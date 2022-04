Trận chiến Donbass, 100.000 binh sĩ Ukraine liệu có đủ?

Theo tin tức mới nhất, sau khi kết thúc trận chiến đô thị ở Mariupol, Quân đội Nga đã tiến quân về phía Tây và mở một chiến dịch bao vây và tiêu diệt quy mô lớn tại Donbass. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã bước sang một giai đoạn mới. Theo thông tin từ báo chí Nga, từ tối ngày 18 đến ngày 19, Quân đội Nga đã tập trung một lượng lớn hỏa lực pháo binh và tiến hành một cuộc pháo kích dữ dội và “chưa từng có” trên mặt trận dài 500 km từ Kharkiv đến Donetsk. Tiếng nổ của các vụ phóng tên lửa khác nhau và các loại pháo cỡ lớn làm rung chuyển mặt đất. Hỏa lực của quân Nga đã phá hủy 1.260 mục tiêu quân sự của Ukraine và hoàn thành khối lượng mục tiêu trong một đêm, bằng cả một tháng qua. Có thể thấy, sau khi buông tay, không còn e dè, hỏa lực của Quân đội Nga mới có thể phát huy hết lợi thế, sức công phá mạnh kinh hoàng, đúng như những gì trước kia truyền thông phương Tây thường mô tả. Quân đội Nga cũng bằng các hành động thực tế của mình, để chứng minh rằng, nguyên nhân khiến các hoạt động tác chiến trong giai đoạn trước không đạt yêu cầu, chủ yếu là do vấn đề họ lo sợ vấn đề thương vong dân sự. Và thứ hai, hỏa lực của Quân đội Nga đang tiến hành ở mặt trận Donbass, cũng phản ánh rằng, trước đó, phía Nga đã có tâm lý “không quyết đoán” trong chiến lược, dẫn đến “sự do dự” trong quá trình tiến hành chiến dịch. Tuy nhiên, thiện chí của Nga giai đoạn đầu chiến dịch đã không mang lại phản ứng như họ mong đợi; ngược lại không những mất quân, mà còn khiến Hạm đội Biển Đen mất “soái hạm” chủ lực; đồng thời bị phương Tây và Ukraine chế giễu là “yếu kém”. Tại thời điểm này, nội bộ cấp cao của Nga cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo và đạt được đồng thuận. Vì không có hy vọng “đánh nhanh, thắng nhanh”, nên chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc”, tập trung giành quyền kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine; chia Ukraine thành hai, tạo ra một vùng đệm chiến lược có độ sâu từ 300 đến 500 km. Hiện tại, giao tranh ở khu đô thị Mariupol đã kết thúc. Chỉ trong khu vực Nhà máy thép Azovstal, có hơn 1.000 lính của Tiểu đoàn Azovstal và lính đánh thuê nước ngoài, vẫn đang chiến đấu cố thủ trong các đường hầm của Nhà máy. Điều đáng nói là sau khi quyết định “không e dè”, sức chiến đấu của Quân đội Nga mới bộc lộ hết, đã khiến phương Tây phải kinh ngạc, khi quân Nga chỉ mất hai giờ, từ khi đưa tối hậu thư, đến khi kết thúc trận chiến trong thành phố. Phía tình báo tín hiệu của Ukraine, cũng đã chặn được cuộc gọi vô tuyến của chỉ huy tiền phương Nga, cho thấy họ chuẩn bị gây bất ngờ lớn cho người Ukraine. Có thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã bị nghi ngờ sử dụng bom nhiệt áp cỡ lớn, nặng 3 tấn trong trận đánh cuối cùng. Người ta nói rằng, sau khi đám mây hình nấm trắng bốc lên bên trong nhà máy thép Mariupol, sóng xung kích dữ dội đã liên tục cuốn phăng mọi đồ vật trên mặt đất, và cảnh tượng giống như ngày tàn. Chỉ huy Nga cho biết trên đài vô tuyến: Khu vực mục tiêu đã được san bằng mặt đất, theo đúng mệnh lệnh. Theo thông tin trước chiến tranh, tập đoàn quân ở miền Đông của Quân đội Ukraine hiện có khoảng 100.000 người, và Tiểu đoàn Azov có tổng cộng gần 3.000 người, tất cả đang đứng trước ngưỡng gần như bị xóa sổ. Hơn một nghìn quân liều chết của Tiểu đoàn Azov còn lại bị chặn trong boongke và không thể ra ngoài, và Quân đội Nga không có ý định chơi tiến hành chiến đấu trong đường hầm với đối thủ của họ, mà chặn lối ra vào và để lực lượng này tiêu hao dần vì đói khát và dịch bệnh. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, mặc dù trình độ tin học hóa của Quân đội Nga không cao, nhưng lợi thế về hỏa lực là khá rõ ràng; hơn nữa sau hơn 50 ngày khởi động chiến đấu thực tế, Quân đội Nga đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu. Các nhiệm vụ hậu cần khác nhau, cũng đang hoạt động một cách có trật tự và hiệu quả. Cần phải khẳng định rằng, miễn là bản thân Nga không mắc phải những sai lầm lớn về mặt chiến lược, thì việc chiếm hoàn toàn khu vực Donbass trong ba tuần tới, là hoàn toàn có thể, và Moscow có thể hy vọng rằng, các trận chiến quy mô lớn ở Ukraine, sẽ hoàn toàn kết thúc trong vòng 100 ngày. Nhưng đây không phải là sự kết thúc. Theo phía Mỹ, đây có thể là sự khởi đầu của một tình huống mới. Giới phân tích suy đoán rằng, Mỹ và NATO chắc chắn sẽ tiếp tục hỗ trợ miền Tây Ukraine để đối đầu với miền Đông Ukraine do Nga kiểm soát, và các cuộc chiến tranh lẻ tẻ giữa hai bên có thể tiếp tục trong một thời gian dài.

