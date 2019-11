Tiết lộ mới về ngân sách Quốc phòng Việt Nam trong sách trắng vừa công bố

Chiều 25/11/2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chủ trì lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Nguồn ảnh: QDND. Sách trắng quốc phòng của Việt Nam là cuốn sách do Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố với toàn thế giới về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Nguồn ảnh: QPVN. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 cũng khẳng định, Việt Nam không tham gia chạy đua vũ trang và không để ngân sách quốc phòng trở thành gánh nặng của nền kinh tế. Theo thông tin được công bố trong cuốn sách này, Việt Nam đã chi 2.88% GDP năm 2018 - tương đương khoảng 7 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: QDND. Trước đó, ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, năm 2011 chiếm 2,82%, năm 2012 chiếm 2,88%,... và năm 2017 chiếm 2,51%. Nguồn ảnh: QDND. Việc chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng nhẹ qua các năm kèm theo đó là GPD của Việt Nam luôn tăng trưởng dương cho thấy, ngân sách quốc phòng của chúng ta luôn được ưu tiên - nhưng không chiếm tỷ lệ quá lớn. Nguồn ảnh: BHQ. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng “bằng biện pháp hoà bình”, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm “bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược”. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là lần thứ tư Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng. Trong quá khứ, chúng ta từng công bố tài liệu này ba lần vào các năm 1998 "Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc", 2004 mang tên "Quốc phòng Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI" và năm 2009 mang tên "Quốc phòng Việt Nam năm 2009". Nguồn ảnh: Baodatviet. Trong lễ công bố Sách trắng Quốc phòng 2019, Thứ trưởng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh rằng Sách trắng Quốc phòng được công bố “nhằm minh bạch hóa” chính sách quốc phòng và “xây dựng lòng tin” với các quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: TL. Một phần khác của Sách trắng giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng khẳng định dàn vũ khí hiện tại của Việt Nam "vừa đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào". Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, thứ trưởng cũng nhấn mạnh “tỷ lệ trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hiện nay đã nhiều hơn trước, chứng tỏ sự tự lực của Việt Nam trong vũ khí những năm qua”. Mời độc giả xem Video: Kỹ thuật nguỵ trang của Đặc công Việt Nam. Nguồn: VTV24.

Chiều 25/11/2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chủ trì lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Nguồn ảnh: QDND. Sách trắng quốc phòng của Việt Nam là cuốn sách do Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố với toàn thế giới về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Nguồn ảnh: QPVN. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 cũng khẳng định, Việt Nam không tham gia chạy đua vũ trang và không để ngân sách quốc phòng trở thành gánh nặng của nền kinh tế. Theo thông tin được công bố trong cuốn sách này, Việt Nam đã chi 2.88% GDP năm 2018 - tương đương khoảng 7 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: QDND. Trước đó, ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% GDP, năm 2011 chiếm 2,82%, năm 2012 chiếm 2,88%,... và năm 2017 chiếm 2,51%. Nguồn ảnh: QDND. Việc chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng nhẹ qua các năm kèm theo đó là GPD của Việt Nam luôn tăng trưởng dương cho thấy, ngân sách quốc phòng của chúng ta luôn được ưu tiên - nhưng không chiếm tỷ lệ quá lớn. Nguồn ảnh: BHQ. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng “bằng biện pháp hoà bình”, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm “bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược”. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là lần thứ tư Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng. Trong quá khứ, chúng ta từng công bố tài liệu này ba lần vào các năm 1998 "Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc", 2004 mang tên "Quốc phòng Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI" và năm 2009 mang tên "Quốc phòng Việt Nam năm 2009". Nguồn ảnh: Baodatviet. Trong lễ công bố Sách trắng Quốc phòng 2019, Thứ trưởng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh rằng Sách trắng Quốc phòng được công bố “nhằm minh bạch hóa” chính sách quốc phòng và “xây dựng lòng tin” với các quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: TL. Một phần khác của Sách trắng giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng khẳng định dàn vũ khí hiện tại của Việt Nam "vừa đủ mạnh để bảo vệ tổ quốc và không phương hại đến quốc gia nào". Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, thứ trưởng cũng nhấn mạnh “tỷ lệ trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hiện nay đã nhiều hơn trước, chứng tỏ sự tự lực của Việt Nam trong vũ khí những năm qua”. Mời độc giả xem Video: Kỹ thuật nguỵ trang của Đặc công Việt Nam. Nguồn: VTV24.