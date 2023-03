Trận quyết định ở Bakhmut bắt đầu, kho đạn của Nga thành mục tiêu

Tính đến ngày 1/3, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 371 ngày, trong khoảng thời gian hơn một năm này, cả Nga và Ukraine đã phải trả giá rất đắt để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Điều đầu tiên là trận chiến quyết định của Bakhmut đã bắt đầu. Theo các thông tin chiến sự mới nhất và tuyên bố của các chỉ huy chiến trường, Quân đội Nga đã bắt đầu tấn công sau khi bao vây Bakhmut trong một thời gian dài, Quân đội Ukraine đã chống trả quyết liệt. Nhưng theo tuyên bố của Quân đội Ukraine, quân Nga không nhiều ở Bakhmut, vì vậy đây có thể không phải là hướng tấn công chính của Nga, và họ có nhiều khả năng dùng Bakhmut để đánh lạc hướng nhiều hơn. Tuy nhiên, ở mặt phía Nam Bakhmut, quân Nga đã chọc thủng quốc lộ 0504 và điều xe bọc thép yểm trợ cho mũi tấn công của bộ binh. Hiện có thông tin Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở làng Ivanivsky và bắt đầu tấn công sâu hơn, trong khi lãnh đạo nhà nước Donetsk tự xưng (DPR) thân Nga Pushilin cho biết, Quân đội Nga đã kiểm soát tất cả các con đường dẫn đến Bakhmut và một số đơn vị đã đột nhập vào trung tâm thành phố. Ngay từ ngày 19/2, Quân đội Ukraine đã rút sở chỉ huy khỏi Bakhmut, hiện tại tình hình ở Bakhmut ngày càng trở nên bất lợi, các binh sĩ chiến đấu của Ukraine đã dần dần rời khỏi vị trí, Quân đội Ukraine cũng đã phá hủy đập hồ chứa nước Bắc Stavok ở phía tây bắc, nhằm ngăn cản đường tiến quân của quân Nga. Tuy nhiên, hành động này của Ukraine cũng tương đương với việc cắt đứt con đường tiếp tế hậu cần của chính Ukraine. Từ điểm này, Quân đội Ukraine đã hoàn toàn bỏ rơi Bakhmut; việc quân Nga tràn ngập Bakhmut, đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, có 2 thông tin về vũ khí, trang bị đáng được quan tâm; đó là theo tình báo Quân đội Nga, họ đã nhìn thấy xe tăng Leopard 2 của Ukraine mới nhận từ Ba Lan ở Chasov Yar, thị trấn phía tây Bakhmut; đây cũng là tuyến phòng thủ mới của Bakhmut. Từ phân tích quá trình phương Tây viện trợ cho Ukraine, lô xe này, nhiều khả năng là lô xe tăng đầu tiên của mẫu Leopard 2A4 do Ba Lan cung cấp. Tuy nhiên, đoạn đường giữa Bakhmut và Chasov Yar đã bị hỏa lực Nga khống chế, nên những chiếc xe tăng Leopard 2 này không thể băng qua khu vực phong tỏa. Do vậy nhiều khả năng phía Ukraine muốn bố trí những chiếc Leopard 2 được truyền thông phương Tây và Ukraine tung hô ầm ĩ này, ở tuyến phòng thủ Chasov Yar. Còn về việc Leopard 2 và T-90 loại xe tăng nào mạnh hơn, e rằng sẽ có câu trả lời trong tương lai không xa. Chiến trường Ukraine cũng có thêm loại “vũ khí mới”; tiến độ nhanh chóng của cuộc bao vây Bakhmut cũng không thể tách rời loại “vũ khí độ” của lính đánh thuê Wagner, đó là xe đánh bom tự sát. Một chiếc xe bọc thép được lính đánh thuê “độ lại”, khi lắp hệ thống điều khiển từ xa, bên trong chứa đầy thuốc nổ, sẽ làm vũ khí “mở cửa mở” lợi hại. Lợi dụng những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Ukraine, những "sát thủ lớn" này sẽ khai hỏa khi chúng tiếp cận các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Loại