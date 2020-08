Thực hư thông tin Quân đội Campuchia sở hữu trực thăng Z-19 cực nguy hiểm

Thời gian gần đây trên mạng xã hội Campuchia rộ lên hình ảnh về sự xuất hiện bất ngờ của các trực thăng vũ trang hạng nhẹ Harbin Z-19 cực kỳ hiện đại do Trung Quốc sản xuất, dường như đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Sự việc đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người đam mê quân sự, đặt ra những thắc mắc về việc quân đội Campuchia sở hữu trực thăng vũ trang có sức chiến đấu mạnh mẽ. Ảnh: Trực thăng Z-19 xuất hiện tại bãi đáp dã chiến ở Campuchia. Sự sục sôi cũng đã lan tỏa ra các nước Đông Nam Á khác khi những hình ảnh xuất hiện rộng rãi hơn nữa trong các diễn đàn quân sự ASEAN, khiến người đam mê quân sự đặc biệt là ở Việt Nam và Thái Lan choáng ngợp, không ngừng đồn đoán về khả năng quân độ Campuchia sử hữu món vũ khí diệt tăng cực kỳ nguy hiểm này.

Ảnh: Bãi đáp trực thăng dã chiến với các trực thăng Z-9 và Z-19 tại Campuchia. Thật ra, chân tướng sự việc không như người Campuchia mong muốn. Những chiếc trực thăng tấn công Harbin Z-19 này là của Không quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã đưa sang Campuchia phối hợp cùng với các lực lượng của nước bạn cùng thực hiện cuộc diễn tập chung Rồng vàng - 2020 (Golden Dragon) hồi tháng 3 năm nay, các trực thăng này sau đó cũng đã rút về nước cùng các đơn vị Trung Quốc. Ảnh: Trực thăng tấn công Z-19 (màu đen) của Trung Quốc và trực thăng Z-9 (màu xám) của Campuchia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong cuộc tập trận. Harbin Z-19 là trực thăng vũ trang tấn công mặt đất được giới thiệu vào năm 2012, là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp Cáp Nhĩ Tân (HAIG). Trực thăng có nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, bộ binh, phương tiện mặt đất,… của đối phương với vũ trang là nhiều loại vũ khí tân tiến như tên lửa không đối không TY-90, tên lửa chống tăng HJ-8, các pod rocket và pod pháo 23mm. Ảnh: Trực thăng Z-19 thực hiện nhiệm vụ. Máy bay có chiều dài 12m, cao 4m, trọng lượng cất cánh tối đa 4.5 tấn, kíp lái 2 người, trang bị hai động cơ WZ-8A cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa tới 280km/h, trần bay tối đa 4.500m, phạm vi hoạt động 700km và có thể tác chiến liên tục trong 3 giờ. Có thể nói rằng, đây là một trong những mẫu trực thăng vũ trang hạng nhẹ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới hiện nay.

Ảnh: Trực thăng Z-19 thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh Z-19 và Z-9 cùng nhiều phương tiện của quân đội Campuchia để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Không quân Campuchia hiện nay không hề có bất cứ một tiêm kích nào có khả năng chiến đấu, mà chỉ hoạt động bởi số ít các trực thăng và máy bay cánh bằng cho nhiệm vụ vận tải chi viện chiến thuật. Trong đó, họ đã nhập khẩu từ Trung Quốc 12 chiếc trực thăng Harbin Z-9 (đã mất 1 chiếc do tai nạn), phiên bản Trung Quốc của mẫu AS365 Dauphin nổi tiếng. Ảnh: Trực thăng Z-9 của Không quân Campuchia. Dẫu vậy, với kinh nghiệm vận hành trực thăng Z-9 đã lâu, Campuchia hoàn toàn có thể tiếp cận với phiên bản vũ trang của dòng máy bay này mang tên Z-9W, là tiền thân của thiết kế Z-19 mạnh mẽ. Nó cũng là một trực thăng tấn công vũ trang hạng nhẹ với khả năng cường kích mặt đất hiệu quả, cùng với đó là sự đồng bộ về khung thân với Z-9 vận tải đã có sẵn khiến cho công tác đảm bảo hậu cần được giảm đi đáng kể, là một lựa chọn vô cùng hợp lý đối với các nước có tiềm lực quốc phòng hạn chế như Campuchia. Ảnh: Trực thăng Z-9W phiên bản tấn công của quân đội Trung Quốc. Có thể thấy rằng, trực thăng Harbin Z-9 là một loại vũ khí vô cùng được ưu chuộng của Trung Quốc trên thị trường vũ khí, đặc biệt là ở Đông Nam Á khi nó được Không quân Lào và Campuchia tin dùng. Đây cũng là sự lựa chọn hợp lý khi nó có giá thành rẻ, hình dáng đẹp, thiết kế khí động lực học tốt và nhỏ gọn, tiện lợi cho nhiều nhiệm vụ đặc thù với những nước có tiềm lực quốc phòng hạn chế. Về phía Việt Nam, quân đội ta đã chọn mẫu EC-155 là phiên bản dân sự cho nhiệm vụ vận tải, cứu hộ chính hãng của AS-365 Dauphin.

