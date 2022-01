Trinh sát cơ Mỹ quần thảo Donbass, chia sẻ tin tình báo với Ukraine

Theo tờ Forbes của Mỹ, hôm 27/12 vừa qua, hai máy bay trinh sát hiện đại nhất của Không quân Mỹ đã bay qua miền đông Ukraine, cách khu vực do các lực lượng dân quân ly khai kiểm soát chưa đầy 60 km. Hai chiếc máy bay này có tên gọi lần lượt là E-8C và RC-135V, đây cũng là những máy bay đầu tiên của Không quân Mỹ, bay công khai trên không phận Ukraine, sau 9 tháng khi Nga tập trung quân tại biên giới Ukraine. Người phát ngôn của NATO nói rằng, hiện Quân đội Nga đã tập hợp một lực lượng lớn ở biên giới, bao gồm khoảng 100.000 binh sĩ, 1.200 xe tăng, hàng trăm xe đặc chủng và nhiều hệ thống phòng không hiện đại. Tuy nhiên quân số Nga ở biên giới Ukraine giảm nhẹ trong những ngày gần đây, do Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 10.000 binh sĩ đã trở về căn cứ, sau khi hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 1 tháng. Quân đội Nga cũng tuyên bố rằng, các cuộc tập trận này, được tiến hành tại một số căn cứ quân sự của Nga gần Ukraine. Mặc dù vậy, hiện vẫn có rất đông quân đội Nga đóng tại biên giới Nga-Ukraine. Vào giữa tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo người Mỹ không nên đến Ukraine. Vì Nga có thể sẽ lên kế hoạch thực hiện các hành động quân sự lớn chống lại Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có thể giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới giữa Nga và Ukraine thông qua con đường ngoại giao. Đầu tháng 12, Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Chủ đề chính là tháo ngòi nổ Ukraine. Tổng thống Biden tuyên bố trên điện thoại rằng, nếu Nga có hành động quân sự, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế “vô cùng khắc nghiệt” đối với nước này. Sau đó, chính phủ Mỹ và Nga đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán vào tháng tới. Đồng thời Mỹ cũng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, khi Mỹ đã chuyển giao hàng tỷ USD vũ khí và thiết bị như radar, tàu tuần tra và tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine. Một nhóm quân sự của Mỹ gần đây cũng đã đến Ukraine, nhằm đánh giá mạng lưới phòng không của Ukraine, để Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí phù hợp. Và điều quan trọng, Mỹ hiện đang thu thập thông tin về khu vực biên giới, giữa Nga và Ukraine, và có thể chia sẻ với Ukraine. Cả E-8C và RC-135V đều là những máy bay trinh sát mặt đất rất hiện đại, trong đó E-8C là máy bay giám sát không đối đất đường dài tiên tiến, máy bay được trang bị radar mảng pha mạnh; nhưng đối tượng mà nó theo dõi không phải là mục tiêu trên không, mà là mục tiêu trên mặt đất. Radar của máy bay E-8C có thể quét liên tục các phương tiện di chuyển trên mặt đất trong một khoảng thời gian; đồng thời có thể phát hiện tốc độ và hướng di chuyển của xe. Còn máy bay RC-135V là máy bay thu thập thông tin tình báo tín hiệu. Máy thu tiên tiến của nó có thể phát hiện các tín hiệu điện từ khác nhau của đối phương, trong thời gian thực và có thể xác định vị trí, phân tích và xử lý mục tiêu. Các hoạt động phối hợp giữa E-8 và RC-135 có thể đóng vai trò bổ sung nhiệm vụ cho nhau. Loại trước có thể phát hiện xe tăng và các phương tiện khác của đối phương, trong khi loại thứ hai ghi lại các thông tin liên lạc khác nhau của đối phương. Sau nhiều lần bay trinh sát, hai máy bay này có thể vẽ bản đồ triển khai quân đội Nga gần biên giới Nga-Ukraine, để người chỉ huy có thể nắm được toàn bộ quân đội Nga tại đây. Nhưng Mỹ làm như vậy cũng có nhiều rủi ro, Nga cảnh báo Mỹ rằng, việc triển khai quân đội NATO đến gần biên giới Nga, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất; nhưng lời đe dọa này không ngăn cản Mỹ hành động, khi cả E-8C và RC-135 vẫn tiếp tục hoạt động. Nhiệm vụ của những trinh sát cơ này ở Miền Đông Ukraine, không chỉ là hành động theo dõi quân đội Nga, mà nó còn là một tín hiệu “cảnh báo”, của chính phủ Mỹ gửi tới Nga. Ngoài ra, hành động của máy bay trinh sát Mỹ hôm 27/12, cũng nêu bật tính phức tạp và mong manh của hệ thống giám sát Mỹ. Rất ít quốc gia hiện có cả máy bay trinh sát, giám sát mặt đất và máy bay thu thập tín hiệu điện từ. Có thể sắp tới, Không quân Mỹ sẽ loại khỏi biên chế hầu hết các máy bay do thám và giám sát mặt đất. Do loại máy bay E-8C to xác và bay chậm, không thể tồn tại gần mạng lưới phòng không của đối phương trong thời chiến, nên Không quân Mỹ sẽ loại bỏ loại máy bay này. Mặc dù Lục quân Mỹ đang thành lập đội bay giám sát mặt đất của riêng mình, nhưng Không quân sẽ ngày càng có ít máy bay giám sát mặt đất hơn. Cuối cùng, sẽ chỉ còn lại 10 máy bay không người lái Ball Eagle Block40 có khả năng giám sát mặt đất. Do đó, việc hai máy bay trinh sát E-8C và RC-135V của Không quân Mỹ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Ukraine hôm 27/12, có ý nghĩa rất lớn. Trong vài năm tới, quân đội Mỹ có thể khó tái tạo hành động này hơn. Nguồn ảnh: QQ.