vũ khí “độ chế” này, từng hạ gục hơn 60 binh sĩ Ukraine một lúc. Điều thứ hai, là một lính Mỹ đã "đầu hàng" Quân đội Nga, mang nhiều thông tin tình báo quan trọng của Quân đội Ukraine cho quân Nga. Thoạt nghe có vẻ “kỳ lạ”, Mỹ rõ ràng không điều quân tham chiến, tại sao lại có binh sĩ đột nhiên “đầu hàng” quân Nga? Trên thực tế, hiện tại Quân đội Ukraine không chỉ có binh lính Ukraine đang chiến đấu, mà còn có nhiều người nước ngoài chiến đấu trong Quân đội Ukraine, với tên gọi “Quân đoàn quốc tế”. Và người lính "đào ngũ" này tên là John McIntyre, là một cựu quân nhân của Quân đội Mỹ. John McIntyre chiến đấu trong đội hình “Quân đoàn quốc tế”, thuộc Tiểu đoàn Sich Carpathian Ukraine. Theo McIntyre, bản thân anh ta đã lên kế hoạch lẻn vào Ukraine, sau khi có đủ thông tin sẽ lấy ra và giao cho Quân đội Nga. Quân Ukraine đã cử lực lượng bắn tỉa truy lùng anh ta, nhưng anh ta vẫn trốn thoát. Trên thực tế, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Quân đội Nga vẫn có nhiều tình nguyện viên người nước ngoài chiến đấu bên cạnh họ; ngoài lực lượng đa phần xuất thân ở Trung Đông, còn có không ít người đến từ Mỹ và các nước phương Tây khác. Nổi tiếng nhất là Russell Bentley, một cựu binh Mỹ rất “hot” trên mạng xã hội, từng công khai tuyên bố sẽ chiến đấu cùng Quân đội Ukraine đến cùng. Trong hoàn cảnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi chuyện như McIntyre xảy ra. Cuối cùng, hãy xem xét điều thứ 3. Quân đội Ukraine đang tập trung một số lượng lớn lực lượng ở phía tây nam nước này. Thông tin tức này có vẻ càng "lạ" hơn, khi chiến sự ở Donbass đang “nóng”, Quân đội Ukraine dù muốn mở mặt trận khác, cũng nên tìm cơ hội ở Kharkov hoặc Kherson; tại sao lại tập trung ở khu vực Transnistria? Cộng hòa Transnistria là một quốc gia ly khai chưa được công nhận, nằm trong dải đất hẹp giữa sông Dniester và biên giới Moldova - Ukraina. Trên thực tế, Transnistria ban đầu là một phần Cộng hòa Moldova và từng là một "vùng đất trọng yếu" của Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi Moldova tuyên bố độc lập, khu vực cánh tả của Transnistria không muốn đi theo Moldova, do một bộ phận đáng kể người dân nơi đây thuộc dân tộc Nga; vì vây họ đơn phương tuyên bố tách khỏi Moldova và thành lập nhà nước độc lập. Đồng thời khẳng định nước này "thuộc về" một phần của Liên bang Nga. Vậy điều này có liên quan gì đến việc Quân đội Ukraine tăng cường binh lực? Tất nhiên, ở quận Kobasna trên lãnh thổ Transnistria, ngoài hàng nghìn binh sĩ Nga đóng quân, còn có một kho đạn từng cất giữ 400.000 tấn vũ khí và đạn dược của Quân đội Liên Xô; dù Liên Xô đã tan rã nhưng số vũ khí này vẫn còn nguyên vẹn. Có thông tin cho rằng, còn ít nhất 200.000 tấn đạn dược trong đó có thể sử dụng, rất có thể đó là ý tưởng Quân đội Ukraine quyết “đánh úp” kho vũ khí này. Tuy phía Nga đã bác bỏ thông tin trên, nhưng vẫn không nên loại trừ bất cứ khả năng nào một cách tuyệt đối. Nếu Ukraine tấn công Transnistria, thì Romania và Moldova rất có thể sẽ dính líu vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng nên nhớ, Romania không chỉ là thành viên của NATO, mà Sư đoàn tấn công đường không 101 tinh nhuệ của Quân đội Mỹ cũng được triển khai tại đây.

