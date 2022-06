Tổng thống Zelensky: Ukraine chịu tổn thất “đau đớn”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất rất nghiêm trọng, tại các khu vực Donetsk và Kharkov. Với việc Tổng thống Zelensky thừa nhận những tổn thất rất nghiêm trọng, điều này có thể cho thấy việc mất kiểm soát đối với một vùng lãnh thổ nhất định và cùng với đó, là sự mất mát về nhân lực của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, tổn thất lớn nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine là ở thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Lugansk và các khu định cư lân cận; nơi đây cũng đang diễn ra những trận giao tranh ác liệt giữa Quân đội Ukraine và quân Nga. “Những trận chiến tàn bạo nhất là ở Severodonetsk và ở tất cả các thành phố và khu vực lân cận như trước đây. Thật không may, có những mất mát và rất đau đớn”, nhà lãnh đạo Ukraine nói trong bài phát biểu tiếp theo. Tổng thống Zelensky không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào, tuy nhiên nếu tính đến thực tế là tổn thất “tiêu chuẩn” cho quân đội Ukraine, trong một ngày lên tới khoảng một trăm người, thì trên thực tế, những tổn thất của Quân đội Ukraine trong những ngày qua, có thể lớn gấp nhiều lần so với tuyên bố của Kiev. Được biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đang mất dần quyền kiểm soát đối với thành phố Severodonetsk; mặc dù Kiev tuyên bố, đã nỗ lực chuyển sang phản công, tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút hoàn toàn khỏi Severodonetsk. Trong nỗ lực giúp đỡ Ukraine, để có thể đương đầu với Nga, phương Tây đã viện trợ nhiều loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine, trong đó có hơn 300 xe tăng T-72M1 của Ba Lan; đây là số xe tăng mà Ba Lan được Liên Xô viện trợ, khi còn là đồng minh trong khối quân sự Hiệp ước Warszawa. Gần đây, một tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine, gồm 30 xe tăng hạng nặng T-72M1, đã bị quân Nga tiêu diệt trong cuộc phản công. Số xe T-72M1 này, tương đương với gần 12,5% tổng số xe tăng mà phía Ba Lan chuyển giao cho Ukraine; điều này cho thấy tổn thất cực kỳ lớn của Quân đội Ukraine. Như chuyên gia quân sự Nga Evseev lưu ý, hiệu quả của việc cung cấp xe tăng, xe bọc thép cho Quân đội Ukraine đang bị đặt một dấu hỏi rất lớn, vì với những tổn thất lớn như vậy, xe tăng Ukraine giao cho Ba Lan có thể xóa sổ vào tháng 7, trong khi nguồn cung mới chưa tìm được. “Và có bao nhiêu xe tăng Ba Lan bị thiêu rụi gần Kiev, khi chúng đang được sửa chữa trong các nhà máy sửa chữa xe tăng? Và bao nhiêu xe tăng Ba Lan đã bị phá hủy ở những nơi khác? Ngoài ra còn có bao nhiêu binh lính Ukraine trong những chiếc xe tăng Ba Lan bị phá hủy này không? Khi đến 30 xe tăng (tương đương một tiểu đoàn xe tăng) bị tiêu diệt, chỉ trong một lần tấn công của Quân đội Nga”, chuyên gia Evseev phân tích. Trong khi đó, số xe chiến đấu bộ binh BMP-1 mà Hy Lạp hứa chuyển giao cho Ukraine là 200 chiếc, nhưng trên thực tế, Kiev sẽ nhận được không quá 30 chiếc. Điều này đã được Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis công bố ngày hôm qua. Trước đó Hy Lạp đã đồng ý chuyển giao cho Ukraine tất cả số xe BMP-1 hiện đang có trong biên chế quân đội Hy Lạp (200 chiếc), nhưng với điều kiện chúng phải được thay thế bằng các xe BMP do phương Tây sản xuất, cụ thể là Marder của Đức. Người Đức đồng ý, hiệp định được ký kết, nhưng vì một số lý do mà xe chiến đấu bộ binh của Hy Lạp chưa tới Ukraine. Tuy nhiên, người Hy Lạp xảo quyệt tuyên bố rằng, họ sẵn sàng chuyển giao thiết bị của họ cho Quân đội Ukraine, nhưng chỉ sau khi người Đức chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh Marder đã hứa cho họ. Người Đức đã phải xuất kho nguồn dự trữ 30 chiếc Marder, để chuyển tới Hy Lạp, đúng bằng số lượng BMP-1 được đưa đến Ukraine. Tuy nhiên dư luận Hy Lạp đang sục sôi, khi cho rằng chiến tranh ở Ukraine còn xa, còn người Thổ ở rất gần. Aten cần phải bảo vệ mình bằng vũ khí, chứ không phải bằng niềm tin.

