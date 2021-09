Triển lãm hàng không Chu Hải: Xuất hiện toàn máy bay cũ!

Triển lãm hàng không Chu Hải đã chính thức được khai mạc tại Trung Quốc. Đây là năm thứ 13 triển lãm được tổ chức, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, triển lãm năm nay không có quá nhiều sự đột phá, chủ yếu có sự góp mặt của những loại máy bay đang được Trung Quốc sử dụng. Nổi bật nhất trong triển lãm có lẽ là máy bay trực thăng Z-20, đây là phiên bản trực thăng được Trung Quốc nhái lại từ BlackHawk do Mỹ sản xuất, nhưng có thêm nhiều cải tiến cực kỳ đáng giá.Máy bay cảnh báo sớm KJ-500 của không quân Trung Quốc xuất hiện trong triển lãm hàng không Chu Hải. Oanh tạc cơ chiến lược gần 70 năm tuổi của Trung Quốc - chiếc H-6 cũng xuất hiện trong triển lãm hàng không lần này. Máy bay vận tải chiến lược Y-20 của Trung Quốc - loại vận tải cơ chiến lược mới nhất, có khả năng vận tải nặng nhất trong biên chế Không quân Trung Quốc hiện nay. Tiêm kích - bom JH-7 của Không quân Trung Quốc cũng xuất hiện tại triển lãm hàng không năm nay, nhưng có vẻ ngoài không có gì quá mới mẻ. Các trực thăng vũ trang của Trung Quốc cũng tương tự, không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế, cũng như khả năng mang vũ khí. Máy bay chiến đấu đa năng J-16 do Trung Quốc tự phát triển - đây là loại tiêm kích thế hệ 4++ nội địa hiện đại nhất của Trung Quốc, tính tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, triển lãm hàng không Chu Hải năm nay còn có sự góp mặt của các tiêm kích J-10 với màn trình diễn trên không cực kỳ mãn nhãn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, triển lãm hàng không Chu Hải năm nay có quy mô không quá lớn, với ít nhà thầu góp mặt và số lượng người ghé thăm cũng không nhiều. Nổi bật nhất trong triển lãm hàng không Chu Hải năm nay, có lẽ là những loại máy bay không người lái cỡ lớn của Trung Quốc, với thiết kế cực kỳ đặc biệt, và hiệu năng tác chiến được quảng cáo là rất cao. Nỗ lực nghiên cứu của Trung Quốc đã cho ra đời nhiều loại máy bay không người lái, nhưng thực tế dàn UAV do Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài, lại không thực sự gặt hái được thành công. Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã thiết kế được ít nhất 300 mẫu máy bay không người lái quân sự, tuy nhiên chỉ có rất ít trong số đó, được sản xuất hàng loạt và sử dụng ở quy mô lớn. Nguồn ảnh: QQ. Màn trình diễn mãn nhãn của các tiêm kích J-10 tại triển lãm hàng không Chu Hải. Nguồn: QQ.



