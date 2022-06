Tiểu đoàn Azov tái lập ở Kharkov; giao tranh ác liệt ở Sieverodonetsk

Kể từ khi được thành lập vào năm 2014, Tiểu đoàn Azov liên tục thực hiện những trận “càn quét” ở khu vực Donbass, gây tổn thất rất lớn cho người dân khu vực này, đặc biệt là đối với những người gốc Nga. Vào ngày 20/5, trước sức ép bao vây mãnh liệt của Quân đội Nga, Tiểu đoàn Azov trú ẩn trong căn cứ tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, đã đầu hàng Quân đội Nga vô điều kiện; nhiều người tin rằng, đây là sự kiện, đánh dấu sự tan rã của Tiểu đoàn Azov. Tuy nhiên, gần đây, Tiểu đoàn Azov dường như đã được Ukraine xây dựng lại, khi Tổng thống Zelensky gặp gỡ các thành viên Tiểu đoàn Azov mới. Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và các thành viên của tiểu đoàn Azov mới, có thể thấy chiến binh Tiểu đoàn Azov mới, mặc trang phục có biểu tượng Sư đoàn Thiết giáp số 3 của quân đội Đức quốc xã. Theo các nguồn tin, chính quyền Kiev đã xây dựng lại Tiểu đoàn Azov ở vùng Kharkov, sau khi Quân đội Nga phá bỏ căn cứ địa của Tiểu đoàn Azov ở Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol. Theo một số nguồn tin, Chính quyền Ukraine coi Tiểu đoàn Azov là lực lượng chiến đấu quan trọng, trước cuộc tấn công của Quân đội Nga. Trong khi đó giao tranh ác liệt vẫn diễn ra tại thành phố Sieverodonetsk. Vào ngày 28/5, nhà lãnh đạo Chechnya, Trung tướng Kadyrov thông qua mạng xã hội cho biết, Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát thành phố Sieverodonetsk. Hiện tại, phía Ukraine chưa có phản hồi nào về việc này, trước đó cùng ngày, Thống đốc khu vực Luhansk của Ukraine, ông Serhiy Gaidai cho biết, Sieverodonetsk vẫn thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Ukraine; nhưng có thể Quân đội Ukraine sẽ rút lui để bảo toàn lực lượng. Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về vị trí chiến lược và trung tâm đường sắt của Donetsk là Lyman. Ngày 28/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã hoàn toàn kiểm soát được thị trấn Lyman. Còn Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mariar cùng ngày cho biết, thông tin này là không đúng sự thật và bà nhấn mạnh rằng, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra trong khu vực. Theo báo chí Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hà Lan ngày 28/5 cho biết, nhiệm vụ chính của phía Ukraine là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, nhưng ông không tin rằng, mục tiêu này có thể đạt được, thông qua các hoạt động quân sự. Cuộc tấn công của Quân đội Nga ở phía đông của khu vực Donbass vẫn tiếp tục. Sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Lyman có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Donetsk, Quân đội Nga bắt đầu tiến công một thành phố trọng yếu khác ở Donbass là thành phố Sieverodonetsk. Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 28/5 tuyên bố rằng, tại khu vực Donbass, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều hướng như Lyman và Sieverodonetsk. Quân đội Ukraine ở Sichansk đã hình thành một vòng vây. Tổng thống Ukraine Zelensky tối ngày 27/5 thừa nhận, Quân đội Nga đang tập trung hỏa lực ở khu vực Donbas ở mức độ lớn nhất, và tình hình chiến sự cục bộ là "cực kỳ khó khăn". Theo tờ thời báo New York Times, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu lại vào tối ngày 28/5 nói rằng, Quân đội Nga và Ukraine đã vướng vào "cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt trên đường phố" ở khu vực Sieverodonetsk. Tổng thống Ukraine cho rằng, tình hình quân sự ở khu vực Donbas rất phức tạp và Quân đội Ukraine đã sử dụng các công sự và hệ thống phòng ngự, để chống lại cuộc sức ép ác liệt của Nga vào thành phố Sieverodonetsk và Lysychansk. Tổng thống Zelensky tin rằng, Nga có thể đồng ý đàm phán nếu Ukraine có thể chiếm lại toàn bộ lãnh thổ mà nước này đã mất, kể từ khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine. Nhưng đồng thời, ông cũng loại trừ khả năng dùng vũ lực để chiếm lại lãnh thổ, vì nếu làm như vậy, Ukraine có thể mất hàng trăm nghìn quân. Các hãng truyền thông phương Tây như Reuters, New York Times và các phương tiện truyền thông khác luôn chỉ ra rằng, thành phố Sieverodonetsk là một trong những thành phố quan trọng nhất, mà Ukraine vẫn kiểm soát trong khu vực; nhưng khi Quân đội Nga tiếp tục đạt được tiến bộ, thì họ đã gần như tràn ngập toàn bộ Donbass. Chính quyền của nhà nước cộng hòa Lugansk tự xưng ngày 26/5 xác nhận, Quân đội Nga đã kiểm soát 95% lãnh thổ của tỉnh Luhansk. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mariar mô tả, giao tranh ở khu vực Donbass đã đạt tới "cường độ cao nhất". Một ngày trước khi Quân đội Nga đạt được những chiến quả tại Sieverodonetsk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 chính thức thông báo rằng, Quân đội Nga, dân quân Donetsk và Luhansk thân Nga, đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Lyman, có giá trị quan trọng về mặt chiến lược ở khu vực Donetsk. Cũng trong ngày 28/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo rằng, hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Đan Mạch cung cấp, đã đến Ukraine, sẽ giúp Quân đội nước này, phá vỡ sự phong tỏa của Nga trên Biển Đen và bảo vệ thành phố cảng Odessa.