Ảnh: Trực thăng Z-9 của Không quân Campuchia, phía sau là các trực thăng Mi-17 của Không quân Trung Quốc. Trong thời gian qua, hữu nghị của Campuchia và Trung Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp và bền chặt, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Sự phát triển mạnh mẽ của quân đội Campuchia trong thời gian qua in đậm dấu ấn Trung Quốc, do vậy sắp tới, sẽ ngày càng có nhiều hơn những hợp đồng mua sắm vũ khí Trung Quốc của Campuchia để nâng cao hơn nữa sức mạnh quân đội của mình bởi sự ưu ái, cùng với đó là giá thành rẻ và dễ dàng vận hành. Ảnh: Khối chiến sĩ Campuchia chuẩn bị bước vào cuộc diễn tập, trên tay là súng trường Type-56 do Trung Quốc sản xuất. Video Quân đội Việt Nam - Campuchia chống bạo loạn tại biên giới - Nguồn: QPVN

Thời gian gần đây trên mạng xã hội Campuchia rộ lên hình ảnh về sự xuất hiện bất ngờ của các trực thăng vũ trang hạng nhẹ Harbin Z-19 cực kỳ hiện đại do Trung Quốc sản xuất, dường như đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Sự việc đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người đam mê quân sự, đặt ra những thắc mắc về việc quân đội Campuchia sở hữu trực thăng vũ trang có sức chiến đấu mạnh mẽ. Ảnh: Trực thăng Z-19 xuất hiện tại bãi đáp dã chiến ở Campuchia. Sự sục sôi cũng đã lan tỏa ra các nước Đông Nam Á khác khi những hình ảnh xuất hiện rộng rãi hơn nữa trong các diễn đàn quân sự ASEAN, khiến người đam mê quân sự đặc biệt là ở Việt Nam và Thái Lan choáng ngợp, không ngừng đồn đoán về khả năng quân độ Campuchia sử hữu món vũ khí diệt tăng cực kỳ nguy hiểm này.

Ảnh: Bãi đáp trực thăng dã chiến với các trực thăng Z-9 và Z-19 tại Campuchia. Thật ra, chân tướng sự việc không như người Campuchia mong muốn. Những chiếc trực thăng tấn công Harbin Z-19 này là của Không quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đã đưa sang Campuchia phối hợp cùng với các lực lượng của nước bạn cùng thực hiện cuộc diễn tập chung Rồng vàng - 2020 (Golden Dragon) hồi tháng 3 năm nay, các trực thăng này sau đó cũng đã rút về nước cùng các đơn vị Trung Quốc. Ảnh: Trực thăng tấn công Z-19 (màu đen) của Trung Quốc và trực thăng Z-9 (màu xám) của Campuchia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong cuộc tập trận. Harbin Z-19 là trực thăng vũ trang tấn công mặt đất được giới thiệu vào năm 2012, là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp Cáp Nhĩ Tân (HAIG). Trực thăng có nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, bộ binh, phương tiện mặt đất,… của đối phương với vũ trang là nhiều loại vũ khí tân tiến như tên lửa không đối không TY-90, tên lửa chống tăng HJ-8, các pod rocket và pod pháo 23mm. Ảnh: Trực thăng Z-19 thực hiện nhiệm vụ. Máy bay có chiều dài 12m, cao 4m, trọng lượng cất cánh tối đa 4.5 tấn, kíp lái 2 người, trang bị hai động cơ WZ-8A cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa tới 280km/h, trần bay tối đa 4.500m, phạm vi hoạt động 700km và có thể tác chiến liên tục trong 3 giờ. Có thể nói rằng, đây là một trong những mẫu trực thăng vũ trang hạng nhẹ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới hiện nay.

