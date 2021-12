Nóng: "Sở chỉ huy bay" E-8C xuất hiện gần căn cứ lớn nhất của Nga

Việc Quân đội Nga tập trung trên các khu vực Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh và Rostov…đã biến nơi này thành nơi “nhòm ngó” của các phương tiện trinh sát mà Không quân Mỹ tiến hành. Điều này được biết đến sau khi các thông tin liên quan được CNN công bố, theo đó máy bay kiểm soát tấn công E-8C của Không quân Mỹ, đã thực hiện một sứ mệnh dài ngày ở vùng Donbass; và rõ ràng đây là hoạt động thường xuyên của Mỹ trên bầu trời ở khu vực này. Theo truyền thông Nga, máy bay E-8C là loại máy bay kiểm soát và chỉ huy, quản lý chiến trường của Không quân Mỹ. E-8C có nhiệm vụ theo dõi phương tiện dưới mặt đất, thu thập hình ảnh, chuyển tiếp hình ảnh chiến thuật từ các sĩ quan chỉ huy ở mặt đất và trên không. Chiếc E-8C của Mỹ bị phát hiện hoạt động trên tuyến giữa các khu dân cư Privolchanskoye và Novotroitskoye; khu vực đặc biệt chú ý là phần lãnh thổ của DPR và LPR và mục đích là trinh sát các hoạt động trên lãnh thổ Nga. Lãnh đạo Quân đội Nga gọi hành động của Mỹ tiến hành do thám trên vùng lãnh thổ Donbass là hành động khiêu khích; tiếp tục làm tình hình thêm căng thẳng. Đặc biệt là chỉ vài giờ sau khi xuất hiện của chiếc E-8C của Mỹ, sẽ diễn các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, có thể ông Biden định yêu cầu ông Putin rút Quân đội Nga ngay lập khỏi biên giới Ukraine. Còn cách đây vài giờ, tàu chiến Auvergne của Pháp đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật về phía tây bắc Bán đảo Crimea, khi tập trận với Hải quân Ukraine; việc này tạo ra một vụ khiêu khích nguy hiểm mới gần lãnh hải Nga. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, khinh hạm Auvergne của Pháp đã tiến hành tập trận cùng với các tàu chiến của Hải quân Ukraine; tham gia cuộc tập trận có sự tham gia của tàu đổ bộ hạng trung của Hải quân Ukraine “Yuri Olefirenko”. Phía Quân đội Nga cho rằng, việc Ukraine cùng với NATO đang thực hiện các hành động tập trận hải quân tấn công ở Biển Đen, rõ ràng là nhằm chống lại Nga. Đây cũng là cái cớ để Nga phản đối. Đáng chú ý là Pháp đã quyết định thực hiện các hành động như vậy, vì biết rõ rằng trong vòng hai tuần tới, một cuộc họp giữa các đại diện của NATO và Nga sẽ diễn ra, trong đó vấn đề ký kết các thỏa thuận giữa khối NATO và phía Nga, về vấn đề đảm bảo an ninh, sẽ được thảo luận. Theo truyền thông Ukraine, mục đích cuộc tập trận là để duy trì an ninh trong khu vực Biển Đen, nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng hợp đồng của thủy thủ đoàn các tàu chiến Ukraine và Pháp, theo tiêu chuẩn của NATO. Còn Estonia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây (hiện đã là thành viên của NATO), sẽ bàn giao tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ cho Lực lượng vũ trang Ukraine; điểm khác biệt là số tên lửa Javelin này, được Mỹ cho phép sử dụng ở Donbass. Sau khi phía Estonia thông báo cung tập tên lửa Javelin, mà nước này mua của Mỹ cho quân đội Ukraine; được biết Washington không có ý định cấm Kiev sử dụng các loại vũ khí này ở Donbass, vì số tên lửa này không được Mỹ bàn giao cho Ukraine, mà hiện của quốc gia khác. Ngoài ra Estonia có kế hoạch hỗ trợ Ukraine vũ khí và đạn dược trong tình hình an ninh khó khăn hiện nay. Năm ngoái, Estonia đã viện trợ 2.400 khẩu súng ngắn Makarov cho người Ukraine; và sắp tới là cung cấp pháo và đạn 122mm. Theo truyền thông Nga, việc Estonia có kế hoạch cung cấp tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, nhưng hoàn toàn không bị Mỹ phản đối. Mặc dù Mỹ đang cố gắng chứng tỏ rằng họ đang giữ lời hứa với Nga, về việc giảm leo thang ở Donbass, tuy nhiên giữa lời nói và hành động thường không đi liền với nhau. