Trực thăng Ấn Độ bị vùi trong tuyết một năm vẫn bay tốt

Tháng 1/2018, một chiếc trực thăng Polaris của Quân đội Ấn Độ mang số hiệu IA-1144 đã bị tai nạn khi bay và bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở vùng Kashmir. Tuy nhiên vào thời gian đó, do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt nên quá trình giải cứu không được tiến hành. Nguồn ảnh: Sina. Sau nhiều nỗ lực tiến hành tiếp cận hiện trường không thành công do thời tiết chuyển biến rất xấu, phía Ấn Độ quyết định để nguyên chiếc trực thăng này tại khu vực và rút lui, chờ điều kiện thời tiết tốt lên mới bắt đầu giải cứu. Nguồn ảnh: Sina. Khu vực chiếc trực thăng Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp nằm ở cuối phía nam dãy núi Karakoram. Nhiệt độ vào mùa động ở đây có thể xuống tới âm 50 độ C, tuyết rơi dày 10 mét rưỡi mỗi năm và từ tháng 10 tới tháng 5 hàng năm, khu vực này hoàn toàn không có sự sống của bất cứ một loại động vật gì. Nguồn ảnh: Sina. Đáng lẽ ra, quá trình cứu hộ chiếc trực thăng này đã được phía Ấn Độ triển khai từ tháng 7 nhưng do nhiều sự cố liên quan, việc cứu hộ không thể hoàn thành như kế hoạch định ra. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình sửa chữa bao gồm thay cánh quạt, sửa lại động cơ, thay ác quy định và kiểm tra được tiếp tục tiến hành giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm 2018. Phía Ấn Độ quyết định sẽ tiếp tục tiến hành sửa chữa bất chấp mùa đông năm nay. Nguồn ảnh: Sina. Lý do đơn giản là vì chiếc trực thăng này chắc chắn sẽ hỏng nếu tiếp tục phải nằm phơi tuyết tới mùa hè sang năm. May mắn thay sau khi mọi công việc sửa chữa được tiến hành, chiếc Polaris này lại có thể bay trở lại ngay lập tức. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng, đội sửa chữa đã di chuyển trên chính chiếc trực thăng quân sự này để bay về căn cứ, kết thúc cuộc hành trình đầy gian nan và không kém phần mạo hiểm của họ cũng như của chính chiếc trực thăng được xếp hạng an toàn thấp nhất thế giới này. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, Ecuador đã suýt mất Tổng thống vì sử dụng loại trực thăng này. Tổng cộng trong số 7 chiếc Polaris được Ecuador nhập khẩu từ Ấn Độ, bốn chiếc đã rơi vì tai nạn trong đó một chiếc rơi khi đang diễu hành còn một chiếc rơi khi đang trên đường tới đón Tổng thống. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, tới nay Ấn Độ vẫn tiếp tục sản xuất tiếp loại trực thăng Polaris này và nó còn được xuất khẩu cho khoảng 5 quốc gia khác trên thế giới bao gồm Israel, Nepal, Maldives,... Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Polaris của Ấn Độ thể hiện khả năng bay ấn tượng dù ẩn chứa sau đó là đầy rẫy sự nguy hiểm, chết chóc.

