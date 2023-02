Đơn vị nào của Ukraine đang ngênh chiến với lính đánh thuê Wagner

Tiền thân của Lữ đoàn đổ bộ đường không (ĐBĐK) độc lập số 95 của Ukraine hiện nay, có thể được bắt nguồn từ Học viện quân sự Sumy của Nga Sa hoàng, được thành lập vào năm 1899. Tức là đơn vị có truyền thống hơn một trăm năm. Sau khi Ukraine độc lập vào năm 1992, dựa trên các sĩ quan dù từ Quân đội Liên Xô, Học viện quân sự Sumy được tổ chức lại thành Trung tâm huấn luyện quân dù, với biên chế là Lữ đoàn ĐBĐK độc lập 95 và chuyển Trung tâm đến Zhytomyr, một thành phố ở tây bắc Ukraine. Ngày 3/3/2014, khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ, Lữ đoàn ĐBĐK 95 nhanh chóng cơ động đến chiến trường miền Đông Ukraine và tham gia tấn công Slavyansk, thành trì của lực lượng dân quân Donbass. Sau khi quân đội Nga điều quân áp sát biên giới Ukraine vào tháng 2/2022, Lữ đoàn 95 cũng được huy động khẩn cấp. Theo các nguồn tin công khai, hiện Lữ đoàn ĐBĐK 95 được coi là đơn vị “thiện chiến nhất” trong Quân đội Ukraine, có biệt danh là "Lữ đoàn thịnh nộ". Căn cứ chính của Lữ đoàn đóng quân ở vùng Zhytomyr. Khẩu hiệu của Lữ đoàn 95 là "Sức mạnh - Dũng cảm- Danh dự". Nếu tìm hiểu biên niên sử về Lữ đoàn ĐBĐK 95, sẽ tìm thấy những khoảnh khắc gây tò mò. Hóa ra vào ngày 6/11/2021, lính dù của Lữ đoàn 95 đã được bí mật chuyển đến gần Gorlovka, để chiếm thành phố theo cái gọi là "kịch bản Croatia". Để thực hiện nhiệm vụ này, Lữ đoàn 95 đã được tăng cường bằng vũ khí hạng nặng, một minh chứng cho sự nghiêm túc trong ý định chiến lược của họ khi có tới ít nhất 61 xe tăng T-72 đã được triển khai tại đây (bằng hai tiểu đoàn xe tăng), một số lượng lớn pháo tự hành và nhiều hệ thống tên lửa. Phản ứng của Moscow vào thời điểm đó là kêu gọi rút các lực lượng vũ trang Ukraine về căn cứ của họ. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, lính dù của Lữ 95 tại căn cứ Zhytomyr đã được chuyển đến vùng Kherson, để ngăn chặn quân Nga tiến xa thêm về phía bắc. Theo các nguồn tin tình báo của Quân đội Nga, hiện Lữ đoàn 95 vẫn ở biên giới với Nga, nhưng không phải tất cả. Tuy nhiên, Lữ đoàn 95 cũng được coi là đơn vị chiến đấu bị thiệt hại ít nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo thông tin chưa được xác nhận, hiện chỉ có khoảng một nửa quân số của Lữ đoàn 95 bị thiệt hại; trong khi các đơn vị tương tự khác của Quân đội Ukraine đã phải thay quân nhiều lần. Vì sao Lữ đoàn ĐBĐK 95 bị tổn thất ít nhất? Đánh giá từ video được phát hành, đơn vị này với sự trợ giúp của những chiếc máy xúc nhỏ nhập khẩu của nước ngoài, nên đã xây dựng những hầm trú ẩn rất sâu, tương đương với hai tầng dưới lòng đất, giúp binh lính có thể trú ẩn an toàn và sử dụng camera chụp ảnh nhiệt để giám sát video ngoài trời. Hiện nay tình hình chiến trường tại khu vực Donetsk đang ở thế bất lợi cho Ukraine, đặc biệt là “cối xay thịt” Bakhmut; vì vậy, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tích cực tuyển quân, tăng cường cho Lữ đoàn 95, sẵn sàng đối đầu với lực lượng lính đánh thuê Wagner “lỳ đòn” nhất của Nga hiện nay. Còn theo các nguồn tin tình báo của Nga, có thể vào đúng thời điểm đầu tháng 3, Quân đội Ukraine có kế hoạch cho một cuộc “phản công quyết định”. Tuy nhiên Quân đội Nga cũng chuẩn bị phát động tổng tấn công trên toàn mặt trận, thậm chí là được cho là lớn nhất từ đầu cuộc chiến đến nay. Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công của Quân đội Nga sẽ bắt đầu dọc theo toàn bộ chiến tuyến, nhiều khả năng chiến dịch sẽ bắt đầu trước ngày 16/2. Thông tin nói trên được cung cấp bởi tờ Financial Times của Anh; tuy nhiên trước đó đã có sự rò rỉ từ những người lính đánh thuê Wagner của Nga. Trong những ngày gần đây, các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo về chiến dịch quân sự lớn sắp xảy ra của Quân đội Nga, mặc dù họ đưa ra những mốc thời gian khác nhau. Theo các quan chức Ukraine, Moskva tìm cách giành lại thế chủ động và kiểm soát phần còn lại của Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov hôm 5/2/2023 cho biết, có dấu hiệu quân Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới ở Donbass và các khu vực phía Nam vào cuối tháng này, nơi họ hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ. Nga có vẻ sẽ chớp thời cơ tấn công trước khi xe tăng phương Tây tới chiến trường Ukraine và một cuộc tấn công vào thời điểm này sẽ cho phép họ nắm thế chủ động trước khi xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của phương Tây tới để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine; tờ Financial Times nói rõ. Cho tới lúc này vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga về một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra. Nhưng hiện tại, mọi phương tiện tình báo của NATO đã được triển khai để sẵn sàng nắm tình hình; và một ngày trước đó, một UAV trinh sát tầm cao của Mỹ đã tiếp cận vùng trời Krasnodar, có lẽ nó đang giám sát hoạt động quân sự của Nga.

