-24 còn có khả năng chứa tối đa 4 cáng cứu thương, hoặc 2400 kg hàng hóa đặt ở giá treo bên ngoài. Khả năng mang vác vũ khí của loại trực thăng vũ trang này cũng cực kỳ lợi hại với một pháo chính 12,7mm cùng với 1,5 tấn vũ khí có thể treo bên ngoài trực thăng. Các loại vũ khí tương thích với trực thăng vũ trang này bao gồm bom, pháo phản lực phóng loạt hay thậm chí cả tên lửa chống tăng có điều khiển. Ra đời từ năm 1969, loại trực thăng Mi-24 của Nga bắt đầu được bán rộng rãi khắp thế giới trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Tới nay, ước tính đã có hơn 2600 chiếc trực thăng Mi-24 và các phiên bản của nó được ra đời trên khắp thế giới. Một điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên đó là trực thăng Mi-24 lại được phát triển từ dòng trực thăng vận tải đa năng Mi-8 huyền thoại một thời của Liên Xô. Có lẽ chính vì được phát triển từ Mi-8 nên trực thăng vũ trang Mi-24 mới có được khả năng mang vác vũ khí và vận tải tuyệt vời tới vậy. Nguồn ảnh: BMDP. Trực thăng vũ trang Mi-24 của Nga thể hiện khả năng tấn công cực kỳ kinh khủng ở Trung Đông.

