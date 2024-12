Lính Ukraine than vãn về tình hình thảm khốc ở mặt trận Kursk

Kênh truyền hình Pháp La Chaîne Info (LCI) nổi tiếng về những phóng sự ở chiến trường Ukraine. Sau tuyên bố của Tướng Syrsky về tình hình khó khăn ở hướng mặt trận Kursk (điều rất hiếm gặp đối với một nhà lãnh đạo quân sự Ukraine), đã thúc đẩy LCI tiếp tục làm phóng sự về chiến trường Nga-Ukraine. Do Kursk nằm trong lãnh thổ Nga, nên các phóng viên của đài LCI không thể trực tiếp đến đó tác nghiệp, nhưng họ đã liên lạc được với một sĩ quan Quân đội Ukraine chiến đấu ở mặt trận Kursk. Người sĩ quan này đã kêu ca về tình hình thảm khốc đối với Quân đội Ukraine (AFU) ở mặt trận Kursk. Viên sĩ quan được LCI phỏng vấn cho biết, “đối với bộ binh của chúng tôi, chỉ có đường đi chứ không có đường về”. Sau các hoạt động phản công của Quân đội Nga (RFAF), quân Ukraine gặp khó khăn lớn trong việc giữ những khu vực đã chiếm được, với chiều rộng khoảng 13 km và sâu 11 km. Hiện Sudzha, Bolshaya và Malaya Loknya vẫn do AFU kiểm soát. Đồng thời, AFU phải liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công của RFAF, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng hỏa lực. Lính Ukraine ở Kursk nói rằng, các vị trí chỉ có thể giữ được nhờ việc liên tục tăng viện. Đồng thời, thi thể của những người lính Ukraine bị hy sinh không được sơ tán mà thậm chí còn không được chôn cất. Viên sĩ quan AFU được LCI phỏng vấn cho biết, “Hôm nay trận địa của đơn vị tôi đã bị xe tăng RFAF tấn công, hầu như tất cả mọi người đều hy sinh, tôi thậm chí còn không biết những người này. Đây đã là đợt thay quân thứ ba, thứ tư trong đơn vị của chúng tôi, từ khi đến Kursk”. Đồng thời cho biết thêm rằng, 75% binh sĩ trong đại đội của anh ta đã đào ngũ. Tuy nhiên, không có lệnh rút lui từ cấp trên, khi Tổng thống Zelensky sẵn sàng giữ đầu cầu Kursk bằng bất cứ giá nào. Vì mục đích này, những tân binh sẽ được tiếp tục chuyển đến đây, mà chỉ qua khóa huấn luyện sơ sài. Đồng thời, những tân binh mới tới, một là chết, hai là đào ngũ. Các tình nguyện viên Ukraine viết rằng, tại Lữ đoàn biệt động số 95 ở Kursk, tình hình đang tồi tệ hơn bao giờ hết. Đơn vị này không có một thiết bị tác chiến điện tử nào, do vậy binh lính của Lữ đoàn hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước UAV của Nga. Nhưng điều đó chưa phải là tệ lắm, theo các tình nguyện viên, 90% quân số của đơn vị này chưa từng tham chiến, kể cả chỉ huy. Điều này có nghĩa là họ thậm chí không tưởng tượng ra bất kỳ phương pháp chiến đấu nào với UAV. Và nói chung là chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Merkouris cũng bày tỏ viễn cảnh u ám đối với quân Ukraine tại mặt trận Kursk trên blog của mình. Theo ông, một thảm họa đang diễn ra đối với quân Ukraine ở Sudzha, trung tâm giao tranh ở Kursk, nơi quân Nga đang dần bao vây kẻ thù. Theo Merkouris, các đơn vị Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk, gặp vấn đề lớn về cung cấp hậu cần. Các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh của RFAF, nhằm vào quân dự bị, vũ khí và mọi thứ mà người Ukraine đang cố gắng chuyển đến Kursk, thông qua đầu cầu Sumy. Mặc dù hỏa lực của RFAF bắn phá dữ dội, tuy nhiên các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của AFU ở vùng Kursk vẫn nhận được tiếp tế. Nhưng do thời tiết xấu, đường sá lầy lội và giao thông khó khăn, đồ tiếp tế phải được vận chuyển bằng xe kéo, gắn với một chiếc xe địa hình. Kết quả là bánh xe ngập sâu trong bùn. Quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đã đăng tải đoạn video cho thấy họ đang cố gắng tìm kiếm ít nhất thứ gì đó phù hợp trong một đống bùn. Không biết vũ khí của phương Tây sẽ hoạt động như thế nào sau khi “tắm bùn” như vậy, chưa nói là thực phẩm và thuốc men. Kênh Rybar của Nga cho biết, quân Nga tiếp tục tiến về hướng Kursk, đánh bật đội hình Ukraine khỏi các vị trí chiếm đóng của họ và dần thắt chặt vòng vây quanh Sudzha. Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục đưa quân tăng viện tới khu vực Kursk chiếm đóng. Theo Bộ Tổng tham mưu RFAF, hiện AFU vẫn duy trì lực lượng tại Kursk gồm một lữ đoàn xe tăng, năm lữ đoàn bộ binh cơ giới, ba lữ đoàn tấn công đường không, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và bốn lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu RFAF, chỉ trong tháng 12, khoảng 15 tiểu đoàn của AFU đã được đưa đến Kursk. Nhưng hiện nay lực lượng tăng viện chủ yếu là tân binh mới được huy động và biên chế vào các lữ đoàn “tinh nhuệ”. Những tân binh của AFU sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công theo chiến thuật “biển người”, hoặc để bịt các lỗ hổng trong hàng phòng thủ; do vậy tỷ lệ hy sinh và đào ngũ rất lớn. Trung bình, lực lượng AFU ở vùng Kursk bị loại ra khỏi vòng chiến đấu từ 250-300 người một ngày. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Post). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới quy mô lớn vào Ukraine?

