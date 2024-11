Loài chuối cho 300 quả mỗi buồng, có tiền chưa chắc mua được

Musa ingens là giống chuối rất hiếm trên khắp thế giới. Loài chuối này chỉ mọc trong các khu rừng trên núi cao ở tỉnh Tây Papua, Indonesia đồng thời là loài thực vật thân thảo lớn nhất trên trái đất. Ảnh: Getty Chiều cao trung bình của chuối khổng lồ từ 20 - 25 mét, thậm chí có cây 30 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng, cao gấp 5 lần so với giống chuối thông thường. Ảnh: MetaEfficient Toàn bộ thân cây được bọc trong lớp vỏ chồng chéo rất chặt chẽ, kích thước lớn đến mức người trưởng thành cũng không thể ôm hết được. Ảnh: Chien C. Lee Những chiếc lá chuối cũng rất lớn, có thể được sử dụng như một nơi trú ẩn tạm thời cho những người sống sót trong tự nhiên. Ảnh: Getty Nhiều người ngạc nhiên bởi kích thước khổng lồ của cây chuối và nhầm tưởng rằng đây không phải là chuối. Ảnh: Getty Không chỉ có kích thước lớn, cây chuối khổng lồ này còn cho 300 quả/buồng và cân nặng trung bình của buồng chuối là 60 kg. Ảnh: Getty Mỗi quả chuối dài trung bình 18 cm, nặng trung bình từ 1,5 - 2 kg, chỉ cần ăn một quả có thể no nguyên ngày. Ảnh: Gety Ngoài việc ăn trực tiếp, người dân còn chế biến chúng thành bột chuối hoặc chuối sấy. Ảnh: Etsy Ngày nay, chuối khổng lồ còn lại rất ít trong tự nhiên vì hạt khó kiếm. Hơn thế, quá trình nảy mầm của hạt có thể lên đến 1 năm hoặc hơn. Ảnh: Union Trading Do đó, chuối khổng lồ được nhiều người yêu thực vật trên thế giới săn lùng. Ảnh: Union Trading

Musa ingens là giống chuối rất hiếm trên khắp thế giới. Loài chuối này chỉ mọc trong các khu rừng trên núi cao ở tỉnh Tây Papua, Indonesia đồng thời là loài thực vật thân thảo lớn nhất trên trái đất. Ảnh: Getty Chiều cao trung bình của chuối khổng lồ từ 20 - 25 mét, thậm chí có cây 30 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng, cao gấp 5 lần so với giống chuối thông thường. Ảnh: MetaEfficient Toàn bộ thân cây được bọc trong lớp vỏ chồng chéo rất chặt chẽ, kích thước lớn đến mức người trưởng thành cũng không thể ôm hết được. Ảnh: Chien C. Lee Những chiếc lá chuối cũng rất lớn, có thể được sử dụng như một nơi trú ẩn tạm thời cho những người sống sót trong tự nhiên. Ảnh: Getty Nhiều người ngạc nhiên bởi kích thước khổng lồ của cây chuối và nhầm tưởng rằng đây không phải là chuối. Ảnh: Getty Không chỉ có kích thước lớn, cây chuối khổng lồ này còn cho 300 quả/buồng và cân nặng trung bình của buồng chuối là 60 kg. Ảnh: Getty Mỗi quả chuối dài trung bình 18 cm, nặng trung bình từ 1,5 - 2 kg, chỉ cần ăn một quả có thể no nguyên ngày. Ảnh: Gety Ngoài việc ăn trực tiếp, người dân còn chế biến chúng thành bột chuối hoặc chuối sấy. Ảnh: Etsy Ngày nay, chuối khổng lồ còn lại rất ít trong tự nhiên vì hạt khó kiếm. Hơn thế, quá trình nảy mầm của hạt có thể lên đến 1 năm hoặc hơn. Ảnh: Union Trading Do đó, chuối khổng lồ được nhiều người yêu thực vật trên thế giới săn lùng. Ảnh: Union Trading