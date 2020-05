Tình báo Nga đã trực tiếp cứu hơn 30 tướng lĩnh Syria thoát chết

Theo thông tin từ hãng tin Nga Sputnik, vào tối ngày 8/5 vừa qua, Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực Aleppo ở phía bắc Syria; để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ và chắc thắng của cuộc không kích này, Không quân Israel đã điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu cuộc tấn công của máy bay tàng hình F-35, là một tòa nhà quan trọng ở Aleppo, nơi có hơn 30 tướng lĩnh cấp cao ở Syria đang chuẩn bị hội nghị. Tuy nhiên, 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, họ đã nhận được tin phải ngay lập tức rời khỏi ngôi nhà để đảm bảo an toàn. Việc cung cấp tin tức kịp thời đã cứu được một số lượng lớn các tướng lĩnh quan trọng trong Quân đội chính phủ Syria. Sau khi các tướng lĩnh sơ tán an toàn, tòa nhà đã bị các máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy. Lý do để hơn 30 tướng lĩnh cấp cao Quân đội chính phủ Syria tập trung tại Aleppo, là nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc tổng tấn công vào tỉnh Idlib, nhưng tin tức về cuộc họp của họ đã được cơ quan tình báo Mossad của Israel nắm được và chuyển về Israel để lên kế hoạch oanh kích. Mặc dù việc triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Israel là một hoạt động tuyệt mật, nhưng vệ tinh quang học của quân đội Nga vẫn phát hiện ra những thay đổi của máy bay chiến đấu của Không quân Israel. Sau khi phân tích ý định của quân đội Israel, phía Nga đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo cho chính quyền Syria thông qua Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và Tổng thống Syria đã ra lệnh đình chỉ cuộc họp chỉ 5 phút, trước khi cuộc họp bắt đầu; mệnh lệnh kịp thời này đã cứu rất nhiều tướng lĩnh quan trọng của Quân đội chính phủ Syria thoát chết trong gang tấc. Gần đây, các hoạt động của Không quân Israel tại Syria đã trở nên thường xuyên hơn; giới phân tích quân sự cho rằng, Israel muốn sử dụng các cuộc không kích để ngăn chặn liên minh Nga-Syria tiến hành giải phóng tỉnh Idlib, cứ điểm cuối cùng của quân nổi dậy. Israel muốn duy trì tình trạng bất ổn tại Syria, để các lực lượng thù địch với Nhà nước Israel không có cơ hội chống lại nhà nước Do Thái; Israel cũng không muốn Nga và Syria giải quyết vấn đề Idlib một cách suôn sẻ. Do đó, Israel tiến hành mọi biện pháp nhằm ngăn chặn Quân đội chính phủ Syria tiến hành chiến dịch quân sự giải quyết dứt điểm tỉnh Idlib. Hiện nay ngoài Nga, còn có Iran là đồng minh quan trọng của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad; việc hiện diện quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria đã đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel, do vậy cơ quan tình báo Mossad đã tìm mọi cách phát hiện các lực lượng của Iran tại Syria, để chỉ điểm cho không quân Israel đánh phá. Hiện nay trên lãnh thổ Syria có rất nhiều cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động, sau khi tình báo Nga cung cấp cho chính quyền Syria thông tin quan trọng về các cuộc không kích trên, tòa nhà nơi quân đội Syria định tiến hành hội nghị đã bị máy bay chiến đấu F-35 ném bom san phẳng. Chỉ riêng việc biết trước địa điểm, thời gian một cuộc họp quan trọng như vậy của Quân đội chính phủ Syria cho thấy, lực lượng Mossad của Israel hiện đang cài cắm rất nhiều tại Syria; do vậy không chỉ các hành động của Iran, mà của cả Syria cũng bị Mossad phát hiện. Mặc dù phải đối mặt với một cơ quan tình báo khét tiếng như Mossad, nhưng các nhà phân tích quân sự cũng cho rằng, chính mạng lưới tình báo Nga được triển khai ở Syria, là nhân tố quan trọng giúp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad còn tồn tại đến ngày nay. Video Quân đội Syria dồn binh quyết kết liễu IS - Nguồn: VTC

