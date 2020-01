Top 10 xe tăng "xịn" nhất năm qua do Nga xếp hạng

Đứng ở vị trí thứ 10 là xe tăng Arjun Mark II do Ấn Độ thiết kế. Loại xe tăng này lần đầu tiên được ra mắt năm 2011, tuy nhiên phải tới năm 2017 mới chính thức hoàn thiện. Nguồn ảnh: Rumililtary. Ở vị trí thứ 9 là xe tăng Type 99A2 của Trung Quốc. Xe được trang bị động cơ 1500 mã lực, có hệ thống nạp đạn tự động và được coi là mạnh hơn cả T-90MS của Nga. Nguồn ảnh: Rumililtary. Ở vị trí tiếp theo là cỗ xe tăng từng mang danh đắt nhất thế giới - chiếc Leclerc. Loại xe tăng do Pháp sản xuất này có giá lên tới gần 10 triệu USD một chiếc, có cơ chế nạo đạn tự động, được tối ưu hoá cho việc tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Rumililtary. Ở vị trí thứ 7 là loại xe tăng an toàn nhất thế giới - xe tăng Challenger 2. Loại xe tăng này sử dụng nòng pháo 120mm, động cơ 1200 mã lực và quan trọng nhất là vỏ bọc chất liệu đặc biệt, khiến cho Challenger 2 tới nay vẫn chưa từng bị hạ bởi đối phương trên chiến trường. Nguồn ảnh: Rumililtary. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 6 với loại xe tăng mang tên K2 Black Panther. Loại xe tăng này sử dụng cỡ nòng 120mm cùng cơ chế nạp đạn tự động cho tốc độ bắn đến "kinh hồn bạt vía" - 15 viên mỗi phút - tương đương 4 viên mỗi giây. Nguồn ảnh: Rumililtary. Đứng trên K2 Black Panther một bậc và được coi là cảm hứng để Hàn Quốc chế tạo ra xe tăng K2 đó là xe tăng BM Oplot - phiên bản hiện đại hoá sâu của xe tăng T-84 với cỡ nòng 125mm cùng cơ cấu nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Rumililtary. Đứng ở vị trí thứ tư là xe tăng T-90AM. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với xe tăng chủ lực Abrams của Mỹ. Xe sử dụng nòng pháo cỡ 125mm, giáp mô-đun cùng với động cơ 1130 mã lực. Nguồn ảnh: Rumililtary. Trên T-90AM một bậc là xe tăng Abrams phiên bản M1A2 SEP của Mỹ. Loại xe tăng này cung cấp hệ thống phòng thủ chủ động mới, có khả năng làm mù đầu đạn dẫn đường của đối phương. Nguồn ảnh: Rumililtary. Leopard 2 đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, là loại xe tăng tốt bậc nhất thế giới xứng đáng với quê hương nơi nó ra đời - nước Đức - nơi được mệnh danh là "những cỗ xe tăng". Nguồn ảnh: Rumililtary. Và tất nhiên, do đây là bảng xếp hạng của Nga nên ở vị trí thứ nhất là xe tăng chủ lực T-14 Armata - loại xe tăng hiện đại thế hệ mới tới nay vẫn đang gây tranh cãi rằng... có nên lắp toa-let bên trong xe hay không. Nguồn ảnh: Rumililtary. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-90M của Nga thể hiện khả năng của mình trên chiến trường.