Ảnh: Trực thăng Z-19 thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh Z-19 và Z-9 cùng nhiều phương tiện của quân đội Campuchia để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Không quân Campuchia hiện nay không hề có bất cứ một tiêm kích nào có khả năng chiến đấu, mà chỉ hoạt động bởi số ít các trực thăng và máy bay cánh bằng cho nhiệm vụ vận tải chi viện chiến thuật. Trong đó, họ đã nhập khẩu từ Trung Quốc 12 chiếc trực thăng Harbin Z-9 (đã mất 1 chiếc do tai nạn), phiên bản Trung Quốc của mẫu AS365 Dauphin nổi tiếng. Ảnh: Trực thăng Z-9 của Không quân Campuchia. Dẫu vậy, với kinh nghiệm vận hành trực thăng Z-9 đã lâu, Campuchia hoàn toàn có thể tiếp cận với phiên bản vũ trang của dòng máy bay này mang tên Z-9W, là tiền thân của thiết kế Z-19 mạnh mẽ. Nó cũng là một trực thăng tấn công vũ trang hạng nhẹ với khả năng cường kích mặt đất hiệu quả, cùng với đó là sự đồng bộ về khung thân với Z-9 vận tải đã có sẵn khiến cho công tác đảm bảo hậu cần được giảm đi đáng kể, là một lựa chọn vô cùng hợp lý đối với các nước có tiềm lực quốc phòng hạn chế như Campuchia. Ảnh: Trực thăng Z-9W phiên bản tấn công của quân đội Trung Quốc. Có thể thấy rằng, trực thăng Harbin Z-9 là một loại vũ khí vô cùng được ưu chuộng của Trung Quốc trên thị trường vũ khí, đặc biệt là ở Đông Nam Á khi nó được Không quân Lào và Campuchia tin dùng. Đây cũng là sự lựa chọn hợp lý khi nó có giá thành rẻ, hình dáng đẹp, thiết kế khí động lực học tốt và nhỏ gọn, tiện lợi cho nhiều nhiệm vụ đặc thù với những nước có tiềm lực quốc phòng hạn chế. Về phía Việt Nam, quân đội ta đã chọn mẫu EC-155 là phiên bản dân sự cho nhiệm vụ vận tải, cứu hộ chính hãng của AS-365 Dauphin.

Ảnh: Trực thăng Z-9 của Không quân Campuchia, phía sau là các trực thăng Mi-17 của Không quân Trung Quốc. Trong thời gian qua, hữu nghị của Campuchia và Trung Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp và bền chặt, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Sự phát triển mạnh mẽ của quân đội Campuchia trong thời gian qua in đậm dấu ấn Trung Quốc, do vậy sắp tới, sẽ ngày càng có nhiều hơn những hợp đồng mua sắm vũ khí Trung Quốc của Campuchia để nâng cao hơn nữa sức mạnh quân đội của mình bởi sự ưu ái, cùng với đó là giá thành rẻ và dễ dàng vận hành. Ảnh: Khối chiến sĩ Campuchia chuẩn bị bước vào cuộc diễn tập, trên tay là súng trường Type-56 do Trung Quốc sản xuất. Video Quân đội Việt Nam - Campuchia chống bạo loạn tại biên giới - Nguồn: QPVN