Theo thông tin từ hãng tin Nga Sputnik, vào tối ngày 8/5 vừa qua, Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực Aleppo ở phía bắc Syria; để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ và chắc thắng của cuộc không kích này, Không quân Israel đã điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu cuộc tấn công của máy bay tàng hình F-35, là một tòa nhà quan trọng ở Aleppo, nơi có hơn 30 tướng lĩnh cấp cao ở Syria đang chuẩn bị hội nghị. Tuy nhiên, 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, họ đã nhận được tin phải ngay lập tức rời khỏi ngôi nhà để đảm bảo an toàn. Việc cung cấp tin tức kịp thời đã cứu được một số lượng lớn các tướng lĩnh quan trọng trong Quân đội chính phủ Syria. Sau khi các tướng lĩnh sơ tán an toàn, tòa nhà đã bị các máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy. Lý do để hơn 30 tướng lĩnh cấp cao Quân đội chính phủ Syria tập trung tại Aleppo, là nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc tổng tấn công vào tỉnh Idlib, nhưng tin tức về cuộc họp của họ đã được cơ quan tình báo Mossad của Israel nắm được và chuyển về Israel để lên kế hoạch oanh kích. Mặc dù việc triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Israel là một hoạt động tuyệt mật, nhưng vệ tinh quang học của quân đội Nga vẫn phát hiện ra những thay đổi của máy bay chiến đấu của Không quân Israel. Sau khi phân tích ý định của quân đội Israel, phía Nga đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo cho chính quyền Syria thông qua Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và Tổng thống Syria đã ra lệnh đình chỉ cuộc họp chỉ 5 phút, trước khi cuộc họp bắt đầu; mệnh lệnh kịp thời này đã cứu rất nhiều tướng lĩnh quan trọng của Quân đội chính phủ Syria thoát chết trong gang tấc. Gần đây, các hoạt động của Không quân Israel tại Syria đã trở nên thường xuyên hơn; giới phân tích quân sự cho rằng, Israel muốn sử dụng các cuộc không kích để ngăn chặn liên minh Nga-Syria tiến hành giải phóng tỉnh Idlib, cứ điểm cuối cùng của quân nổi dậy. Israel muốn duy trì tình trạng bất ổn tại Syria, để các lực lượng thù địch với Nhà nước Israel không có cơ hội chống lại nhà nước Do Thái; Israel cũng không muốn Nga và Syria giải quyết vấn đề Idlib một cách suôn sẻ. Do đó, Israel tiến hành mọi biện pháp nhằm ngăn chặn Quân đội chính phủ Syria tiến hành chiến dịch quân sự giải quyết dứt điểm tỉnh Idlib. Hiện nay ngoài Nga, còn có Iran là đồng minh quan trọng của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad; việc hiện diện quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria đã đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel, do vậy cơ quan tình báo Mossad đã tìm mọi cách phát hiện các lực lượng của Iran tại Syria, để chỉ điểm cho không quân Israel đánh phá. Hiện nay trên lãnh thổ Syria có rất nhiều cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động, sau khi tình báo Nga cung cấp cho chính quyền Syria thông tin quan trọng về các cuộc không kích trên, tòa nhà nơi quân đội Syria định tiến hành hội nghị đã bị máy bay chiến đấu F-35 ném bom san phẳng. Chỉ riêng việc biết trước địa điểm, thời gian một cuộc họp quan trọng như vậy của Quân đội chính phủ Syria cho thấy, lực lượng Mossad của Israel hiện đang cài cắm rất nhiều tại Syria; do vậy không chỉ các hành động của Iran, mà của cả Syria cũng bị Mossad phát hiện. Mặc dù phải đối mặt với một cơ quan tình báo khét tiếng như Mossad, nhưng các nhà phân tích quân sự cũng cho rằng, chính mạng lưới tình báo Nga được triển khai ở Syria, là nhân tố quan trọng giúp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad còn tồn tại đến ngày nay. Video Quân đội Syria dồn binh quyết kết liễu IS - Nguồn: VTC