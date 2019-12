Vì sao xe tăng chủ lực T-90 Việt Nam lại gài một thanh gỗ lớn phía sau?

Một trong những điểm đặc biệt của các dòng xe tăng do Liên Xô/Nga sản xuất đó là dù hiện đại đến mấy, xe vẫn có một trang bị truyền thống đó là một thanh gỗ rất lớn ở phía sau thân. Trang bị này xuất hiện trên gần như mọi loại xe tăng chủ lực, được đặt ở phía thân sau kèm theo đó làm một sợi cáp rất dày. Nhiệm vụ chính của thanh gỗ này là để giúp các xe tăng chủ lực nói chung và T-90 của Việt Nam nói riêng thoát khỏi bùn lầy khi chẳng may bị kẹt khi hành quân ở địa hình khó. Với chiều dài chính bằng chiều rộng của xe, thanh gỗ sẽ được sử dụng để chèn xích giúp xe tăng chủ lực bò ra khỏi nơi sa lầy một cách dễ dàng. Cũng tại phía sau xe, còn có một đoạn dây cáp làm bằng thép kích thước lớn, được sử dụng để làm cáp kéo xe tăng di chuyển trong trường hợp xe bị hỏng hoặc bị sa lầy. Với những trang bị này, chỉ cần hai chiếc xe tăng T-90 di chuyển cùng nhau, chúng có thể kéo nhau vượt qua mọi loại địa hình dù khắc nghiệt đến đâu. Nguồn ảnh: Rumil. Khác với xe tải thông thường, xe tăng thường không được trang bị tời kéo do chúng có trọng lượng quá lớn, giả sử trong trường hợp được trang bị tời cũng rất khó hoạt động vì không có mấy thân cây đủ sức chịu đựng sức ì của những chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: Rumil. Vậy nên, sợi cáp to bản cùng với thanh gỗ chắn hậu chính là hai thứ công cụ đơn giản và duy nhất giúp xe tăng chủ lực T-90 cùng kíp lái thoát khỏi tình trạng lún, sình. Nguồn ảnh: Rumil. Được sản xuất bởi Liên Xô/Nga, loại xe tăng T-90 trước nhất cần phải được trang bị đầy đủ công cụ để có thể hoạt động được trên đất nước rộng lớn, nhiều kiểu địa hình phức tạp và khắc nghiệt như Liên Xô/Nga. Nguồn ảnh: Rumil. Khi đã có thể vượt qua được đủ mọi loại địa hình ở Nga, chắc chắn xe tăng T-90 sẽ hoạt động tốt ở mọi điều kiện địa hình tại Việt Nam chỉ với những công cụ thô sơ mà hiệu quả này. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-90 thể hiện khả năng cơ động của mình.

