Vũ khí hạng nặng phương Tây có thay đổi cục diện ở Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Shoigu vẫn đang liên tục cập nhật những thông tin tình báo mới nhất của Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine. Thông tin chiến sự mới nhất cho thấy, khu vực dân cư ở thành phố Sieverodonetsk và phần lớn tả ngạn sông Severo Donets, đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Cũng trong 10 ngày qua, quân đội Nga tiếp tục phá hủy hàng chục loại vũ khí, trang thiết bị viện trợ của nước ngoài cho Ukraine. Điều đáng chú ý là pháo tự hành M109A3 lần đầu tiên xuất hiện trong chiến lợi phẩm của quân đội Nga, và loại pháo này cũng chỉ vừa được huy động tới Ukraine. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau khi xuất hiện trên chiến trường miền Đông Ukraine, 1 khẩu đội pháo tự hành M109A3 đã bị quân Nga phá hủy; ngoài ra còn 2 siêu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần đầu tiên pháo tự hành 155mm M109A3 xuất hiện trong báo cáo chiến đấu của quân đội Nga; trong tháng trước, Na Uy tuyên bố sẽ viện trợ 20 pháo tự hành 155mm M109A3 cho Ukraine. Kết quả là nó đã bị quân Nga đánh úp ngay khi vừa đến, ngoài ra pháo xe kéo M777 do Mỹ viện trợ, vừa đến đã bị phá hủy. Sau khi được Na Uy viện trợ pháo tự hành M109A3, một quan chức cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã khen ngợi tính năng kỹ chiến thuật của loại pháo này; thậm chí còn so sánh nó với pháo tự hành do Liên Xô sản xuất và cho rằng, tính năng của loại pháo này, vượt xa những loại pháo mà Quân đội Ukraine đang sở hữu. Theo quan chức Bộ Tổng tham mưu Ukraine, pháo tự hành M109A3 không chỉ hoạt động đơn giản, mà hỏa lực rất chính xác, tầm bắn xa. Nhưng kết quả là chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nó đã bị quân Nga tấn công phá hủy. Nhưng trong video phóng sự mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố, người xem có thể thấy UAV cảm tử của Nga tấn công lựu pháo tự hành M109A3GN 155mm và “siêu pháo” M777, khi những khẩu đội pháo này vừa vào chiếm lĩnh trận địa bắn. Trong video, huyền thoại về “siêu pháo” của Mỹ dường như đã bị xé vụn. Có vẻ như Mỹ không yên tâm lắm về những loại vũ khí hiện đại mà họ viện trợ cho Ukraine, và điều này cũng cho thấy lòng tự tin của Mỹ vào Ukraine không cao; đặc biệt là Mỹ lo ngại những vũ khí hiện đại này sẽ rơi vào tay Nga và Nga sẽ khám phá những bí mật công nghệ tối tân này của họ. Với “siêu pháo” M777 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã bị tháo bỏ một số hệ thống điện tử quan trọng như máy tính đường đạn kỹ thuật số, radar đo tốc độ, hệ thống truyền thông tin dữ liệu theo thời gian thực… Nếu như vậy, những khẩu pháo M777 mà Ukraine được viện trợ, cũng không khác tính năng những khẩu pháo thông thường của Quân đội Ukraine, khi không thể bắn đạn có điều khiển Excalibur. Còn những khẩu pháo tự hành của Na Uy viện trợ cho Ukraine, đều được Mỹ sản xuất vào thập niên 1970. Phiên bản M109A3GN là phiên bản giành cho Quân đội Na Uy dựa trên khung gầm bọc thép bánh xích, được nâng cấp từ M109G lên cấu hình M109A3GN trong nửa cuối những năm 1980. Theo Military Balance 2021, quân đội Na Uy có tổng cộng 48 pháo tự hành bánh xích 155mm, bao gồm 24 khẩu K9 Thunder của Hàn Quốc và 24 khẩu M109A3GN; nhưng số pháo M109A3GN sẽ sớm được rút khỏi biên chế. Trước đó vào tháng 12 năm 2019, Na Uy đã lựa chọn 24 khẩu pháo tự hành 155 mm K9 Thunder, do Hàn Quốc sản xuất, để thay thế cho các khẩu M109A3GNM của họ, đã có từ những năm 1960 và khó có thể đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Tổng số có 14 khẩu pháo M109A3GNM được Quân đội Na Uy nâng cấp từ phiên bản M109A3GN vào năm 2007 và chỉ số này còn trong biên chế, số còn lại được đưa vào kho niêm cất. Gói nâng cấp bao gồm hệ thống liên lạc nội bộ và các hệ thống định vị và dẫn đường mới. Những khẩu M109A3GN mà Na Uy viện trợ cho Ukraine là số pháo không được nâng cấp và đưa vào niêm cất; nhưng trước đó được thay nòng pháo mới của Đức, cho phép bắn các loại đạn 155 mm cải tiến, bao gồm cả đạn nổ phá, chiếu sáng và đạn khói; tầm bắn tối đa 24.700 m. Khi sử dụng đạn tăng tầm, tầm bắn tối đa có thể tới 30.000 m. Hiện nay, vũ khí phương Tây viện trợ cho Quân đội Ukraine, đều đã bị cắt bớt tính năng, nhất là với những vũ khí hạng nặng và vũ khí chống tăng. Nhưng trước hỏa lực quá mạnh và ưu thế chiến trường vượt trội của Quân đội Nga, những vũ khí của phương Tây viện trợ cho Quân đội Ukraine không thể phát huy tác dụng.