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc Quân đội Nga tập trung trên các khu vực Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh và Rostov…đã biến nơi này thành nơi “nhòm ngó” của các phương tiện trinh sát mà Không quân Mỹ tiến hành. Điều này được biết đến sau khi các thông tin liên quan được CNN công bố, theo đó máy bay kiểm soát tấn công E-8C của Không quân Mỹ, đã thực hiện một sứ mệnh dài ngày ở vùng Donbass; và rõ ràng đây là hoạt động thường xuyên của Mỹ trên bầu trời ở khu vực này. Theo truyền thông Nga, máy bay E-8C là loại máy bay kiểm soát và chỉ huy, quản lý chiến trường của Không quân Mỹ. E-8C có nhiệm vụ theo dõi phương tiện dưới mặt đất, thu thập hình ảnh, chuyển tiếp hình ảnh chiến thuật từ các sĩ quan chỉ huy ở mặt đất và trên không. Chiếc E-8C của Mỹ bị phát hiện hoạt động trên tuyến giữa các khu dân cư Privolchanskoye và Novotroitskoye; khu vực đặc biệt chú ý là phần lãnh thổ của DPR và LPR và mục đích là trinh sát các hoạt động trên lãnh thổ Nga. Lãnh đạo Quân đội Nga gọi hành động của Mỹ tiến hành do thám trên vùng lãnh thổ Donbass là hành động khiêu khích; tiếp tục làm tình hình thêm căng thẳng. Đặc biệt là chỉ vài giờ sau khi xuất hiện của chiếc E-8C của Mỹ, sẽ diễn các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, có thể ông Biden định yêu cầu ông Putin rút Quân đội Nga ngay lập khỏi biên giới Ukraine. Còn cách đây vài giờ, tàu chiến Auvergne của Pháp đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật về phía tây bắc Bán đảo Crimea, khi tập trận với Hải quân Ukraine; việc này tạo ra một vụ khiêu khích nguy hiểm mới gần lãnh hải Nga. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, khinh hạm Auvergne của Pháp đã tiến hành tập trận cùng với các tàu chiến của Hải quân Ukraine; tham gia cuộc tập trận có sự tham gia của tàu đổ bộ hạng trung của Hải quân Ukraine “Yuri Olefirenko”. Phía Quân đội Nga cho rằng, việc Ukraine cùng với NATO đang thực hiện các hành động tập trận hải quân tấn công ở Biển Đen, rõ ràng là nhằm chống lại Nga. Đây cũng là cái cớ để Nga phản đối. Đáng chú ý là Pháp đã quyết định thực hiện các hành động như vậy, vì biết rõ rằng trong vòng hai tuần tới, một cuộc họp giữa các đại diện của NATO và Nga sẽ diễn ra, trong đó vấn đề ký kết các thỏa thuận giữa khối NATO và phía Nga, về vấn đề đảm bảo an ninh, sẽ được thảo luận. Theo truyền thông Ukraine, mục đích cuộc tập trận là để duy trì an ninh trong khu vực Biển Đen, nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng hợp đồng của thủy thủ đoàn các tàu chiến Ukraine và Pháp, theo tiêu chuẩn của NATO. Còn Estonia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây (hiện đã là thành viên của NATO), sẽ bàn giao tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ cho Lực lượng vũ trang Ukraine; điểm khác biệt là số tên lửa Javelin này, được Mỹ cho phép sử dụng ở Donbass. Sau khi phía Estonia thông báo cung tập tên lửa Javelin, mà nước này mua của Mỹ cho quân đội Ukraine; được biết Washington không có ý định cấm Kiev sử dụng các loại vũ khí này ở Donbass, vì số tên lửa này không được Mỹ bàn giao cho Ukraine, mà hiện của quốc gia khác. Ngoài ra Estonia có kế hoạch hỗ trợ Ukraine vũ khí và đạn dược trong tình hình an ninh khó khăn hiện nay. Năm ngoái, Estonia đã viện trợ 2.400 khẩu súng ngắn Makarov cho người Ukraine; và sắp tới là cung cấp pháo và đạn 122mm. Theo truyền thông Nga, việc Estonia có kế hoạch cung cấp tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, nhưng hoàn toàn không bị Mỹ phản đối. Mặc dù Mỹ đang cố gắng chứng tỏ rằng họ đang giữ lời hứa với Nga, về việc giảm leo thang ở Donbass, tuy nhiên giữa lời nói và hành động thường không đi liền với nhau. Nguồn ảnh: Pinterest.