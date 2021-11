Tiểu đoàn xe tăng của Ukraine hứng đòn từ pháo BM-21 của dân quân

Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã tiến hành pháo kích dữ dội vào các trận địa pháo phản lực và pháo tự hành của quân đội Ukraine, nằm gần Horlivka (giáp khu vực giới tuyến). Trước đó phía tình báo dân quân đã phát hiện 29 xe tăng của Quân đội Ukraine tại khu vực Gorlovka và các khu vực xung quanh khu dân cư này; và lực lượng dân quân DPR đã quyết định dùng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, để tiến hành tập kích. Đoạn video đã được kênh Telegram “Novorossiya Militia Summaries” chiếu vào đêm hôm qua; mặc dù chưa có thông tin chi tiết nào, liên quan đến cuộc tấn công bằng pháo phản lực này, của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nhưng trên thực tế đây là bằng chứng đầu tiên, về việc các đơn vị dân quân của cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, sử dụng pháo phản lực hạng nặng, nhằm vào các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine trong những năm gần đây. Trong đoạn video được chiếu, người xem có thể thấy, pháo phản lực phóng loạt BM-21 của dân quân đã phóng ít nhất 16 quả đạn; với hỏa lực như vậy, có thể bao phủ một khu vực tương đối rộng, với mức sát thương tương đối lớn. BM-21 còn gọi là xe chiến đấu; đây là một loại pháo phản lực do Liên Xô thiết kế chế tạo. Loại pháo này bao gồm một xe tải hạng nặng, được trang bị một dàn phóng đạn phản lực gồm 40 nòng cỡ 122 mm. BM-21 còn có biệt danh là Grad (Mưa đá). BM-21 có thể phóng từng viên hoặc phóng đồng loạt. Khẩu đội từ 3-4 người, có thể trú trong cabin để bắn, hoặc bắn từ xa qua đường cáp dài tới 64 m. Đạn nạp bằng tay và phải mất khoảng 10 phút để lắp hết 40 viên. Pháo gắn trên khung gầm xe tải quân sự hạng trung ZiL-375, nên có khả năng cơ động tương đối cao. Pháo phản lực BM-21 tuy không thật sự chính xác, nhưng phát huy hiệu quả tốt trong việc bắn phá các mục tiêu có diện tích rộng, nên rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh, các doanh trại đóng quân, điểm tập kết xe tăng và xe thiết giáp, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố. Với việc cải tiến đạn rocket, BM-21 hiện nay, có thể đạt cự ly bắn tới 40 km (cũ là 20km). Mặc dù được đưa vào sử dụng từ năm 1963 ở Liên Xô, song ngày nay, quân đội nhiều nước vẫn dùng BM-21 nguyên bản hoặc có nâng cấp. Như một chuyên gia quân sự Nga nhận xét, việc các lực lượng dân quân ly khai đang sở hữu một số lượng đáng kể xe tăng, đến tên lửa chiến thuật, pháo phản lực… Nếu xét về đặc tính kỹ thuật và chiến đấu, đều vượt qua các trang bị hiện có của Quân đội Ukraine; đây là những “tin tức khó chịu”, đối với quân đội Ukraine. Trong bối cảnh các mối đe dọa của Hải quân Ukraine khi muốn đột phá từ Biển Đen đến Biển Azov qua eo biển Kerch, Quân đội Nga đã điều thêm một tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ Bal tới bán đảo Crimea, nhằm tăng cường an ninh cho lãnh hải và biên giới của Nga. Trên đoạn video được phổ biến trên mạng xã hội, do một người đi đương quay được, người xem có thể thấy những bệ phóng tên lửa chống hạm Bal của Quân đội Nga đang di chuyển đến bán đảo Crimea. Đánh giá dựa trên số lượng bệ phóng di động Bal, số lượng này sẽ đủ để không chỉ loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào từ Hải quân Ukraine, mà thậm chí còn xóa sổ toàn bộ hạm đội của Hải quân Ukraine hiện nay. Theo các chuyên gia Nga, Hải quân Ukraine cố tình đi đến các hành động khiêu khích chống lại Nga, và họ tin rằng, Kiev sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nước phương Tây. Còn trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã ra lệnh bắt đầu di chuyển các tàu chiến của Ukraine từ Biển Đen đến Biển Azov. Một chuyên gia Nga phân tích: “Những tàn tích của hạm đội Ukraine thậm chí không đại diện cho một lực lượng nào để so sánh; nhưng Kiev tin rằng, họ sẵn sàng hy sinh hạm đội của mình chỉ để tạo ra một sự khiêu khích vô ích nhằm vào Nga”. Nên nhớ tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal được Nga thiết kế để kiểm soát các vùng biển chủ quyền và eo biển, bảo vệ các căn cứ hải quân, các mục tiêu và hạ tầng trên bờ, bảo vệ bờ biển (trải dài đến 400km), trên những hướng đối phương có thể đổ bộ. Tổ hợp Bal có khả năng cơ động, hỏa lực mạnh và độ chính xác cao, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm, với khả năng tự dẫn hoàn toàn sau khi phóng trong điều kiện có sự đối kháng hoả lực và vô tuyến điện tử của đối phương. Tổ hợp Bal sử dụng tên lửa chống hạm Kh-35 có tốc độ cận âm, tầm bắn tối đa 120km; tên lửa có thể tiêu diệt tàu có lượng giãn nước không quá 5.000 tấn. Một tổ hợp Bal có tối đa 4 xe phóng tự hành (8 đạn/xe), 2 trạm chỉ huy điều khiển hỏa lực cùng 4 xe vận chuyển, nạp đạn. Tổng số tên lửa được trang bị cho một tổ hợp lên đến 64 quả. Một loạt phóng tối đa của tổ hợp Bal gồm 32 tên lửa. Các xe vận chuyển, nạp đạn giúp cho việc chuẩn bị cho loạt bắn tiếp theo chỉ kéo dài từ 30-40 phút. Như vậy, chỉ với một tổ hợp, hoàn toàn đủ sức xóa sổ toàn bộ tàu chiến của Hải quân Ukraine hiện nay. Video pháo phản lực BM-21 Grad của dân quân ly khai bắn vào vị trí đóng quân của quân đội Ukraine tại khu vực Gorlovka tối 17/11.

