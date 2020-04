Tiêm kích thế hệ 5 còn thua kém tiêm kích thế hệ 4++ ở điểm nào?

Mặc dù đã ra đời được hàng chục năm nay, tuy nhiên về cơ bản các loại tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên trên thế giới tới nay vẫn chưa thể đạt được "độ phủ sóng" rộng rãi. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do giá thành của chúng còn quá đắt, các tiêm kích thế hệ 5 tới nay vẫn chưa phổ biến. Ngoài ra, xét ở một vài yếu tố cụ thể, thậm chí tiêm kích thế hệ 5 còn thiếu hiệu quả hơn cả tiêm kích thế hệ 4 và 4++. Nguồn ảnh: Pinterest. Bỏ qua lợi thế đầu tiên của tiêm kích thế hệ 4 đó là giá cả. Bản thân nhiều loại tiêm kích thế hệ 4++ cũng có khả năng cơ động tốt hơn tiêm kích thế hệ 5. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do kiểu dáng khí động học của các tiêm kích thế hệ 4 được tối ưu hoá cho khả năng cơ động cao, kèm theo đó là động cơ với công suất lớn, họng hút lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó với tiêm kích thế hệ 5, kiểu dáng khí động học chỉ là thứ yếu, kiểu dáng tàng hình mới là điều quan trọng nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cố gắng bảo toàn kiểu dáng tàng hình để chống phát xạ sóng radar đã khiến các tiêm kích thế hệ 5 không thể tối ưu hoá được kiểu dáng khí động học. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này đồng nghĩa với việc chiến đấu cơ thế hệ 5 sẽ bay chậm hơn, cơ động kém hơn so với các loại tiêm kích thế hệ cũ trước đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, các tiêm kích thế hệ 4 cũng từng bị đánh giá là kém độ cơ động hơn các tiêm kích thế hệ ba do tốc độ của thế hệ máy bay ra đời sau này không tốt bằng thế hệ trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, khả năng mang vác vũ khí của các loại tiêm kích thế hệ 5 cũng được đánh giá là kém hơn so với các loại tiêm kích thế hệ 4. Nguồn ảnh: Pinterest. Một phần là do khoang chứa vũ khí của tiêm kích thế hệ 5 được đặt trong thân, có kích thước giới hạn. Tuy nhiên ngay cả khi treo vũ khí đầy dưới cánh và bụng máy bay - nghĩa là bỏ đi khả năng tàng hình - lượng vũ khí mà các tiêm kích thế hệ 5 mang theo cũng vẫn ít hơn nhiều loại tiêm kích thế hệ 4. Nguồn ảnh: Pinterest. Đơn giản là do số lượng giá treo vũ khí dưới cánh của các tiêm kích thế hệ 5 bị hạn chế, giá treo đầu cánh gần như không xuất hiện và lại một lần nữa, để tối ưu hoá khả năng tàng hình, phần thân vỏ của tiêm kích thế hệ 5 cũng không thể tối ưu hoá khả năng... mang vác được. Nguồn ảnh: Pinterest. Vậy nên, biện pháp tối ưu nhất hiện tại, đảm bảo cả về hiệu năng hoạt động, độ hiện đại cũng như... hiệu quả kinh tế khiến mọi quốc gia trên thế giới - ngay cả Không quân Mỹ - cũng vẫn sử dụng song song hai loại tiêm kích thế hệ 4 và 5 trong biên chế mà chưa thấy ngày loại biên hoàn toàn tiêm kích thế hệ 4. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Tiêm kích thế hệ 5 F-35 thực hiện màn tiếp liệu trên không.

