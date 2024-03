Tổng cục tình báo Ukraine là mục tiêu hàng đầu của tên lửa Kinzhal

Theo tin tức từ hãng tin Sputnik của Nga và các phương tiện truyền thông khác, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/3, Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine sau 44 ngày tạm dừng. Tờ Pravda của Ukraine tiết lộ, trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/3, Quân đội Nga đã sử dụng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng 29 loại tên lửa hành trình khác để tiến hành tấn công nhằm vào Kiev. Trong cuộc tấn công tên lửa trên của Nga, trung tâm Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine là mục tiêu được nhằm đến nhiều nhất; nhưng Quân đội Ukraine tuyên bố đánh chặn và bán hạ thành công tất cả các tên lửa này. Ukraine tuyên bố bắn hạ 31/31 tên lửa của Nga; do kết quả đánh chặn quá cao của phòng không Ukraine, nên ngay cả truyền thông Anh cũng không tin. Còn Nga nhanh chóng đưa ra thông tin rằng, cuộc tấn công được chia làm 3 đợt và hoàn thành trong vòng 20 phút; “tất cả tên lửa đều trúng mục tiêu”. Chiến thuật phóng tên lửa của Nga vào các mục tiêu quan trọng thường được thực hiện theo hai đợt: đợt một tấn công bất ngờ vào mục tiêu; ba phút sau, đợt không kích thứ hai bắt đầu, điểm rơi tên lửa cách mục tiêu đầu tiên 300m. Mục đích là có thể tiêu diệt những người còn sống trong đợt tấn công đầu đang chạy trốn khỏi khu vực. Do trụ sở Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine là mục tiêu bảo vệ chính của hệ thống phòng không Ukraine, nên lần này Quân đội Nga đã thực hiện tấn công bằng ba đợt, chứ không phải hai đợt. Trong đợt tấn công đầu tiên, Quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal, có chức năng tấn công xuyên mặt đất, mục đích xuyên vào sở chỉ huy trong hầm ngầm, là trung tâm chỉ huy của Cục Tình báo Quân đội Ukraine. Trong đợt tấn công thứ hai, Nga tiếp tục thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa Iskander để tiêu diệt các nhân viên tình báo cấp cao của Quân đội Ukraine một cách hiệu quả hơn. Nhưng do kế hoạch tấn công Tổng cục Tình báo Ukraine đã bị lộ, nên bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn quyết liệt. Quân đội Nga đã phát động đợt tấn công thứ ba sau làn sóng tấn công thứ hai thông thường. Bằng cách này, ngoài việc tấn công các nhân viên tình báo và hệ thống phòng không của Quân đội Ukraine, ngay cả lực lượng chữa cháy tinh nhuệ của Quân đội Ukraine tới giải cứu họ, cũng trở thành mục tiêu tấn công. Vì Bộ Quốc phòng Nga đã đề cập trong bản tin chiến trường tối ngày 22/3 rằng, cuộc không kích sử dụng tên lửa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, nên không có lý do để tin rằng, tên lửa "Iskander" được đề cập trong thông tin của Pravda của Ukraine, là thông tin chính xác. Tên lửa siêu thanh Kinzhal là tên lửa đạn đạo được phóng từ trên không; còn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander là trang bị tiêu chuẩn của Lữ đoàn tên lửa Quân đội Nga, được phóng đi từ mặt đất. Tên lửa siêu thanh Dagger là vũ khí tiêu chuẩn của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên được Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sử dụng trong thực chiến là ngày 18/3/2022, để tấn công kho vũ khí lớn dưới lòng đất của Quân đội Ukraine ở khu vực phía tây Ivano-Frankivsk. Sau đó, tên lửa Kinzhal trở thành vũ khí thường xuyên được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Điều bất ngờ là Ukraine đã tuyên bố đánh chặn được hết loại tên lửa này, bất chấp những tuyên bố trước đó của Nga, là loại tên lửa này là “không thể đánh chặn”. Ví dụ, vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, khi Quân đội Nga tràn ngập thị trấn chiến lược Marinka và tăng tốc tổng tấn công ở Avdiivka; vào ngày 2/1/2024,Qquân đội Nga đã sử dụng nhiều tên lửa siêu thanh Kinzhal để thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev. Theo phân tích, các cuộc không kích của Nga vào Kiev trong đêm 21/3, rõ ràng là để trả đũa các cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây, do Quân đội Ukraine tổ chức, nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga, cũng như các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga. Bởi vì những cuộc tấn công xuyên biên giới này trước hết cần có sự hỗ trợ tình báo chính xác. Vì vậy, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, hiện do Trung tướng Budanov 38 tuổi đứng đầu, đã trở thành mục tiêu lựa chọn hàng đầu trong các cuộc tấn công tên lửa của Quân đội Nga. Đây là lần thứ hai Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine bị tấn công. Cuối tháng 5/2023, sau khi Quân đội Nga giành chiến thắng trong trận Bakhmut, Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng UAV tấn công lãnh thổ Nga trên diện rộng. Lúc này Tổng cục Tình báo của Quân đội Ukraine lần đầu tiên bị tấn công. Tất nhiên, trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và áp lực đè nặng lên chiến trường trực diện, Quân đội Ukraine cũng sẽ tăng cường tấn công vào các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ của Nga, và cường độ cuộc chiến Ukraine sẽ tiếp tục tăng. Sau khi Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraina bị tên lửa tấn công, thủ đô Moscow bị 8 UAV tự sát tấn công. Do vậy các đòn tấn công trả đũa giữa hai bên liên tiếp được đưa ra, và các tòa nhà chính phủ ở Kiev giờ nên được tăng cường thêm khả năng bảo vệ phòng không trước các đòn tập kích tên lửa, được dự đoán là mạnh hơn trong thời gian tới (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Sputnik).

